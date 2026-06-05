Microinvest подписывает два новых соглашения о финансировании с EFSE и GGF в рамках Инвестиционной Конференции ЕС-Молдова Ⓟ

Эти соглашения укрепляют долгосрочные международные партнёрства, направленные на расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий и поддержку устойчивого экономического развития Республики Молдова.

Соглашения были подписаны в рамках Инвестиционной конференции ЕС–Молдова — одного из наиболее значимых мероприятий, посвящённых инвестициям и экономическому развитию страны. Конференция была организована Правительством Республики Молдова совместно с Европейской Комиссией. Конференция объединила европейские институты, международные финансовые организации, инвесторов и представителей бизнеса для обсуждения инвестиционных возможностей, поддерживаемых Планом роста ЕС для Молдовы.

Новые соглашения о финансировании ещё больше расширяют возможности Microinvest поддерживать местных предпринимателей, сельскохозяйственных производителей и регионального бизнеса посредством доступных и ответственных финансовых решений. Эти партнёрства также способствуют усилиям Молдовы по развитию частного сектора, укреплению экономической устойчивости и ускорению устойчивой трансформации в соответствии с европейскими стандартами.

Обладая сильным присутствием на национальном уровне и многолетним опытом финансирования МСП и сельскохозяйственных производителей, Microinvest продолжает играть важную роль в направлении международных средств в отрасли с высоким потенциалом развития. Новые финансовые линии будут направлены на поддержку инвестиций в развитие бизнеса, модернизацию, повышение производительности, устойчивость и долгосрочную стабильность.

«Европейский союз совместно с финансовыми партнёрами работает над расширением доступа к финансированию для бизнеса в Молдове, поддержкой устойчивых инвестиций и укреплением экономической устойчивости страны. Эти новые соглашения между EFSE, GGF и Microinvest, поддерживаемые Европейским союзом, помогут предпринимателям, фермерам и региональному бизнесу инвестировать, развиваться и создавать рабочие места, одновременно способствуя зелёной и экономической трансформации Молдовы в соответствии со стандартами ЕС и критериями вступления.» – Ивона Пюрко, Посол Европейского союза в Республике Молдова

«Продолжая сотрудничество с Microinvest, мы расширяем доступ к финансированию для местных предпринимателей и сельскохозяйственных предприятий по всей Молдове. Две новые финансовые линии на общую сумму 20 миллионов евро, включая 10 миллионов евро в молдавских леях, будут способствовать развитию устойчивого сельского хозяйства, расширению финансирования МСП и увеличению объёма зелёных инвестиций, которые укрепляют долгосрочную экономическую устойчивость и поддерживают климатический переход страны. Эти соглашения являются подтверждением прочности нашего многолетнего партнёрства и нашей общей цели – поддерживать молдавский бизнес, содействовать устойчивому росту и способствовать созданию более стабильной и подготовленной к будущему экономики.» – Оксана Бынзару, региональный директор Finance in Motion, со-менеджер EFSE

«Подписание сегодняшних соглашений стало ещё одним важным шагом в укреплении долгосрочного сотрудничества Microinvest с международными финансовыми партнёрами, поддерживающими экономическое развитие Республики Молдова. Доступ к долгосрочному финансированию остаётся ключевым фактором для повышения устойчивости и конкурентоспособности местного бизнеса. Для нас также большая честь подписать эти соглашения именно в рамках Инвестиционной Конференции ЕС-Молдова – важной платформы, отражающей растущий инвестиционный потенциал Молдовы и её европейский путь развития. Мы высоко ценим доверие и постоянную поддержку со стороны наших европейских партнёров и инвесторов как в отношении Microinvest, так и в отношении долгосрочного потенциала экономики Республики Молдова.» – Думитру Свинаренко, Исполнительный Директор Microinvest

О EFSE

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) – это инвестиционный фонд воздействия, созданный для содействия экономическому развитию и повышению благосостояния стран Юго-Восточной Европы и Кавказа. Через два своих субфонда – Regional Sub-Fund (RSF) и Ukraine Sub-Fund (USF) – EFSE предоставляет адаптированные финансовые решения для поддержки предпринимательства, расширения финансовой инклюзии и развития местных экономик.

Фонд EFSE был основан в 2005 году по инициативе KfW Development Bank при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Европейской комиссии. Будучи первым в своём роде государственно-частным партнёрством, EFSE привлекает капитал от агентств по развитию, международных финансовых институтов и частных институциональных инвесторов.

Управление инвестиционным портфелем EFSE осуществляет компания Finance in Motion GmbH, Германия, а функции управляющей компании выполняет Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Люксембург. Для получения дополнительной информации о Европейском фонде для Юго-Восточной Европы, посети: www.efse.lu

О GGF

Фонд Green for Growth (GGF) содействует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в странах Юго-Восточной Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки. Предоставляя рефинансирование местным финансовым учреждениям, GGF помогает предприятиям и хозяйствам получить доступ к устойчивым энергетическим решениям, способствуя повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углерода.

GGF был создан в рамках государственно-частного партнерства Европейским Инвестиционным Банком и Немецким Банком Развития KfW при финансовой поддержке Европейского союза, BMZ и других международных инвесторов. Консультантом GGF выступает компания Finance in Motion GmbH, Германия. Для получения более подробной информации, посети сайт: www.ggf.lu

О Finance in Motion

Finance in Motion структурирует, управляет и консультирует фонды с активами почти 4 миллиарда евро, распределёнными между 10 инвестиционными фондами, каждый из которых классифицирован в соответствии со Статьёй 9 Регламента ЕС о раскрытии информации в сфере устойчивого финансирования (SFDR). Эти фонды частного рынка создают положительное воздействие для людей и окружающей среды через региональных финансовых посредников, прямые инвестиции, консультационную поддержку и программы по развитию потенциала организаций.

Основанная в Германии и обладающая местным опытом в регионах от Латинской Америки до Восточной Европы, компания Finance in Motion уже более 20 лет инвестирует в развивающиеся рынки. Для получения дополнительной информации, посети сайт: www.finance-in-motion-com

О Microinvest

Microinvest – лидер рынка небанковского кредитования в Республике Молдова, с кредитным портфелем свыше 8 миллиардов леев. Около 58% портфеля составляет финансирование бизнес-клиентов. Обладая 23-летним опытом, компания обслуживает более 50.000 активных клиентов, местных предпринимателей и физических лиц, с помощью команды из более 400 профессионалов и 17 офисов по всей стране.

Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов, подтверждающим её приверженность ответственному и прозрачному финансированию. Компания также усиливает свои позиции в сфере финтех, развивая цифровые кредитные сервисы. Более 23% активных клиентов Microinvest используют цифровые каналы обслуживания.

С октября 2025 года Microinvest входит в Финансовую группу Banca Transilvania. Единственным участником общества Microinvest является Victoriabank – один из ведущих банков Республики Молдова. Для получения дополнительной информации, посети сайт: www.microinvest.md