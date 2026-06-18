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moldova1.md logomoldova1
18 Июня 2026, 19:23
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AIPA будет выплачивать компенсации за погибших от болезней животных

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) будет отвечать за выплату компенсаций владельцам животных, погибших в результате инфекционных заболеваний.

AIPA будет выплачивать компенсации за погибших от болезней животных.
AIPA будет выплачивать компенсации за погибших от болезней животных.

Соответствующие поправки к закону об идентификации и регистрации животных были приняты парламентом в первом чтении 18 июня, передает moldova1.md

Согласно проекту, планируется расширить систему учета животных, включая обязательную регистрацию всех видов, а также пчелиных семей. Пчеловоды будут обязаны регистрировать пасеки при наличии более 50 пчелосемей. Кроме того, деятельность в сфере пчеловодства должна будет отражаться в информационной системе Bioprotect.

Одним из ключевых нововведений является передача AIPA полномочий по выплате компенсаций за животных, уничтоженных или пострадавших в рамках ликвидации очагов инфекционных заболеваний. Власти утверждают, что это повысит прозрачность и эффективность управления данными и упростит взаимодействие между ведомствами.

В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности заявляют, что изменения направлены на модернизацию и цифровизацию отрасли, а также на улучшение прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.

В то же время часть депутатов раскритиковала инициативу. В частности, звучали опасения по поводу обязательной электронной идентификации животных и дополнительных расходов для фермеров. Представители профильного ведомства уточнили, что речь идет о регистрации животных в реестре, а не об обязательной электронной маркировке.

Также обсуждались нормы, ограничивающие количество животных в личных хозяйствах. Власти отмечают, что подобные требования уже частично действуют в системе учета и не являются новыми.

Проект закона будет дорабатываться ко второму чтению.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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