Qualiko: Как работают стандарты безопасности куриного мяса Ⓟ

В последние месяцы потребителей всё чаще интересует не только цена продукта, но и то, где и как он производится, какие проверки проходит и каким стандартам соответствует.

Подходы к производству у разных компаний могут заметно отличаться. Часть этих различий связана с происхождением сырья, системой кормления, переработкой, хранением и контролем готовой продукции.

Один из брендов, представленных на молдавском рынке, — Qualiko. Его производит компания MHP — крупнейший производитель мяса птицы в Европе и восьмой в мире по версии рейтинга WATTPoultry. Продукция компании экспортируется более чем в 70 стран мира.

MHP работает по модели полной вертикальной интеграции. Компания самостоятельно производит корма, управляет инкубацией, выращиванием птицы, переработкой и упаковкой продукции. По данным производителя, контроль качества осуществляется на всех этапах — от сырья до готового продукта.

Производство сертифицировано по международному стандарту безопасности пищевой продукции BRC. Также действует сертификация Halal.

Важная особенность системы MHP заключается в том, что продукция для разных стран не производится отдельно.

Все процессы организованы в рамках единой производственной системы с общими требованиями к качеству и безопасности. Именно в этой системе производится продукция, которая затем поставляется в десятки стран мира, включая Молдову, государства Европейского союза, Великобританию и Канаду.

Молдавский рынок тоже это отметил. В июне 2025 года Qualiko получил «Золотой Меркурий» и «Золотую медаль» в категории «Продукты питания» на конкурсе «Торговая марка года 2024», организованном Торгово-промышленной палатой Республики Молдова. Кроме того, бренд получил награду «Признание потребителей», которая присуждается по итогам прямого голосования покупателей.

На фоне растущего внимания к качеству продуктов питания потребители всё чаще обращают внимание не только на цену, но и на происхождение продукции, прозрачность производства и стандарты, по которым работает производитель.