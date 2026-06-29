Microinvest подписал первое кредитное соглашение с Банком развития Совета Европы для поддержки МСП и фермеров Молдовы Ⓟ

Microinvest, лидер рынка небанковского кредитования Республики Молдова, подписал первое кредитное соглашение с Банком Развития Совета Европы (БРСЕ) на сумму 8 миллионов евро.

Это партнёрство открывает новый этап в привлечении международных финансовых ресурсов для поддержки микро, малых и средних предприятий Молдовы с особым акцентом на развитие регионов.

Полученное финансирование направлено на поддержку предпринимательской деятельности и сельского хозяйства, способствующих сохранению и созданию рабочих мест, а также развитию сельских сообществ. Средства будут направлены на поддержку бизнеса и аграрной деятельности в регионах, открывая для клиентов, соответствующих условиям финансирования, возможности для модернизации и расширения своей деятельности.

Подписание данного соглашения отражает расширение международного сотрудничества Microinvest и подтверждает доверие европейских финансовых институтов к бизнес-модели компании, высоким стандартам корпоративного управления и её стратегическому развитию. Сотрудничество с БРСЕ укрепляет возможности Microinvest по поддержке предпринимателей и компаний, которым необходимы ответственные, доступные и адаптированные к реалиям местной экономики финансовые решения.

«Поддержка регионального развития лежит в основе нашей миссии по укреплению социальной сплочённости. Мы рады сотрудничать с Microinvest, чтобы обеспечить доступ к необходимому финансированию предпринимателям и малым фермерским хозяйствам, которые являются основой сельской экономики Республики Молдова. Этот кредит позволит поддержать развитие именно там, где оно сегодня наиболее необходимо». – Томаш Бочек, вице-президент БРСЕ по странам целевой группы

«Партнёрство с БРСЕ – важный шаг в реализации миссии Microinvest по поддержке предпринимателей и фермеров, которые ежедневно вносят вклад в развитие местной экономики. Благодаря этому финансированию мы сможем расширить доступ к финансовым решениям, соответствующим реальным потребностям наших клиентов, способствуя развитию местного бизнеса, созданию новых возможностей в сообществах и укреплению устойчивости экономики. Мы благодарим БРСЕ за доверие, оказанное Microinvest, и за приверженность поддержке устойчивого развития Республики Молдова». – Думитру Свинаренко, исполнительный директор Microinvest

О БРСЕ

Банк Развития Совета Европы (БРСЕ) – многосторонний банк развития, осуществляющий деятельность в соответствии с исключительно социальной миссией, определённой его 43 государствами-членами. БРСЕ финансирует инвестиционные проекты и предоставляет техническую помощь в таких социальных сферах, как образование, здравоохранение и доступное жильё, уделяя особое внимание потребностям уязвимых категорий населения, а также социальным аспектам изменения климата и охраны окружающей среды. Получателями финансирования БРСЕ являются правительства, органы местной и региональной власти, государственные и частные банки, некоммерческие организации и другие учреждения. Банк обладает наивысшим кредитным рейтингом AAA и привлекает финансовые ресурсы на международных рынках капитала. Кроме того, БРСЕ получает средства от доноров, которые дополняют финансирование его деятельности.

О Microinvest

Microinvest – лидер рынка небанковского кредитования в Республике Молдова, с кредитным портфелем свыше 8 миллиардов леев. Около 58% портфеля составляет финансирование бизнес-клиентов, из которых 36% приходится на аграрный сектор. Обладая 23-летним опытом, компания обслуживает более 50.000 активных клиентов, местных предпринимателей и физических лиц, с помощью команды из более 400 профессионалов и 17 офисов по всей стране.

Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов, подтверждающим её приверженность ответственному и прозрачному финансированию. Компания также усиливает свои позиции в сфере финтех, развивая цифровые кредитные сервисы. Более 23% активных клиентов Microinvest используют цифровые каналы обслуживания.

С октября 2025 года Microinvest входит в Финансовую группу Banca Transilvania. Единственным участником общества Microinvest является Victoriabank – один из ведущих банков Республики Молдова.