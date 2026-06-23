Škoda Moldova запускает новый Kodiaq Sportline iV: спортивный и электрифицированный SUV Ⓟ

Кишинёв, июнь 2026 г. — Škoda Moldova расширяет линейку нового Kodiaq и впервые представляет на местном рынке версию Kodiaq Sportline iV.

Это подключаемый гибридный SUV, сочетающий спортивный дизайн линейки Sportline, передовые технологии нового поколения и эффективность электрифицированной силовой установки.

Kodiaq Sportline iV создан для клиентов, которым нужен просторный и универсальный семейный автомобиль, но которые не готовы идти на компромиссы в вопросах дизайна, комфорта и технологий.

В основе модели лежит современная plug-in hybrid силовая установка мощностью 204 л.с. (150 кВт), работающая в паре с автоматической коробкой передач DSG с 6 ступенями. Технология iV позволяет эффективно использовать электрическую энергию в ежедневных поездках, сохраняя при этом запас хода и гибкость бензинового двигателя для дальних маршрутов.

Электрический запас хода составляет до 118 км в полностью электрическом режиме, благодаря батарее ёмкостью 25,7 кВт⋅ч. Модель поддерживает быструю зарядку DC — от 10% до 80% всего за 25 минут.

Спортивный дизайн с ярким характером

Версия Sportline отличается эксклюзивными элементами, подчёркивающими динамичный характер нового Kodiaq. Внешний пакет включает спортивные бамперы с диффузорами, чёрную решётку радиатора и декоративные элементы, чёрные рейлинги на крыше, а также аэродинамические 19-дюймовые диски.

Премиальный образ дополняют новая подсвечиваемая решётка радиатора с горизонтальной LED-полосой и фары MATRIX LED с функцией AUTO LIGHT ASSIST, обеспечивающие превосходную видимость в любых дорожных условиях.

Премиальный комфорт для каждой поездки

Салон нового Kodiaq Sportline iV создан для максимального комфорта. Спортивные сиденья с отделкой Suedia, электрорегулировки с памятью, пневматическая поясничная поддержка и подогреваемый спортивный руль обеспечивают высокий уровень удобства для водителя и пассажиров.

Система климат-контроля Climatronic на 3 зоны, атмосферная подсветка с 10 цветами и фирменные решения Simply Clever превращают каждую поездку в комфортный и практичный опыт.

Передовые технологии

Новый Kodiaq Sportline iV оснащён современными системами связи и мультимедиа Škoda, включая:

• Центральный дисплей навигации 13"

• Head-Up Display

• Virtual Cockpit 10"

• SmartLink Wireless

• Phone Box с беспроводной зарядкой до 2×15 Вт и охлаждением

• Премиальная аудиосистема CANTON 12+1 динамиков, сабвуфер, 725 Вт

Безопасность и системы помощи водителю

Модель оснащена полным набором ассистентов:

• Adaptive Cruise Control (ACC)

• Front Assist с функцией экстренного торможения

• Lane Assist Plus и Traffic Jam Assist

• Rear Traffic Assist

• Intelligent Park Assist

• Top Area View (4 камеры)

• Парктроники спереди и сзади с функцией автоматического торможения

Дополнительно новый Kodiaq Sportline iV получил адаптивную подвеску DCC Plus, прогрессивное рулевое управление и комплекс электронных систем, повышающих комфорт и безопасность.

Доступен в Молдове

Škoda Kodiaq Sportline iV доступен в сети дилеров Škoda в Республике Молдова по специальной цене от 46.800 евро. Модель можно увидеть и протестировать в шоурумах Škoda в Кишинёве и Бельцах.

Запуск нового Kodiaq Sportline iV подтверждает стратегию Škoda предлагать клиентам в Молдове современные решения мобильности, которые объединяют эффективность, технологии и удовольствие от вождения в одном автомобиле.

Получите персональное предложение!

Контакты:

Телефон: +373 22 406 220

Email: info@skoda.md

Шоурумы: