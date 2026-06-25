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skoda
25 Июня 2026, 10:00
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Все модели Škoda подключены к системе 112 Ⓟ

Недавно власти Республики Молдова одобрили необходимые изменения для интеграции европейской системы eCall в инфраструктуру Службы 112.

Все модели Škoda подключены к системе 112

Эта технология позволяет автоматически вызывать экстренные службы в случае серьёзного дорожно-транспортного происшествия, сокращая время реагирования и повышая безопасность на дорогах.

Для клиентов Škoda эта технология уже давно является частью стандартного оснащения. Все модели марки, продаваемые в Республике Молдова, оборудованы системой Emergency Call (eCall), которая уже работает и способна автоматически связаться со службой 112 при серьёзном ДТП.

Как работает система eCall?

В случае сильного столкновения автомобиль автоматически отправляет экстренный вызов в службу 112 и передаёт важную информацию для оперативного реагирования спасательных служб. Среди передаваемых данных — точное местоположение автомобиля, направление движения и другие технические сведения, необходимые для организации помощи.

Кроме того, водитель или пассажиры могут самостоятельно активировать вызов экстренных служб, нажав кнопку SOS, расположенную в потолочной консоли автомобиля.

Эта функция особенно важна в ситуациях, когда находящиеся в автомобиле люди не могут самостоятельно обратиться за помощью. В таких случаях каждая минута имеет значение.

Все модели Škoda подключены к системе 112

Три кнопки для безопасности и помощи в дороге

Система подключения Škoda включает три функции, обеспечивающие дополнительную безопасность и поддержку водителя.

SOS – Emergency Call

Позволяет автоматически или вручную связаться со службой 112 в случае чрезвычайной ситуации, требующей немедленного вмешательства.

Breakdown Call

Если автомобиль не может продолжить движение из-за технической неисправности, водитель может нажать кнопку Breakdown Call. Автомобиль автоматически передаст своё местоположение и технические данные в центр поддержки, что позволит быстрее организовать помощь на дороге.

Info Call

С помощью кнопки Info Call водитель может связаться с центром поддержки клиентов и получить информацию об автомобиле, его функциях и доступных сервисах.

Безопасность как часть философии Škoda

Škoda постоянно внедряет технологии, которые помогают защищать водителя и пассажиров не только во время движения, но и после возникновения непредвиденной ситуации.

Благодаря системам Emergency Call, Breakdown Call и Info Call владельцы автомобилей Škoda в Молдове могут быстро получить помощь, техническую поддержку или необходимую информацию непосредственно из своего автомобиля.

С внедрением системы eCall в национальную инфраструктуру службы 112 владельцы Škoda уже сегодня пользуются одной из самых современных технологий безопасности, способной помочь именно тогда, когда это действительно необходимо.

Подробности на сайте skoda.md

Все модели Škoda подключены к системе 112

Источник
skoda
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