Чемпионат Молдовы по триатлону возвращается 16 августа Ⓟ

Главное спортивное событие лета соберет в парке «Ла Извор» более 300 профессионалов и любителей. Участники соревнований поборются за звание национального чемпиона на дистанциях разной сложности.

Национальный чемпионат по триатлону 2026 года вновь открывает свои двери для всех любителей активного образа жизни. Это масштабное событие обещает стать настоящим праздником выносливости, где определится обладатель официального титула чемпиона Республики Молдова. Организаторами соревнований выступают Федерация Tриатлона Республики Молдова, организация Sporter и Федерация «Спорт для всех».

Чемпионат по триатлону объединит лучших профессионалов страны и новичков, готовых впервые испытать свои силы в этой дисциплине.

Дистанции соревнований и детские старты

Организаторы разработали удобные маршруты, адаптированные под любые возрастные категории и разный уровень физической подготовки:

Дети (7–10 лет): Специальный забег для юных спортсменов, который включает 100 метров плавания, 1,25 километра велогонки и 650 метров бега.

Кадеты (11–14 лет) и Юниоры (15–19 лет): Дистанции для молодых участников, желающих продемонстрировать свои спортивные навыки.

Суперспринт: Динамичная и короткая дистанция, которая идеально подойдет для дебютантов в мире триатлона.

Олимпийская (Элита и возрастные группы): Главная гонка турнира, состоящая из 1500 метров плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега. Именно здесь решится судьба чемпионского титула.

Олимпийская эстафета: Командный формат, где три участника делят между собой этапы гонки, чтобы вместе пересечь финишную черту.

Каждый спортсмен, успешно завершивший свою дистанцию, получит официальную медаль финишера в знак признания его усилий, смелости и силы воли.

Как принять участие в чемпионате

Количество мест на старт ограничено. Все, кто хочет проверить свои силы или поддержать участников, могут узнать подробности и пройти индивидуальную регистрацию на официальной платформе sporter.md.

Если вы предпочитаете командный дух и хотите разделить дистанцию с друзьями или коллегами по работе, можно выбрать регистрацию на эстафету. В этом формате каждый участник команды отвечает только за один этап: плавание, велоэтап или бег.

Не упустите шанс стать частью главного события года в мире триатлона и вживую увидеть, как определится новый национальный чемпион!

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