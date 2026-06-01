Maximum: Выбери идеальный гаджет для лета - скидки до 50%, рассрочка 0% и выгодные предложения Ⓟ

Чтобы каждый день сезона был максимально комфортным и насыщенным, Maximum подготовил специальные предложения на популярные смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, наушники, колонки, смарт-часы и технику для дома.

Только до 30 июня вас ждут скидки до 50%, выгодный кэшбэк на избранные модели, а также возможность оформить покупку в рассрочку 0% без переплат до 12 месяцев или в кредит до 36 месяцев. Выбирайте технику для отдыха, спорта, путешествий и повседневной жизни по лучшим ценам в Maximum!

🎮 Развлечения без границ: игры, работа и учеба

Лето — идеальное время для новых игровых приключений, творчества и продуктивной работы. Независимо от того, отдыхаете ли вы дома, готовитесь к новому учебному году или работаете удаленно, современные технологии помогут сделать каждый день комфортнее.

🎮 Игровая приставка PlayStation PS5 Slim Disc Edition + Fortnite Погрузитесь в мир захватывающих игр с обновленной PlayStation 5 Slim. Консоль отличается компактным дизайном, высокой производительностью и сверхбыстрой загрузкой благодаря SSD-накопителю. В комплект входит популярный Fortnite, а поддержка технологий трассировки лучей и 4K-графики позволяет наслаждаться невероятно реалистичной картинкой.

Сейчас действует скидка 17%, а ваша экономия составляет 2 500 леев. Специальная цена — 11 999 леев.

💻 Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00CVUS) Мощный игровой ноутбук для работы, учебы и развлечений. Производительный процессор Intel Core, современная графика и качественный 15,6-дюймовый дисплей обеспечивают комфорт как в играх, так и при работе с ресурсоемкими программами.

Сейчас вы получаете экономию 2 000 леев и можете приобрести ноутбук всего за 14 499 леев.

💻 Ноутбук HP Victus 15-fa2082WM (B5EQ3UA#ABA) Мощный ноутбук для игр, учебы и работы, который легко справится как с современными играми, так и с ресурсоемкими задачами. Производительный процессор, дискретная графика и качественный 15,6-дюймовый экран обеспечивают комфортный игровой процесс, работу с мультимедиа и многозадачность.

Сейчас вы получаете экономию 2 000 леев, а приобрести ноутбук можно всего за 18 999 леев.

📱 Ваш мир в кармане: смартфоны, планшеты и полезные гаджеты

Оставайтесь на связи, создавайте яркие фотографии, смотрите любимый контент и работайте из любой точки мира.

📱 Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 256GB Стильный смартфон с поддержкой 5G, большим объемом памяти и качественным AMOLED-дисплеем. Основная камера позволяет делать четкие и детализированные фотографии, а емкий аккумулятор обеспечивает уверенную работу в течение всего дня.

Сейчас смартфон доступен по специальной цене 5 999 леев, а ваша экономия составляет 500 леев.

📱 Смартфон Xiaomi POCO C71 3/64GB Практичное решение для повседневного использования. Большой экран, длительная автономность и удобный интерфейс делают его отличным выбором для общения, просмотра видео и социальных сетей. Камера поможет сохранить самые яркие моменты летних путешествий.

Цена снижена до 1 499 леев, а ваша экономия составляет 200 леев.

📱 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Новый флагман Apple сочетает передовую производительность, премиальный дизайн и одну из лучших мобильных камер на рынке. Профессиональная система камер позволяет создавать впечатляющие фотографии и видео в любых условиях, а мощный процессор обеспечивает максимальную скорость работы.

Покупайте сейчас и получайте кэшбэк 1 000 леев.

🔋 Аккумулятор внешний Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh Компактный и невероятно тонкий внешний аккумулятор станет незаменимым спутником в путешествиях, на прогулках и во время активного отдыха. Он легко помещается в карман или сумку и всегда поможет оставаться на связи.

Сейчас действует скидка 40%, а ваша экономия составляет 200 леев. Специальная цена — всего 299 леев.

📲 Планшетный компьютер Xiaomi Redmi Pad 2 4/128GB Универсальное устройство для учебы, развлечений и просмотра любимого контента. Большой 11-дюймовый экран, достойная производительность и объем памяти 128 ГБ делают его отличным выбором для всей семьи.

Воспользуйтесь скидкой 21% и получите экономию 800 леев. Цена планшета — всего 2 999 леев.

⌚ Будьте активны и всегда на связи

Лето создано для движения. Контролируйте тренировки, здоровье и важные уведомления с помощью современных смарт-часов и фитнес-гаджетов.

⌚ Смарт-часы Mibro GS Active Black Стильный дизайн, мониторинг физической активности, контроль сна и спортивные режимы делают эту модель отличным спутником на каждый день.

