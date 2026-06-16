С помощью Microinvest Анатолий Гроица воплотил свою мечту в реальность Ⓟ

Многие годы семья Гроица жила и работала за границей, но всегда хотела вернуться домой – в Молдову, чтобы начать здесь своё дело.

Вдохновившись атмосферой семейных ресторанов Италии, Анатолий Гроица, клиент Microinvest и его семья решили создать место, где люди смогут не только вкусно поесть, но и отдохнуть от городской суеты в окружении красивой природы. Так появилась Bella Vista – семейная пиццерия в Хынчешть, которая сегодня встречает гостей настоящей итальянской пиццей, тёплой атмосферой и живописными видами.

О том, как родилась идея бизнеса, почему заведение получило такое название и какую роль в его развитии сыграл Microinvest, читай в этом интервью.

Как у вас появилась идея открыть пиццерию в Хынчешть?

Идея открыть собственный бизнес появилась у нас ещё в 2010 году, когда мы работали за границей. Живя в Италии, мы с семьей часто посещали рестораны и пиццерии, расположенные за пределами города, в живописных местах на природе. Нам очень нравилась эта атмосфера спокойствия, красивых видов и качественной кухни.

Когда мы вернулись домой, захотелось создать что-то похожее и в Молдове – пространство, куда люди смогут приехать не только вкусно поесть, но и отдохнуть от городской суеты. Так постепенно появилась идея пиццерии Bella Vista, которая сегодня объединяет итальянские традиции гостеприимства и красоту молдавской природы.

Bella Vista – красивое название. Расскажите, как вы его выбирали?

Название Bella Vista мы выбрали не случайно. В переводе с итальянского оно означает «красивый вид» или «прекрасная панорама». Когда мы создавали это место, хотели, чтобы оно отражало не только итальянскую атмосферу, но и то, что окружает нас здесь. С одной стороны открываются живописные виды на природу, с другой – красивый сельский пейзаж. Поэтому название родилось практически само собой.

Анатолий, расскажите о вашем меню. Чем Bella Vista встречает своих гостей?

Главное блюдо нашего меню – это, конечно же, пицца. Мы готовим её по итальянским традициям: на тонком, хрустящем тесте и из настоящих итальянских ингредиентов. За этот вкус отвечает мой сын – Адриан, который учился у мастеров в Италии и сегодня вкладывает свои знания в каждую пиццу, которую подаёт нашим гостям.

Кроме пиццы, у нас можно попробовать разные блюда итальянской и молдавской кухни, включая пасту, закуски и другие любимые рецепты наших гостей. При этом мы постоянно развиваем меню, прислушиваемся к пожеланиям посетителей и добавляем новые блюда, которые действительно востребованы. Также у нас можно организовать небольшие мероприятия: дни рождения, семейные праздники, корпоративные встречи и другие события. Для этого мы подготовили отдельный зал, где гости могут провести время в уютной атмосфере и выбрать меню под формат своего мероприятия.

Что для вас означает по-настоящему вкусная пицца?

Для меня вкусная пицца – это тонкое хрустящее тесто, качественные ингредиенты и сбалансированный вкус. Настоящая пицца должна быть лёгкой и вкусной даже тогда, когда немного остынет. Если её хочется есть с таким же удовольствием, как только из печи, значит, всё сделано правильно.

Вы долгое время жили и работали за границей. Что изменилось в вашей жизни после того, как вы открыли собственный бизнес дома?

После многих лет за границей для нас было очень важно вернуться домой и начать что-то своё здесь, в Молдове. Конечно, собственный бизнес – это большая ответственность и постоянное движение. Здесь нет полного спокойствия, потому что каждый день нужно принимать решения, вкладывать силы и быть готовым к рискам. Но при этом мы рады, что работаем дома. Для нас бизнес – это не только про доход, а прежде всего про стабильность, развитие и возможность создавать что-то ценное для своей семьи и для людей, которые к нам приходят.

Какую роль сыграл Microinvest в развитии Bella Vista и на что были направлены привлечённые средства?

Когда мы начали этот проект, у нас уже была вложена большая часть собственных средств. Но на финальном этапе, чтобы завершить работы и действительно запустить пиццерию, нам понадобилась дополнительная поддержка. Мы обращались в разные финансовые организации, но именно Microinvest стал для нас настоящим спасательным кругом. Благодаря этой поддержке мы смогли довести начатое до конца, подготовить помещение к работе и открыть двери для первых гостей.

Позже, когда стало понятно, что людям интересно наше место и нужно расширяться, мы снова обратились за финансированием. Эти средства помогли нам модернизировать кухню, поставить более мощное оборудование и обустроить второй этаж для мероприятий. Поэтому, когда мы говорим, что Microinvest стал для нас спасательным кругом, это не просто красивые слова – это реальная история нашего бизнеса.

Что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям, которые хотят развивать своё дело в Молдове?

Мой главный совет – верить в своё дело и не ждать быстрых результатов. Собственный бизнес требует времени, терпения и готовности много работать. Не всё получается с первого дня, и к этому нужно быть готовым. Если есть цель, желание развиваться и готовность брать на себя ответственность, результат постепенно обязательно придёт. А если чего-то не хватает для следующего шага, Microinvest добавит.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.