Chisinau 10 km Night Run 2026: Тысячи бегунов покорили ночные улицы Кишинёва Ⓟ
27 июня центр Кишинёва превратился в беговую трассу под ночным небом. Chisinau 10 km Night Run 2026 собрал тысячи участников и стал вторым стартом серии Run ca un Moldovean.
Мероприятие объединило бегунов разного уровня подготовки — от тех, кто впервые вышел на старт, до опытных спортсменов. Участники могли выбрать одну из двух дистанций: 5 км или 10 км.
Забег прошёл в центре столицы по маршруту, пролегавшему по бульвару Штефана чел Маре, что позволило участникам увидеть Кишинёв в необычной ночной атмосфере — без трафика и при поддержке зрителей.
Chisinau 10 km Night Run 2026 стал вторым стартом концепции Run ca un Moldovean, вдохновлённой праздником Сынзиене.
Мероприятие стартовало в 19:30 с открытия стартового городка на Площади Великого Национального Собрания. Гости могли посетить Sport Expo, заглянуть в интерактивные зоны партнёров и принять участие в развлекательных активностях. Перед стартом прошла разминка, организованная командой Aquaterra, а в 21:30 был дан старт дистанциям 5 км и 10 км.
На протяжении всей дистанции участников поддерживали зрители, волонтёры и анимационные точки. Музыка, огни и энергия города превратили забег в уникальное вечернее городское событие.
На финише все участники получили памятную медаль финишёра, а лучшие спортсмены были награждены в абсолютном зачёте и возрастных категориях.
Победители Chisinau 10 km Night Run 2026
10 км — женщины:
Ana Siuris — 39:36
Natalia Zbîrnea — 40:47
Alina Abramovici — 42:09
10 км — мужчины:
Ivan Siuris — 32:02
Vitalie Gheorghiță — 33:29
Andrei Novosiolov — 34:04
5 км — женщины:
Nicoleta Mocan — 19:17
Pasa Iulia — 19:19
Maria Obadă — 19:43
5 км — мужчины:
Adrian Schiopu — 15:36
Gabriel Crețu — 15:46
Vladislav Ivancenco — 15:51
Результаты гонки доступны здесь.
Chisinau 10 km Night Run 2026 стал не просто соревнованием, а событием, объединившим спорт, энергию ночного города и беговое сообщество.
Мероприятие подтвердило растущий интерес к городским забегам и продолжило серию Run ca un Moldovean.
Мероприятие было организовано Sporter при поддержке Simpals в качестве соорганизатора.
Организатор: Sporter
Соорганизатор: Simpals
Партнёр медали: Linella
Официальная вода: OM
Партнёр волонтёров: PUMA
Официальный автомобиль: Porsche
Официальные партнёры: Bomba, Sportlandia, The North Face, Woloshin Banya, 999.md
Медиа-партнёры: HIT FM, Point.md, Știri.md, Afisha.md
Технические партнёры: Duck, KAMIKKADZE, Rebalance, Piana Vyshnia Chișinău, Общество Красного Креста Молдовы
При поддержке: Примэрия муниципия Кишинёв, Главное управление культуры и культурного наследия, Федерация «Спорт для всех», Полиция Республики Молдова, Генеральный инспекторат карабинеров.
Особая благодарность: Taraf Moldovenesc.
Благодарим всех партнёров, волонтёров и участников, которые внесли вклад в проведение этого мероприятия и поддержку бегового сообщества.
Регистрация на Chisinau 10 km Night Run 2027 уже открыта.