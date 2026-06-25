Maximum празднует 30 лет и дарит cashback 30% на тысячи товаров Ⓟ

Maximum- 30 лет вместе с Молдовой! В этом году Maximum отмечает особенную дату - 30 лет успешной работы, развития и доверия покупателей по всей стране.

За эти годы технологии кардинально изменили нашу жизнь: телевизоры стали умнее, бытовая техника — эффективнее, а домашний комфорт вышел на совершенно новый уровень. Все эти годы MAXIMUM помогает жителям Молдовы выбирать современные решения для дома, семьи и отдыха, предлагая широкий ассортимент техники мировых брендов, профессиональный сервис и выгодные условия покупки.

🎉В честь нашего 30-летия мы приготовили для вас:

✨ лучшие предложения по настоящим супер ценам!

📅 рассрочку до 30 месяцев!

💰 кэшбэк до 30%!

🎁 подарки!

❤️ Мы искренне благодарим каждого клиента за доверие и выбор MAXIMUM. Именно поэтому в честь юбилея подготовили одну из самых привлекательных акций года — Cashback 30% на больше чем тысячу популярных моделей техники.

💰Получайте сертификат на 30% от стоимости покупки

📅С 13 июня по 12 июля 2026 года при покупке акционных товаров вы получаете подарочный сертификат на сумму до 30% от стоимости техники.

Это значит, что приобретая новую технику для дома уже сегодня, вы получаете дополнительную выгоду для будущих покупок в MAXIMUM. В акции участвуют телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, техника для кухни, товары для красоты и ухода, а также многие другие категории.

Ниже представлены лишь некоторые модели, участвующие в акции.

Техника, которая делает дом комфортнее

🧊 Холодильник LG GBV5240DPY Современный холодильник с нижней морозильной камерой сочетает вместительность, экономичность и передовые технологии хранения продуктов. Инверторный компрессор помогает снизить энергопотребление и поддерживает стабильную температуру внутри камер, а система Total No Frost предотвращает образование наледи и избавляет от необходимости ручной разморозки. Благодаря равномерной циркуляции холодного воздуха продукты дольше сохраняют свежесть, вкус и полезные свойства. Покупая эту модель в рамках акции, вы получаете сертификат на 4 100 леев.

❄️ Холодильник Samsung RB38C675EB1/EF Отличное решение для большой семьи. Технология SpaceMax позволяет увеличить полезный объём холодильника без изменения внешних размеров, а система All-Around Cooling обеспечивает равномерное охлаждение на каждой полке. Инверторный компрессор автоматически регулирует мощность работы в зависимости от нагрузки, что способствует более тихой работе и снижению расхода электроэнергии. Дополнительная выгода по акции — сертификат на 3 800 леев.

Новые впечатления от просмотра любимого контента

📺 Телевизор TCL 65P69K Большой 65-дюймовый экран с поддержкой 4K Ultra HD позволяет увидеть каждую деталь изображения с высокой четкостью и насыщенностью цветов. Современная Smart TV-платформа открывает доступ к популярным стриминговым сервисам, фильмам и сериалам, а поддержка HDR делает картинку более реалистичной и контрастной. Это отличный выбор для создания домашнего кинотеатра. При покупке модели вы получаете сертификат на 3 600 леев.

🎬 Телевизор Samsung UE50U8000HUXUA Элегантный телевизор с тонким корпусом прекрасно впишется в любой интерьер. Процессор обработки изображения улучшает качество контента, повышая детализацию и цветопередачу, а поддержка Smart TV позволяет быстро находить любимые фильмы, спортивные трансляции и сериалы. Дополнительный бонус при покупке — сертификат на 2 500 леев.

Комфорт в любое время года

🌬️ Кондиционер Whirlpool SPICR309W Летом он помогает справляться с жарой, а в межсезонье может использоваться для обогрева помещений. Инверторная технология обеспечивает более стабильную температуру, снижает уровень шума и помогает экономить электроэнергию по сравнению с обычными кондиционерами. Функции автоматического поддержания температуры и различные режимы работы позволяют создать комфортный микроклимат в доме в любое время года. Cashback по акции составляет 2 400 леев.

Надёжные помощники для всей семьи

👕 Стиральная машина Samsung WW11DG5B2FABLE Вместительная модель с загрузкой до 11 кг отлично подходит для больших семей. Современные программы стирки помогают эффективно удалять загрязнения и бережно ухаживать за тканями, а инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и долговечность устройства. Благодаря высокой энергоэффективности машина помогает сократить расходы на электроэнергию и воду. Покупатели получают сертификат на 3 900 леев.

🧹 Беспроводной пылесос Rowenta RH99C3WO Мощный аккумуляторный пылесос позволяет быстро убрать весь дом без ограничений проводами. Высокая сила всасывания помогает эффективно собирать пыль и мусор на различных типах покрытий, а лёгкая конструкция делает уборку более комфортной. Благодаря удобной системе трансформации можно без труда очистить даже труднодоступные места. При покупке модели вы получаете сертификат на 3 000 леев.

Готовьте быстрее и полезнее

🍟 Аэрофритюрница Gorenje AF1700DB Аэрофритюрница позволяет готовить любимые блюда с минимальным количеством масла благодаря технологии циркуляции горячего воздуха. Картофель фри, мясо, рыба или овощи получаются аппетитными снаружи и сочными внутри. Удобное управление и несколько режимов приготовления делают её отличным помощником на кухне. Размер сертификата — 550 леев.

🍗 Аэрофритюрница NINJA AF550EU Модель оснащена большой вместительной чашей и несколькими режимами приготовления, позволяя жарить, запекать, разогревать и готовить блюда одновременно для всей семьи. Благодаря фирменным технологиям NINJA можно получить хрустящую корочку при значительно меньшем количестве масла. При покупке вы получаете сертификат на 1 150 леев.

Техника для ухода за одеждой и красотой

👔 Утюг Tefal FV6840E0 Ultragliss Мощная подача пара помогает быстро справляться даже со сложными складками, а фирменная подошва обеспечивает лёгкое скольжение по ткани. Благодаря системе защиты от накипи и функции парового удара утюг станет надёжным помощником для ежедневного ухода за одеждой. Дополнительная выгода — сертификат на 600 леев.

💇 Фен BaByliss 6719DE Мощный мотор обеспечивает быструю сушку волос, а несколько температурных и скоростных режимов позволяют подобрать оптимальные настройки для любого типа волос. Функция подачи холодного воздуха помогает зафиксировать укладку и сохранить её надолго. При покупке модели вы получаете сертификат на 400 леев.

Празднуем 30 лет вместе!

🎉 Юбилей MAXIMUM — это не только праздник для компании, но и возможность для покупателей приобрести современную технику на особенно выгодных условиях. Акция действует с 13 июня по 12 июля 2026 года. Представленные модели являются лишь частью большого списка товаров, участвующих в юбилейной кампании.

Выбирайте технику для дома, наслаждайтесь современными технологиями и получайте ещё больше выгоды вместе с MAXIMUM — уже 30 лет рядом с вами!

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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