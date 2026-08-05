ANTA начинает проверки перевозчиков: за отсутствие информации о тарифах грозят санкции.

ANTA предупредило операторов пассажирских перевозок и администрации автовокзалов об обязательном размещении информации о тарифах на регулярных маршрутах.

Ведомство также сообщило, что его инспекторы проверят соблюдение этих требований на фоне еженедельной корректировки временных тарифов, передает bani.md

Согласно требованиям ANTA, администрации автовокзалов обязаны размещать информацию о действующем временном тарифе в кассах, залах ожидания, на информационных стендах и онлайн-платформах. Кроме того, стоимость, указанная в билетах, должна точно соответствовать сумме, уплаченной пассажиром, и не превышать установленный предельный тариф.

В свою очередь, операторы регулярных пассажирских перевозок обязаны размещать в салоне транспортного средства на видном месте информацию о тарифе за километр и итоговой стоимости поездки. Они также должны заранее информировать пассажиров о цене проезда, выдавать каждому билет и не требовать необоснованных дополнительных платежей.

В ANTA подчеркнули, что отсутствие информации о тарифах может вводить пассажиров в заблуждение, способствовать злоупотреблениям и снижать доверие к общественному транспорту.

Инспекторы агентства предупредили, что к перевозчикам, не выполняющим требования законодательства, будут применяться предусмотренные законом санкции.

Напомним, тарифы на регулярные автомобильные пассажирские перевозки в Молдове корректируются еженедельно в зависимости от изменения стоимости дизельного топлива.