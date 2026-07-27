Траумель С: как избежать спортивных травм в триатлоне Ⓟ

16 августа в Кишинёве пройдет Campionatul Național de Triatlon 2026 при поддержке Траумель С. Правильная подготовка, восстановление и внимание к первым симптомам могут помочь снизить риск спортивных травм.

Спортивные травмы: почему они возникают

Триатлон, плавание, велоспорт и бег — у каждого вида спорта есть свои правила, требования к участникам и особенности проведения. Но все эти дисциплины объединяет одно — спорт. А вместе с ним соревнования, победы и, к сожалению, риск получения травм.

Спортивная травма существенно отличается от травмы, полученной в результате несчастного случая. Во многих случаях её можно предотвратить благодаря правильной подготовке и соблюдению рекомендаций специалистов.

Острые травмы у спортсменов чаще всего возникают из-за недостаточно подготовленных мышц. Такое повреждение может привести к вынужденному перерыву в тренировках и пропуску соревнований на время реабилитации.

Однако основную проблему нередко представляют хронические травмы, которые формируются постепенно во время тренировок. Повторяющиеся нагрузки приводят к микротравмам, из-за которых страдают связки и костно-суставной аппарат. Со временем могут развиваться дегенеративные изменения: связки становятся менее эластичными и прочными, повышается риск повторных травм, а в суставах могут возникать артрит и артроз. В отдельных случаях это вынуждает отказаться от занятий спортом.

Как снизить риск спортивных травм

Профилактику как острых, так и хронических травм рекомендуется начинать с правильной подготовки мышц.

Прежде всего мышцы должны развиваться равномерно и симметрично. Для этого важно соблюдать рекомендации тренера и придерживаться нескольких базовых правил:

следить за рационом питания — он должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов;

регулярно заниматься общей физической подготовкой (ОФП);

включать в программу упражнения, развивающие координацию, выносливость и силу.

Следующий этап профилактики — разминка перед тренировкой и заминка после неё. Завершать тренировку рекомендуется растяжкой. Она может помочь увеличить подвижность суставов, укрепить мышцы и улучшить баланс. Не менее важно выполнять растяжку регулярно и уделять ей достаточно времени.

Ещё одна важная мера профилактики — правильная техника выполнения упражнений. Понимание биомеханики движений помогает правильно распределять нагрузку на мышцы и тем самым снижать риск получения травмы.

Не менее важно избегать перенапряжения. Тренировочный процесс должен включать периоды отдыха и восстановления.

Нагрузку рекомендуется планировать таким образом, чтобы пик спортивной формы приходился на период соревнований. Поэтому не стоит резко увеличивать интенсивность тренировок непосредственно перед стартом.

После тренировки или соревнований важно внимательно следить за своим состоянием. Даже лёгкая хромота, незначительная болезненность мышц или ограничение подвижности могут свидетельствовать о микротравме. В подобных случаях рекомендуется обратиться к врачу. На ранних этапах восстановление, как правило, занимает значительно меньше времени.

Эти рекомендации могут показаться очевидными, особенно опытным спортсменам. Однако именно соблюдение базовых принципов подготовки чаще всего помогает избежать травм.

Если травмы избежать не удалось

При получении травмы важно соблюдать рекомендации специалиста относительно сроков возвращения к тренировкам и допустимой интенсивности нагрузок.

Спортивная травма не всегда означает длительный полный покой. В зависимости от характера повреждения врач может рекомендовать лекарственную терапию, массаж, физиотерапевтические процедуры или комплекс лечебной физкультуры.

Современной альтернативой нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВС) при травмах, в том числе спортивных, является Траумель С. Лекарственное средство может уменьшать боль и способствовать процессу заживления.

Согласно результатам научных исследований, Траумель С может способствовать естественному завершению воспалительного процесса, активируя противовоспалительные факторы, а не блокируя защитные механизмы организма, как это делают НПВС. Это может помочь ускорить восстановление после травм.

Траумель С показал эффективность при травмах различной степени тяжести. При необходимости препарат можно применять длительно благодаря высокому профилю безопасности. Ещё одна особенность — возможность одновременно использовать крем/гель и таблетки, в комплексном лечении, что позволяет усилить эффект терапии.

Если травма затрагивает суставы, в состав терапии может быть включён препарат Цель Т, который применяется при воспалении и боли в суставах. Лекарственное средство обладает хондропротекторным, хондростимулирующим, регенерирующим действием и доступно в аптеках в форме таблеток.

Для профессиональных спортсменов важным преимуществом является то, что препараты разрешены к применению WADA.

Это лекарственные препараты. Перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. При появлении нежелательных симптомов следует обратиться к врачу или фармацевту. Дополнительная информация о показаниях, противопоказаниях, особенностях применения и др. доступна на сайте heel.md.

Campionatul Național de Triatlon 2026 состоится 16 августа в парке La Izvor в Кишинёве. Зарегистрируйся, выбери свою дистанцию и прими участие в соревнованиях.