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skoda
14 Июля 2026, 09:30
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Škoda запускает Flash Sales: Каждую неделю по 20 автомобилей по специальным ценам Ⓟ

Новая кампания для тех, кто хочет приобрести новый автомобиль с немедленной поставкой и на выгодных условиях.

Škoda запускает Flash Sales: Каждую неделю по 20 автомобилей по специальным ценам

Автомобильный рынок Республики Молдова стремительно меняется. Покупатели всё чаще выбирают автомобили, которые можно получить без длительного ожидания, по понятным и привлекательным условиям. Именно поэтому Škoda Moldova запускает новую кампанию FLASH SALES — специальное предложение, в рамках которого каждую неделю только 20 автомобилей Škoda доступны со специальными скидками.

В акции участвуют пять самых популярных моделей бренда:

  • Škoda Kamiq
  • Škoda Karoq
  • Škoda Octavia
  • Škoda Kodiaq
  • Škoda Superb

Механика кампании проста: каждую неделю выбираются только 20 автомобилей из наличия, которые предлагаются по специальным ценам в рамках FLASH SALES. После того как все автомобили недели будут проданы, предложение завершается, а на следующей неделе публикуется новая подборка автомобилей.

Škoda запускает Flash Sales: Каждую неделю по 20 автомобилей по специальным ценам

Специальные цены на автомобили, доступные уже сегодня

Одним из главных преимуществ кампании является немедленная поставка автомобилей. В то время как ожидание нового автомобиля может занимать несколько месяцев, модели, участвующие в FLASH SALES, уже находятся на складе Škoda Moldova и готовы к передаче владельцу в кратчайшие сроки.

Это означает, что покупатель может выбрать автомобиль, оформить необходимые документы и уже совсем скоро отправиться на нём в первую поездку.

Škoda запускает Flash Sales: Каждую неделю по 20 автомобилей по специальным ценам

Дополнительные преимущества для владельцев Škoda

Для клиентов, которые уже являются владельцами автомобилей Škoda, компания подготовила эксклюзивные преимущества.

В рамках FLASH SALES они получают:

  • бесплатную оценку автомобиля по программе Trade-In;
  • 0% по лизингу на первый год (согласно условиям акции);
  • приоритетный доступ к автомобилям, участвующим в FLASH SALES.

Таким образом, постоянные клиенты могут ещё выгоднее перейти на новый автомобиль Škoda.

Škoda запускает Flash Sales: Каждую неделю по 20 автомобилей по специальным ценам

Тест-драйв и персональное предложение

Все желающие приглашаются в шоурумы Škoda Moldova, где можно познакомиться с автомобилями, участвующими в FLASH SALES, получить персональное коммерческое предложение и бесплатно пройти Test Drive.

Консультанты помогут подобрать оптимальную комплектацию, рассчитать условия финансирования, оценить автомобиль по программе Trade-In и предложить наиболее выгодное решение.

Выберите автомобиль недели уже сегодня

Кампания Škoda FLASH SALES уже стартовала.

Предложение действует только для автомобилей, включённых в акцию текущей недели, и только до окончания складского запаса.

Посетите www.skoda.md ознакомьтесь с актуальным предложением FLASH SALES, запросите персональное предложение и запишитесь на Test Drive в одном из шоурумов Škoda Moldova.

Источник
skoda
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