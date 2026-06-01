Škoda Kamiq Black Edition уже в Молдове: двигатель 1.6 MPI, автоматическая коробка передач AISIN и цена от 18 900 € Ⓟ

Škoda Moldova представляет новый Kamiq Selection Black — версию, которая сочетает современный дизайн, богатое оснащение и легендарную надежность марки в одном привлекательном предложении для клиентов Республики Молдова.

Созданный для тех, кто ищет стильный городской кроссовер с современными технологиями и разумной стоимостью владения, новый Kamiq Selection Black предлагает уровень оснащения, который сложно найти в данном сегменте, по стартовой цене всего от 18 900 €.

Почему стоит выбрать Škoda Kamiq Selection Black?

Новый Kamiq Selection Black станет отличным выбором для тех, кто ищет универсальный автомобиль как для городской эксплуатации, так и для путешествий за пределами города.

Особое внимание привлекает эксклюзивный пакет Black Pack, включающий черную решетку радиатора, черные корпуса наружных зеркал и легкосплавные диски спортивного дизайна. Эти элементы придают автомобилю динамичный и премиальный внешний вид, который невозможно не заметить.

При этом компактные размеры кузова и высокая посадка обеспечивают отличную маневренность в городе и высокий уровень комфорта в ежедневной эксплуатации.

Двигатель 1.6 MPI и автоматическая коробка AISIN — сочетание, которое выбирают молдавские клиенты

Под капотом Kamiq Selection Black установлен атмосферный бензиновый двигатель 1.6 MPI мощностью 105 л.с., хорошо известный своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

Двигатель работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN — одним из самых проверенных и востребованных решений на рынке. Такая комбинация обеспечивает плавность хода, комфортное управление и уверенность как в городском трафике, так и на трассе.

Именно поэтому Kamiq Selection Black идеально отвечает ожиданиям клиентов, которые ценят надежность, простоту эксплуатации и комфорт.

Оснащение, которое превосходит ожидания

Škoda Kamiq Selection Black предлагает широкий набор оборудования, созданный для максимального комфорта и безопасности.

В числе основных преимуществ:

Светодиодные LED-фары; Пакет внешнего оформления Black Pack; Легкосплавные диски; Цифровая приборная панель Virtual Cockpit и Мультимедийная система с экраном 10 дюймов; Беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto; Подогрев рулевого колеса и Подогрев передних сидений; Камера заднего вида и Парковочные датчики; Круиз-контроль; Автоматический климат-контроль;

В результате клиент получает автомобиль с высоким уровнем технологий, комфорта и безопасности по очень привлекательной цене.

Больше преимуществ за ваши деньги

Škoda Kamiq Selection Black доказывает, что стильный дизайн, комфорт и доступная цена могут идеально сочетаться в одном автомобиле. Эксклюзивный внешний вид, надежный двигатель, классическая автоматическая коробка передач AISIN и богатое оснащение делают его одним из самых выгодных предложений среди городских кроссоверов.

Новый Kamiq Selection Black уже доступен в шоурумах Škoda Moldova по цене от 18 900 €.

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