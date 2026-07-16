Škoda Karoq преодолел отметку 1 000 000 произведённых автомобилей Ⓟ

Škoda Auto отмечает важное событие в истории одного из самых популярных автомобилей бренда: на заводе в Квасинах (Чехия) был выпущен миллионный Škoda Karoq.

Представленный в 2017 году, Karoq быстро стал одним из самых успешных SUV марки и продолжает оставаться выбором сотен тысяч семей и автомобилистов по всему миру.

Сегодня Škoda Karoq продаётся примерно на 60 мировых рынках и по праву считается одной из ключевых моделей в линейке SUV бренда. Его популярность основана на удачном сочетании современного дизайна, комфорта, практичности и передовых технологий.

Просторный и функциональный салон, высокий уровень безопасности, современные системы помощи водителю, богатое оснащение и экономичные двигатели сделали Karoq автомобилем, который одинаково хорошо подходит как для повседневных поездок по городу, так и для семейных путешествий на дальние расстояния.

За годы присутствия на рынке Škoda Karoq получил множество международных наград, среди которых престижная Red Dot Award в категории Product Design, звание Автомобиль года в Чехии и премия Best Value Family SUV, присуждаемая британским изданием What Car?. Эти достижения подтверждают высокую оценку модели как со стороны автомобильных экспертов, так и миллионов владельцев.

Для Škoda Auto выпуск миллионного Karoq — это не просто производственный рекорд. Это подтверждение доверия покупателей по всему миру и ещё одно доказательство того, что Karoq остаётся одним из важнейших автомобилей в модельном ряду бренда.

Компания также подтвердила, что следующее поколение Škoda Karoq будет представлено на рубеже 2027–2028 годов. Это означает, что нынешнее поколение модели остаётся современным, актуальным и будет ещё долго радовать своих владельцев.

В Республике Молдова Škoda Karoq также пользуется заслуженной популярностью среди клиентов, которые ищут универсальный, комфортный и хорошо оснащённый компактный SUV. Удобная посадка, вместительный багажник, высокий уровень комфорта и экономичность делают его отличным выбором как для семей, так и для активных людей, которым нужен надёжный автомобиль на каждый день.

В настоящее время Škoda Karoq участвует в специальной кампании Škoda Flash Sales, в рамках которой доступны выгодные условия приобретения и быстрая поставка автомобилей из наличия.

Приглашаем вас посетить шоурумы Škoda Moldova, познакомиться с Škoda Karoq лично и записаться на тест-драйв, чтобы оценить все преимущества одного из самых успешных SUV в истории бренда.