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Business News logoBusiness News
26 Июня 2026, 08:00
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Qualiko: Как куриное мясо проходит путь до полки Ⓟ

Покупатели всё чаще хотят знать не только то, что выбирают на полке, но и как оно было произведено. В пищевой промышленности происхождение сырья и контроль производства становятся всё более важными критериями.

Покупая куриное филе, потребители редко задумываются о том, чем кормили птицу, кто произвёл корм и откуда поступило зерно для его производства. При этом именно на этих этапах формируется система контроля качества продукции.

В пищевой промышленности такой подход называют вертикальной интеграцией — когда одна компания контролирует весь путь продукта: от выращивания сырья до переработки и упаковки готовой продукции.

В длинной производственной цепочке разные этапы могут находиться в ведении отдельных поставщиков и подрядчиков. Это касается выращивания зерна, производства комбикорма, выращивания птицы, переработки и логистики. На каждом этапе действуют собственные процессы и стандарты контроля.

У вертикально интегрированных производителей все этапы объединены внутри одной системы. Производство зерна, комбикорма, инкубация, выращивание птицы, переработка и упаковка контролируются в рамках единой производственной модели.

По такому принципу работает компания MHP — производитель бренда Qualiko и крупнейший производитель мяса птицы в Европе по версии рейтинга WATTPoultry. Компания обрабатывает около 370 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Выращенное зерно используется на собственных комбикормовых заводах, после чего корм поступает на птицефабрики компании. 

Для потребителя это означает прозрачность происхождения продукции и контроль качества на всех этапах производства — от выращивания сырья до выпуска готового продукта.

Все производственные процессы MHP объединены в единую систему, которая действует независимо от страны поставки. В рамках этой модели производится продукция Qualiko, поставляемая более чем в 70 стран мира.

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