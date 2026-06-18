Акциз на дизельное топливо может вырасти на 44% к 2029 году.

Это следует из проекта закона о бюджетной политике на 2027 год. Документ предусматривает постепенное повышение акцизных сборов на топливо и газ, что напрямую повлияет на цены на заправках.

Данные, включённые в проект, показывают, что акцизный налог на дизельное топливо увеличится с 4 774 леев за тонну в 2027 году до 5 729 леев в 2028 году и до 6 875 леев в 2029 году. Это одно из самых значительных повышений, предусмотренных для энергоносителей. Повышение также планируется для сжиженных нефтяных газов. На пропан и бутан акцизный налог увеличится с 4 558 леев за тонну в 2027 году до 5 515 леев в 2029 году, что составляет увеличение более чем на 21%. Также повысится налогообложение мазута. Согласно проекту, акцизный налог увеличится с 449 леев за тонну в 2027 году до 544 леев в 2029 году, сообщает ipn.md

С другой стороны, проект закона предусматривает возврат акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, с эффективной квоты до минимально допустимого уровня в Европейском союзе.