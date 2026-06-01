Maximum: FIFA 2026 вместе с Hisense - большие экраны, умные технологии и рассрочка 0% Ⓟ

В Maximum вы можете приобрести современные телевизоры и вместительные холодильники Hisense в рассрочку под 0% до 24 месяцев без комиссий и переплат.

От масштабных Mini LED телевизоров для просмотра матчей до премиальных холодильников для большой семьи — сейчас самое время обновить технику и подготовиться к главным спортивным событиям года.

📺Телевизор LED 65" Smart Hisense 65U7Q создан для динамичного контента, спортивных трансляций и современных игр. Модель оснащена технологией Mini LED и фирменным процессором Hi-View AI Engine, который в режиме реального времени анализирует изображение и улучшает качество картинки. Поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos помогает добиться более глубокого погружения в происходящее на экране.

Для футбольных матчей особенно полезны технологии улучшения движения и высокая частота обновления изображения, благодаря которым быстрые игровые моменты выглядят плавно и четко.

💰 В Maximum телевизор доступен в рассрочку всего от 750 леев в месяц на 24 месяца под 0% без переплат.

⚽ Если хочется получить максимум впечатлений от FIFA 2026, обратите внимание на QLED телевизор Hisense 98E7Q с огромной диагональю 98 дюймов.

Технология Quantum Dot обеспечивает насыщенные цвета и высокую яркость изображения, а разрешение 4K Ultra HD позволяет увидеть мельчайшие детали на поле. Смарт-платформа VIDAA обеспечивает быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам и приложениям. Телевизор также оснащен четырьмя HDMI-портами для подключения игровых консолей и другой техники.

Такой экран способен превратить просмотр любого матча в настоящее спортивное событие для всей семьи и большой компании друзей.

💰 Оформляйте покупку в рассрочку от 1290 леев в месяц на 24 месяца под 0% без комиссий и переплат.

📺 Телевизор Hisense 85U78Q сочетает впечатляющую диагональ 85 дюймов, технологии Mini LED и интеллектуальную обработку изображения. Благодаря высокой яркости, улучшенной контрастности и поддержке современных HDR-форматов картинка выглядит максимально реалистично даже в ярко освещенной комнате. Технологии серии U7Q ориентированы именно на спортивный контент, фильмы и игры.

Большой экран позволяет комфортно смотреть матчи всей семьей, а каждая атака и каждый гол выглядят особенно эффектно.

💰 Воспользуйтесь рассрочкой от 1249 леев в месяц на 24 месяца под 0% без переплат.

❄️ Холодильники Hisense — современный комфорт для большой семьи

❄️ Холодильник Hisense RQ600P7SKE — холодильник премиального уровня для тех, кто привык к лучшему

В отличие от большинства стандартных холодильников, Hisense RQ600P7SKE предлагает не просто большой объем хранения, а целый набор инновационных технологий, которые делают повседневную жизнь заметно комфортнее. Это одна из самых технологичных моделей Hisense, созданная для современных семей, которые ценят удобство, гигиену и интеллектуальные функции.

✨ Одной из главных особенностей модели является уникальная зона My Fresh Choice, которая может работать как холодильник или как морозильная камера. Температуру можно настраивать в широком диапазоне от охлаждения до глубокой заморозки, адаптируя пространство под текущие потребности семьи. В бюджетных моделях такой гибкости просто нет.

💧 Еще одно важное преимущество — встроенный диспенсер воды и льда с UV-стерилизацией, которая уничтожает до 99,9% бактерий в системе подачи воды и льда. Это уровень технологий, который чаще встречается в премиальном сегменте бытовой техники.

🌡️ Благодаря технологиям Metal-Tech Cooling, Dual-Tech Cooling и Triple Zone холодильник поддерживает более стабильную температуру, быстрее восстанавливает холод после открытия дверей и предотвращает смешивание запахов между холодильным и морозильным отделениями. В результате продукты дольше остаются свежими, сочными и сохраняют свой натуральный вкус.

📱 Холодильник оснащен большим цветным сенсорным дисплеем TFT 6,86" и поддерживает подключение по Wi-Fi через платформу ConnectLife. Управлять настройками, контролировать работу устройства и получать уведомления можно прямо со смартфона.

🔇 Инверторный компрессор обеспечивает тихую работу, экономичное энергопотребление и высокую надежность. Производитель настолько уверен в качестве системы охлаждения, что предоставляет 10-летнюю гарантию на компрессор.

✨ Особой премиальной особенностью Hisense RQ600P7SKE является технология PureView Door. Благодаря прозрачной дверце и интеллектуальному датчику освещения холодильник автоматически включает внутреннюю подсветку, когда человек приближается к нему. Это позволяет мгновенно увидеть содержимое холодильника, не открывая дверцу, что не только выглядит эффектно, но и помогает сохранять холод внутри, снижая потребление энергии и поддерживая свежесть продуктов дольше.

🏆 Именно сочетание огромного объема 615 литров, интеллектуальных функций, премиального дизайна Dark Inox, системы очистки воды, гибких зон хранения и технологий сохранения свежести делает Hisense RQ600P7SKE не просто холодильником, а полноценным центром современной кухни, который заметно превосходит большинство моделей среднего класса.

💰 Рассрочка в MAXIMUM — 1792 лея в месяц на 24 месяца под 0% без комиссий и переплат.

❄️ Холодильник Hisense RQ760N4IFE - умный холодильник нового поколения, который делает больше, чем просто охлаждает продукты

Если обычный холодильник хранит продукты, то Hisense RQ760N4IFE помогает управлять всей кухней. Это одна из самых технологичных моделей Hisense, созданная для современных семей, которые ценят комфорт, гибкость и интеллектуальные функции. Модель оснащена большим сенсорным дисплеем Smart Screen, поддержкой Wi-Fi и экосистемой ConnectLife, благодаря которой холодильник становится частью умного дома.

