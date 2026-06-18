theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
18 Июня 2026, 16:00
2 863
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Акциз на дизельное топливо может вырасти на 44% к 2029 году

Это следует из проекта закона о бюджетной политике на 2027 год. Документ предусматривает постепенное повышение акцизных сборов на топливо и газ, что напрямую повлияет на цены на заправках.

Акциз на дизельное топливо может вырасти на 44% к 2029 году.
Акциз на дизельное топливо может вырасти на 44% к 2029 году.

Данные, включённые в проект, показывают, что акцизный налог на дизельное топливо увеличится с 4 774 леев за тонну в 2027 году до 5 729 леев в 2028 году и до 6 875 леев в 2029 году. Это одно из самых значительных повышений, предусмотренных для энергоносителей. Повышение также планируется для сжиженных нефтяных газов. На пропан и бутан акцизный налог увеличится с 4 558 леев за тонну в 2027 году до 5 515 леев в 2029 году, что составляет увеличение более чем на 21%. Также повысится налогообложение мазута. Согласно проекту, акцизный налог увеличится с 449 леев за тонну в 2027 году до 544 леев в 2029 году, сообщает ipn.md

С другой стороны, проект закона предусматривает возврат акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, с эффективной квоты до минимально допустимого уровня в Европейском союзе.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте