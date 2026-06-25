Все модели Škoda подключены к системе 112 Ⓟ

Недавно власти Республики Молдова одобрили необходимые изменения для интеграции европейской системы eCall в инфраструктуру Службы 112.

Эта технология позволяет автоматически вызывать экстренные службы в случае серьёзного дорожно-транспортного происшествия, сокращая время реагирования и повышая безопасность на дорогах.

Для клиентов Škoda эта технология уже давно является частью стандартного оснащения. Все модели марки, продаваемые в Республике Молдова, оборудованы системой Emergency Call (eCall), которая уже работает и способна автоматически связаться со службой 112 при серьёзном ДТП.

Как работает система eCall?

В случае сильного столкновения автомобиль автоматически отправляет экстренный вызов в службу 112 и передаёт важную информацию для оперативного реагирования спасательных служб. Среди передаваемых данных — точное местоположение автомобиля, направление движения и другие технические сведения, необходимые для организации помощи.

Кроме того, водитель или пассажиры могут самостоятельно активировать вызов экстренных служб, нажав кнопку SOS, расположенную в потолочной консоли автомобиля.

Эта функция особенно важна в ситуациях, когда находящиеся в автомобиле люди не могут самостоятельно обратиться за помощью. В таких случаях каждая минута имеет значение.

Три кнопки для безопасности и помощи в дороге

Система подключения Škoda включает три функции, обеспечивающие дополнительную безопасность и поддержку водителя.

SOS – Emergency Call

Позволяет автоматически или вручную связаться со службой 112 в случае чрезвычайной ситуации, требующей немедленного вмешательства.

Breakdown Call

Если автомобиль не может продолжить движение из-за технической неисправности, водитель может нажать кнопку Breakdown Call. Автомобиль автоматически передаст своё местоположение и технические данные в центр поддержки, что позволит быстрее организовать помощь на дороге.

Info Call

С помощью кнопки Info Call водитель может связаться с центром поддержки клиентов и получить информацию об автомобиле, его функциях и доступных сервисах.

Безопасность как часть философии Škoda

Škoda постоянно внедряет технологии, которые помогают защищать водителя и пассажиров не только во время движения, но и после возникновения непредвиденной ситуации.

Благодаря системам Emergency Call, Breakdown Call и Info Call владельцы автомобилей Škoda в Молдове могут быстро получить помощь, техническую поддержку или необходимую информацию непосредственно из своего автомобиля.

С внедрением системы eCall в национальную инфраструктуру службы 112 владельцы Škoda уже сегодня пользуются одной из самых современных технологий безопасности, способной помочь именно тогда, когда это действительно необходимо.

Подробности на сайте skoda.md