Microinvest и ЕБРР запускают программу развития для поддержки цифровизации МСП в Молдове Ⓟ

Программа направлена на поддержку микро, малых и средних предприятий Молдовы – в особенности клиентов Microinvest – посредством обучения, цифровизации и консультаций, адаптированных под их потребности.

Инициатива является частью соглашения о финансировании, подписанного между ЕБРР и Microinvest в январе 2026 года, целью которого является поддержка сектора МСП в Молдове. Это дополняет важную составляющую нефинансовых услуг, призванную помочь МСП – клиентам Microinvest – повысить свою конкурентоспособность, привлечь новых клиентов и адаптироваться к условиям цифровой экономики.

В рамках программы будет организована серия офлайн-тренингов для предпринимателей, клиентов Microinvest, где участники получат практические решения для устойчивого развития бизнеса.

Темы обучающих сессий будут включать:

Важность цифровизации для МСП. Стратегии масштабирования бизнеса. Использование цифровых инструментов и искусственного интеллекта. Развитие интернет-магазинов и выход на новые рынки. Цифровой маркетинг и рост онлайн-продаж.

Кроме того, 10 МСП получат персонализированную консультацию для усиления своего цифрового присутствия. Она будет включать разработку веб-сайтов, интеграцию систем онлайн-оплаты, внедрение инструментов цифрового маркетинга и аналитики, а также разработку индивидуальных стратегий для увеличения онлайн-продаж.

Программу реализует компания Rivosmart, обладающая значительным опытом в проектах цифровизации как в Молдове, так и на международном уровне. Компания обеспечит проведение тренингов, разработку цифровой платформы и предоставление консультационных услуг участвующим МСП.

Регистрация уже началась. Официальный запуск программы состоится 16 июня 2026 года, а реализация продлится до декабря 2027 года. Программа стартует с первой обучающей сессии, посвящённой значению цифровизации для бизнеса. В мероприятии примут участие представители ЕБРР, Microinvest, Правительства Италии и партнёров проекта.

Благодаря этой инициативе Microinvest стремится повысить устойчивость и конкурентоспособность МСП, объединяя доступ к финансированию с практическими решениями в области цифровизации.

О Microinvest

Microinvest – лидер рынка небанковского кредитования в Республике Молдова, с кредитным портфелем свыше 8 миллиардов леев. Около 58% портфеля составляет финансирование бизнес-клиентов. Обладая 23-летним опытом, компания обслуживает более 50.000 активных клиентов, местных предпринимателей и физических лиц, с помощью команды из более 400 профессионалов и 17 офисов по всей стране.

Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов, подтверждающим её приверженность ответственному и прозрачному финансированию. Компания также усиливает свои позиции в сфере финтех, развивая цифровые кредитные сервисы. Более 23% активных клиентов Microinvest используют цифровые каналы обслуживания.

С октября 2025 года Microinvest входит в Финансовую группу Banca Transilvania. Единственным участником общества Microinvest является Victoriabank – один из ведущих банков Республики Молдова.

О ЕБРР

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) является крупнейшим институциональным инвестором в Молдове. С начала войны в соседней стране банк предоставил Молдове 1,7 миллиарда евро для смягчения экономических последствий конфликта. В целом, на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдову почти 2,9 млрд евро в 188 проектов, из которых 40% портфеля приходится на устойчивую инфраструктуру.

О CEI

Инициатива Центральной Европы (CEI) – это региональный межправительственный форум, основанный в 1989 году, который объединяет 17 государств-членов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Продвигая региональное сотрудничество, CEI способствует европейской интеграции, устойчивому развитию и укреплению экономического и институционального потенциала региона. Организация сотрудничает с международными финансовыми институтами, государственными органами и партнёрами из частного сектора для поддержки инициатив, направленных на инновации, предпринимательство, цифровизацию и развитие бизнес-среды.

О Rivosmart

Rivosmart – компания, специализирующаяся на решениях в области цифровизации, веб-разработки и консалтинга для развития бизнеса. В рамках программы «Microinvest Business Growth Program» компания Rivosmart будет координировать проведение учебных мероприятий и практических консультаций для участвующих МСП.