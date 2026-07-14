Участие в марафонах Sporter для людей 65+ стало бесплатным.

Общественная спортивная организация Sporter запустила программу «Sporter 65+» для популяризации спорта и здорового образа жизни. Ее цель - показать, что спорт не знает возрастных границ.

Инициатива предназначена для людей, которые сохраняют интерес к спорту, принимают новые вызовы и вдохновляют окружающих собственным примером.

В рамках программы «Sporter 65+» участники могут бесплатно получить место на мероприятиях Sporter. Это возможно при наличии свободных мест и соблюдении условий, предусмотренных для каждого соревнования.

Действие программы теперь распространяется и на Международный Кишинёвский Марафон, который пройдет 13 сентября 2026 года.

С помощью «Sporter 65+» организаторы стремятся сделать спортивные мероприятия более доступными для людей старшего возраста и поддержать их желание оставаться частью спортивного сообщества.

Кто может воспользоваться программой

Бесплатно принять участие могут граждане Республики Молдова, которым на день проведения соревнования исполнилось 65 лет и которые соответствуют требованиям регламента.

Подать заявку по программе «Sporter 65+» можно с момента открытия регистрации на выбранное мероприятие и не позднее чем за десять дней до старта. Если все слоты на мероприятие будут заняты раньше, прием заявок завершится досрочно.

Как зарегистрироваться

Чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо на адрес event@sporter.md и приложить фотографию или скан-копию документа, удостоверяющего личность.

В письме необходимо указать:

название мероприятия;

выбранную дистанцию;

номер телефона;

номер телефона контактного лица для экстренной связи.

После проверки данных представители Sporter оформят регистрацию и отправят участнику стартовый билет.

Более подробная информация о программе «Sporter 65+» и условиях участия доступна в официальном регламенте.