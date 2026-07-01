Qualiko: Как меняются стандарты на молдавском рынке Ⓟ

Рынок Молдовы постепенно движется к европейским стандартам в пищевой промышленности. Требования к контролю производства и прослеживаемости всё больше влияют на продукцию на полках магазинов.

Сегодня потребители всё чаще обращают внимание не только на цену, но и на происхождение продукции, прозрачность производства и стандарты качества. Особенно это касается мясной продукции, где важную роль играют условия производства, хранения и система контроля на всех этапах.

Процесс перехода к европейским стандартам продолжается. На полках молдавских магазинов представлены продукты, произведённые по разным стандартам и системам контроля. Одни проходят международные аудиты и дополнительные проверки, другие соответствуют стандартным требованиям, необходимым для импорта.

Бренд Qualiko выпускает компания MHP — крупнейший производитель мяса птицы в Европе и восьмой в мире по версии рейтинга WATTPoultry. Компания поставляет продукцию более чем в 70 стран мира и использует единую систему контроля качества и безопасности на всех этапах производства, в том числе и в Молдове

MHP использует единую производственную систему для всех рынков присутствия. На каждом этапе — от выращивания птицы до выпуска готовой продукции — действуют единые стандарты качества, безопасности и контроля. В рамках этой системы производится вся продукция Qualiko, которая поставляется в десятки стран мира.

Производство сертифицировано по международному стандарту BRC, который предусматривает регулярные аудиты производственных процессов и системы контроля качества.

В 2025 году Qualiko получил «Золотой Меркурий» и «Золотую медаль» в категории «Продукты питания» в рамках конкурса «Торговая марка года 2024», организованного Торгово-промышленной палатой Республики Молдова. Более 15 лет бренд Qualiko представлен на молдавском рынке и неизменно пользуется доверием и выбором потребителей.

По мере приближения молдавского рынка к европейским стандартам международные сертификаты и прозрачные системы контроля становятся всё более важными как для потребителей, так и для местной пищевой промышленности.