Chisinau 10 km Night Run 2026: Тысячи бегунов покорили ночные улицы Кишинёва Ⓟ

27 июня центр Кишинёва превратился в беговую трассу под ночным небом. Chisinau 10 km Night Run 2026 собрал тысячи участников и стал вторым стартом серии Run ca un Moldovean.

Мероприятие объединило бегунов разного уровня подготовки — от тех, кто впервые вышел на старт, до опытных спортсменов. Участники могли выбрать одну из двух дистанций: 5 км или 10 км.

Забег прошёл в центре столицы по маршруту, пролегавшему по бульвару Штефана чел Маре, что позволило участникам увидеть Кишинёв в необычной ночной атмосфере — без трафика и при поддержке зрителей.

Chisinau 10 km Night Run 2026 стал вторым стартом концепции Run ca un Moldovean, вдохновлённой праздником Сынзиене.

Мероприятие стартовало в 19:30 с открытия стартового городка на Площади Великого Национального Собрания. Гости могли посетить Sport Expo, заглянуть в интерактивные зоны партнёров и принять участие в развлекательных активностях. Перед стартом прошла разминка, организованная командой Aquaterra, а в 21:30 был дан старт дистанциям 5 км и 10 км.

На протяжении всей дистанции участников поддерживали зрители, волонтёры и анимационные точки. Музыка, огни и энергия города превратили забег в уникальное вечернее городское событие.

На финише все участники получили памятную медаль финишёра, а лучшие спортсмены были награждены в абсолютном зачёте и возрастных категориях.

Победители Chisinau 10 km Night Run 2026

10 км — женщины:

Ana Siuris — 39:36 Natalia Zbîrnea — 40:47 Alina Abramovici — 42:09

10 км — мужчины:

Ivan Siuris — 32:02 Vitalie Gheorghiță — 33:29 Andrei Novosiolov — 34:04

5 км — женщины:

Nicoleta Mocan — 19:17 Pasa Iulia — 19:19 Maria Obadă — 19:43

5 км — мужчины:

Adrian Schiopu — 15:36 Gabriel Crețu — 15:46 Vladislav Ivancenco — 15:51

Результаты гонки доступны здесь.



Chisinau 10 km Night Run 2026 стал не просто соревнованием, а событием, объединившим спорт, энергию ночного города и беговое сообщество.

Мероприятие подтвердило растущий интерес к городским забегам и продолжило серию Run ca un Moldovean.

Мероприятие было организовано Sporter при поддержке Simpals в качестве соорганизатора.

Организатор: Sporter

Соорганизатор: Simpals

Партнёр медали: Linella

Официальная вода: OM

Партнёр волонтёров: PUMA

Официальный автомобиль: Porsche

Официальные партнёры: Bomba, Sportlandia, The North Face, Woloshin Banya, 999.md

Медиа-партнёры: HIT FM, Point.md, Știri.md, Afisha.md

Технические партнёры: Duck, KAMIKKADZE, Rebalance, Piana Vyshnia Chișinău, Общество Красного Креста Молдовы

При поддержке: Примэрия муниципия Кишинёв, Главное управление культуры и культурного наследия, Федерация «Спорт для всех», Полиция Республики Молдова, Генеральный инспекторат карабинеров.

Особая благодарность: Taraf Moldovenesc.

Благодарим всех партнёров, волонтёров и участников, которые внесли вклад в проведение этого мероприятия и поддержку бегового сообщества.

Регистрация на Chisinau 10 km Night Run 2027 уже открыта.