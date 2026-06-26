Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in Hybrid Ⓟ
Кишинёв, июнь 2026 года — Škoda Moldova объявляет о запуске нового Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra — самой роскошной и технологичной версии флагманской модели Superb.
Новый Superb iV Laurin & Klement Ultra сочетает в себе высокий уровень комфорта, инновационные технологии и современную Plug-in Hybrid силовую установку, предлагая клиентам новый взгляд на бизнес-класс.
Автомобиль оснащен гибридной системой общей мощностью 200 кВт (272 л.с.) и максимальным крутящим моментом 400 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.
Благодаря батарее емкостью 25,7 кВт·ч новый Superb iV позволяет использовать преимущества электрической мобильности в ежедневных поездках, сохраняя при этом возможность комфортных путешествий на дальние расстояния.
Версия Laurin & Klement Ultra предлагает широкий перечень премиального оборудования: сиденья ERGO Comfort с вентиляцией и массажем, эксклюзивный интерьер SUITE Cognac, адаптивную подвеску DCC Plus, Head-Up Display, аудиосистему CANTON мощностью 725 Вт, матричные фары MATRIX LED и интеллектуальную систему парковки Intelligent Park Assist.
Новый Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra подтверждает стремление бренда Škoda создавать автомобили, сочетающие современные технологии, исключительный комфорт и экологичную мобильность.
Модель уже доступна для заказа в дилерской сети Škoda в Республике Молдова.
Посетите шоурумы Škoda и познакомьтесь с новым Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra.
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Телефон: +373 22 406 220
Email: info@skoda.md
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