📱 Одной из самых впечатляющих особенностей является Smart Screen. Через сенсорный экран можно создавать списки покупок, контролировать содержимое холодильника, получать напоминания о сроках хранения продуктов, оставлять семейные сообщения и синхронизировать информацию со смартфоном через приложение ConnectLife. Это уровень комфорта, который редко встречается даже в дорогих моделях конкурентов.

✨ Технология My Fresh Choice делает холодильник невероятно гибким. Специальное отделение можно в любой момент превратить из морозильной камеры в холодильную и наоборот, регулируя температуру от -18°C до +5°C. Например, перед праздниками можно увеличить объем холодильной камеры для напитков и закусок, а после — вернуть пространство под заморозку. В большинстве стандартных холодильников такой возможности просто нет.

🌡️ За сохранение свежести продуктов отвечают сразу несколько премиальных технологий: Triple Zone, Dual Tech Cooling и Metal-Tech Cooling. Они независимо контролируют температуру и влажность в разных зонах, предотвращают смешивание запахов и обеспечивают равномерное распределение холодного воздуха. Благодаря этому овощи, фрукты, мясо и молочные продукты дольше сохраняют свежесть и вкус.

🛡️ Технология Antibacterial Guard помогает поддерживать высокий уровень гигиены внутри холодильника. Специальное антибактериальное покрытие снижает риск размножения бактерий на внутренних поверхностях, создавая более безопасную среду для хранения продуктов и помогая дольше сохранять их свежесть.

💧 Еще одно преимущество премиального уровня — встроенный диспенсер воды, кубиков льда и колотого льда. Освежающие напитки всегда под рукой, причем для этого не нужно открывать дверцу холодильника и терять холод.

🔇 Инверторный компрессор обеспечивает тихую работу, более точное поддержание температуры, сниженное энергопотребление и повышенную долговечность по сравнению с обычными компрессорами.

🏆 Именно сочетание огромного объема 577 литров, интеллектуального управления через смартфон, гибкой зоны My Fresh Choice, системы независимого охлаждения и премиального дизайна делает Hisense RQ760N4IFE холодильником для тех, кто хочет получить максимум технологий и удобства в одном устройстве. Это не просто место для хранения продуктов, а настоящий центр современной кухни, который заметно превосходит большинство моделей среднего и бюджетного сегмента.

💰 Доступен в рассрочку от 1917 леев в месяц на 24 месяца под 0% без переплат.

❄️ Hisense RF728N4SBFE - премиальный French Door холодильник для тех, кто не хочет идти на компромиссы

Hisense RF728N4SBFE создан для покупателей, которые ищут не просто большой холодильник, а современное технологичное решение для кухни премиум-класса. Благодаря объему 560 литров, стильному дизайну Flat Door и интеллектуальным функциям эта модель заметно превосходит большинство стандартных холодильников.

✨ Одной из главных особенностей является система Triple Zone. Холодильник разделен на три независимые температурные зоны, каждая из которых настраивается отдельно. Это позволяет хранить разные продукты в оптимальных условиях и предотвращает смешивание запахов между отделениями. В бюджетных моделях обычно используется единая система охлаждения без такой гибкости.

🌡️ Технология My Fresh Choice делает холодильник максимально универсальным. Центральное отделение можно в любой момент превратить из холодильной камеры в морозильную и обратно, регулируя температуру от -18°C до +5°C. Это особенно удобно перед праздниками, когда требуется дополнительное место для напитков, готовых блюд или замороженных продуктов.

💧 Встроенный диспенсер воды и льда позволяет получать охлажденную воду, кубики льда или лед для коктейлей одним нажатием кнопки. Для большой семьи или приема гостей это одна из самых востребованных функций, которая обычно встречается только в более дорогих моделях.

❄️ Система Metal-Tech Cooling использует металлическую заднюю панель внутри холодильника для более равномерного распределения холодного воздуха. Благодаря этому температура остается стабильной даже при частом открытии дверей, а продукты дольше сохраняют свежесть, вкус и полезные свойства.

📦 Продуманная организация пространства включает вместительные морозильные ящики Metal Glide, регулируемые полки, увеличенные дверные карманы и широкое внутреннее пространство French Door. Такой холодильник легко справляется с хранением продуктов для большой семьи и крупных покупок на неделю вперед.

📱 Дополнительным преимуществом является поддержка Wi-Fi и Smart Connectivity, что позволяет управлять настройками холодильника через смартфон и получать больше контроля над работой устройства.

🔇 Надежный инверторный компрессор обеспечивает тихую работу, сниженное энергопотребление и длительный срок службы. Hisense предоставляет на компрессор 10-летнюю гарантию, что подчеркивает уверенность бренда в качестве своих технологий.

🏆 Именно сочетание Triple Zone, My Fresh Choice, диспенсера воды и льда, технологии Metal-Tech Cooling, подключения по Wi-Fi и премиального дизайна делает Hisense RF728N4SBFE холодильником более высокого класса по сравнению с большинством моделей среднего сегмента. Это выбор для тех, кто хочет получить максимум пространства, удобства и современных технологий в одном устройстве.

💰 Оформляйте покупку в рассрочку от 1500 леев в месяц на 24 месяца под 0% без комиссий и переплат.

⚽ FIFA 2026 начинается в MAXIMUM

Смотрите каждый матч на больших экранах Hisense и наслаждайтесь комфортом современной бытовой техники дома. Только сейчас в Maximum действует специальное предложение — рассрочка 0% до 24 месяцев без комиссий и переплат на телевизоры и холодильники Hisense.

Покупайте сейчас — платите потом! 🏆⚽