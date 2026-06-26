theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
skoda
26 Июня 2026, 11:00
2 309
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in Hybrid Ⓟ

Кишинёв, июнь 2026 года — Škoda Moldova объявляет о запуске нового Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra — самой роскошной и технологичной версии флагманской модели Superb.

Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in Hybrid

Новый Superb iV Laurin & Klement Ultra сочетает в себе высокий уровень комфорта, инновационные технологии и современную Plug-in Hybrid силовую установку, предлагая клиентам новый взгляд на бизнес-класс.

Автомобиль оснащен гибридной системой общей мощностью 200 кВт (272 л.с.) и максимальным крутящим моментом 400 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.

Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in Hybrid

Благодаря батарее емкостью 25,7 кВт·ч новый Superb iV позволяет использовать преимущества электрической мобильности в ежедневных поездках, сохраняя при этом возможность комфортных путешествий на дальние расстояния.

Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in HybridВерсия Laurin & Klement Ultra предлагает широкий перечень премиального оборудования: сиденья ERGO Comfort с вентиляцией и массажем, эксклюзивный интерьер SUITE Cognac, адаптивную подвеску DCC Plus, Head-Up Display, аудиосистему CANTON мощностью 725 Вт, матричные фары MATRIX LED и интеллектуальную систему парковки Intelligent Park Assist.

Новый Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra подтверждает стремление бренда Škoda создавать автомобили, сочетающие современные технологии, исключительный комфорт и экологичную мобильность.

Модель уже доступна для заказа в дилерской сети Škoda в Республике Молдова.

Škoda Moldova представляет новый Superb iV Laurin & Klement Ultra: премиальный комфорт и технологии Plug-in HybridПосетите шоурумы Škoda и познакомьтесь с новым Škoda Superb iV Laurin & Klement Ultra.

Контакты:

Телефон: +373 22 406 220
Email: info@skoda.md 

Шоурумы:

  • Кишинёв, Рышкань, ул. Каля Орхеюлуй 111/6 
  • Кишинёв, Буюканы, ул. Каля Ешилор 14
  • Бельцы, ул. Штефан чел Маре 152
Источник
skoda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте