Президент Боливии сократил свою зарплату вдвое в попытке успокоить протестующих.

Главный город страны, Ла-Пас, вступил в четвёртую неделю блокад, что, как признают власти, привело к дефициту продовольствия и топлива и резкому росту цен, сообщает Euronews.

Попытка правительства открыть «гуманитарный коридор» для пропуска жизненно важных товаров и автомобилей, застрявших на дорогах, провалилась из-за действий некоторых «насильственных групп», которые, согласно официальным данным, напали на полицейских и военных.

«Боливия переживает непростой момент. Страна разорена. Меньшинство не может управлять. Нужно разговаривать, но не под давлением голода. Я делаю ставку на диалог и снова приглашу их к переговорам», – заявил Пас во время мероприятия в южном городе Сукре.

Объявленные перестановки в кабинете министров с участием представителей социальных слоёв также не смогли снизить напряжённость на улицах, где протестные акции продолжаются.

Центральное объединение боливийских трудящихся (COB) вместе с крестьянскими профсоюзами и соседскими комитетами, возглавляющими протесты, не пришли на диалог, созванный в воскресенье. В ходе конфликта погибли четыре человека: трое — из-за отсутствия медицинской помощи в результате блокад и четвёртый — в субботу, предположительно во время полицейской операции. Прокуратура объявила о начале расследований.

У главы государства нет собственной партии и устойчивого большинства в парламенте, и он исключает обращение к силовым структурам даже в случае возможного обострения кризиса. Он также не вводит режим чрезвычайного положения, как того требуют деловые круги, и по-прежнему делает ставку на диалог, который до сих пор не дал результатов.

Конфликт оставляет страну глубоко расколотой между теми, кто требует отставки президента, который победил на выборах в октябре прошлого года, и теми, кто его поддерживает и добивается жёстких мер для прекращения протестов.