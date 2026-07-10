Qualiko: Почему экспорт в ЕС требует другого контроля

Продукция для стран Европейского союза проходит строгий контроль качества на всех этапах производства — от выращивания птицы до логистики.

Именно поэтому вопросы прослеживаемости, безопасности и контроля производственных процессов играют ключевую роль при поставках мяса птицы на европейский рынок.

ЕС предъявляет одни из самых высоких требований в мире к импортируемому мясу птицы. Проверяется не только готовый продукт, но и весь производственный процесс: условия содержания птицы, состав корма, температурный режим и соблюдение санитарных норм на каждом этапе. Одно несоответствие может стать причиной ограничения поставок.

В основе этих требований лежит система прослеживаемости — возможность в любой момент определить происхождение конкретной партии продукции: с какой птицефабрики она поступила, когда была произведена и при каких условиях хранилась и транспортировалась.



Именно такая система контроля действует у MHP — производителя бренда Qualiko. Компания поставляет продукцию более чем в 70 стран, включая государства ЕС, Великобританию и Канаду, где действуют строгие требования к качеству и безопасности пищевой продукции.

MHP использует единую производственную систему для всех рынков присутствия. На каждом этапе — от выращивания птицы до выпуска готовой продукции — действуют единые стандарты качества, безопасности и контроля независимо от страны поставки.



Производство сертифицировано по стандарту BRC — одному из международно признанных стандартов в сфере безопасности пищевой продукции. Такой сертификат подтверждает соответствие производственных процессов международным требованиям и требует регулярного прохождения независимых аудитов.

В 2025 году Qualiko получил «Золотой Меркурий» и «Золотую медаль» в категории «Продукты питания» на конкурсе «Торговая марка года 2024», организованном Торгово-промышленной палатой Республики Молдова. Кроме того, бренд получил награду «Признание потребителей», которая присуждается по итогам прямого голосования покупателей.



Сегодня для потребителей всё большую роль играют прозрачность производства, понятное происхождение продукции и доверие к системе контроля качества. Именно поэтому международные стандарты и прослеживаемость становятся важной частью выбора продуктов питания.