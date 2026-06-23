Škoda Moldova запускает новый Kodiaq Sportline iV: спортивный и электрифицированный SUV Ⓟ
Кишинёв, июнь 2026 г. — Škoda Moldova расширяет линейку нового Kodiaq и впервые представляет на местном рынке версию Kodiaq Sportline iV.
Это подключаемый гибридный SUV, сочетающий спортивный дизайн линейки Sportline, передовые технологии нового поколения и эффективность электрифицированной силовой установки.
Kodiaq Sportline iV создан для клиентов, которым нужен просторный и универсальный семейный автомобиль, но которые не готовы идти на компромиссы в вопросах дизайна, комфорта и технологий.
В основе модели лежит современная plug-in hybrid силовая установка мощностью 204 л.с. (150 кВт), работающая в паре с автоматической коробкой передач DSG с 6 ступенями. Технология iV позволяет эффективно использовать электрическую энергию в ежедневных поездках, сохраняя при этом запас хода и гибкость бензинового двигателя для дальних маршрутов.
Электрический запас хода составляет до 118 км в полностью электрическом режиме, благодаря батарее ёмкостью 25,7 кВт⋅ч. Модель поддерживает быструю зарядку DC — от 10% до 80% всего за 25 минут.
Спортивный дизайн с ярким характером
Версия Sportline отличается эксклюзивными элементами, подчёркивающими динамичный характер нового Kodiaq. Внешний пакет включает спортивные бамперы с диффузорами, чёрную решётку радиатора и декоративные элементы, чёрные рейлинги на крыше, а также аэродинамические 19-дюймовые диски.
Премиальный образ дополняют новая подсвечиваемая решётка радиатора с горизонтальной LED-полосой и фары MATRIX LED с функцией AUTO LIGHT ASSIST, обеспечивающие превосходную видимость в любых дорожных условиях.
Премиальный комфорт для каждой поездки
Салон нового Kodiaq Sportline iV создан для максимального комфорта. Спортивные сиденья с отделкой Suedia, электрорегулировки с памятью, пневматическая поясничная поддержка и подогреваемый спортивный руль обеспечивают высокий уровень удобства для водителя и пассажиров.
Система климат-контроля Climatronic на 3 зоны, атмосферная подсветка с 10 цветами и фирменные решения Simply Clever превращают каждую поездку в комфортный и практичный опыт.
Передовые технологии
Новый Kodiaq Sportline iV оснащён современными системами связи и мультимедиа Škoda, включая:
• Центральный дисплей навигации 13"
• Head-Up Display
• Virtual Cockpit 10"
• SmartLink Wireless
• Phone Box с беспроводной зарядкой до 2×15 Вт и охлаждением
• Премиальная аудиосистема CANTON 12+1 динамиков, сабвуфер, 725 Вт
Безопасность и системы помощи водителю
Модель оснащена полным набором ассистентов:
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Front Assist с функцией экстренного торможения
• Lane Assist Plus и Traffic Jam Assist
• Rear Traffic Assist
• Intelligent Park Assist
• Top Area View (4 камеры)
• Парктроники спереди и сзади с функцией автоматического торможения
Дополнительно новый Kodiaq Sportline iV получил адаптивную подвеску DCC Plus, прогрессивное рулевое управление и комплекс электронных систем, повышающих комфорт и безопасность.
Доступен в Молдове
Škoda Kodiaq Sportline iV доступен в сети дилеров Škoda в Республике Молдова по специальной цене от 46.800 евро. Модель можно увидеть и протестировать в шоурумах Škoda в Кишинёве и Бельцах.
Запуск нового Kodiaq Sportline iV подтверждает стратегию Škoda предлагать клиентам в Молдове современные решения мобильности, которые объединяют эффективность, технологии и удовольствие от вождения в одном автомобиле.
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Контакты:
Телефон: +373 22 406 220
Email: info@skoda.md
Шоурумы:
- Кишинёв, Рышкань, ул. Каля Орхеюлуй 111/6
- Кишинёв, Буюканы, ул. Каля Ешилор 14
- Бельцы, ул. Штефан чел Маре 152