Сейчас действует скидка 29%, а специальная цена составляет всего 499 леев.

⌚ Apple Watch SE 3 GPS 40mm Умные часы Apple помогают оставаться на связи, отслеживать физическую активность и контролировать показатели здоровья. Легкий корпус и высокая производительность делают их идеальным аксессуаром для активного образа жизни.

При покупке модели вы получаете кэшбэк 500 леев.

⌚ Garmin Venu 4 (45 mm) Премиальные спортивные часы для тех, кто серьезно относится к тренировкам и здоровому образу жизни. Устройство предлагает расширенный мониторинг здоровья, GPS-навигацию и множество спортивных режимов.

Сейчас действует выгодный кэшбэк 1 500 леев.

🎧 Звук, который вдохновляет: наушники и колонки

Любимая музыка, подкасты, фильмы и звонки станут еще приятнее с качественным звуком. Собираетесь на море, пикник или в путешествие? В MAXIMUM вы найдете идеальное аудиоустройство для любого сценария.

🎧 Наушники беспроводные Apple AirPods 4 Легендарные наушники Apple обеспечивают чистое звучание, комфортную посадку и мгновенное подключение к устройствам экосистемы Apple. Улучшенное качество звонков, пространственное аудио и длительное время автономной работы делают AirPods 4 отличным выбором для повседневного использования.

Приобретайте всего от 225 леев в месяц на 12 месяцев.

🎧 Наушники беспроводные Sony WH-CH520 Комфортные накладные наушники для долгих часов прослушивания музыки, работы или учебы. Модель обеспечивает качественное звучание, удобное подключение по Bluetooth и впечатляющую автономность до 50 часов.

Сейчас действует скидка 20%, а ваша экономия составляет 200 леев. Специальная цена — всего 799 леев.

🎧 Наушники беспроводные JBL Tune 235BT Легкие и удобные наушники с фирменным звучанием JBL станут отличным спутником в дороге, на тренировке или во время прогулки.

Сейчас цена снижена до 599 леев.

🎧 Наушники беспроводные Remax Cozybuds 6C Доступное решение для тех, кто хочет наслаждаться любимой музыкой каждый день. Компактный дизайн, удобная посадка и беспроводное подключение делают модель отличным выбором для повседневного использования.

Сейчас действует скидка 25%, а специальная цена составляет всего 149 леев.

🔊 Умная колонка Yandex YNDX-00026 с Алисой Управляйте музыкой, задавайте вопросы, узнавайте погоду и управляйте умным домом с помощью голосового помощника Алиса. Компактная колонка станет полезным помощником для всей семьи.

Ваша экономия составляет 300 леев, а цена снижена до 1 999 леев.

🔊 Портативная Bluetooth-колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Mini Компактная колонка для прогулок, отдыха на природе и путешествий. Несмотря на небольшие размеры, она обеспечивает мощный и насыщенный звук, а также отличается хорошей автономностью.

Сейчас действует скидка 33%, а ваша экономия составляет 250 леев. Цена — всего 499 леев.

🔊 Портативная Bluetooth-колонка JBL GO Essential 2 Яркий дизайн, качественное звучание и компактные размеры делают эту колонку идеальным спутником для летнего отдыха.

Сейчас действует скидка 22%, а специальная цена составляет 699 леев.

🔊 Портативная Bluetooth-колонка JBL Boombox 3 Squad Настоящий центр любой вечеринки. Мощные басы, насыщенный звук и высокая автономность делают эту модель отличным выбором для больших компаний, отдыха на природе и мероприятий под открытым небом.

Сейчас действует скидка 19%, а ваша экономия составляет 1 900 леев. Специальная цена — 7 999 леев.

✨ Красота, здоровье и комфорт каждый день

Подготовьтесь к летнему сезону вместе с техникой для ухода за собой и комфортной повседневной жизни.

👔 Отпариватель Xiaomi Handheld Garment Steamer Быстро освежить одежду перед встречей, поездкой или отпуском? Этот компактный отпариватель поможет легко привести вещи в порядок без использования гладильной доски.

Сейчас действует скидка 50%, а цена составляет всего 499 леев.

🪒 Электробритва Xiaomi Electric Shaver S200 Silver Компактная и удобная бритва для ежедневного ухода. Эргономичный дизайн и качественные лезвия обеспечивают комфортное и аккуратное бритье.

Специальная цена — 399 леев.

💨 Фен Philips BHC010/10 Легкий и практичный фен для ежедневной укладки. Благодаря компактным размерам его удобно брать с собой в поездки и путешествия.

Сейчас действует скидка 25%, а цена снижена до 299 леев.

🦷 Ирригатор Panasonic EW1411H321 Современный ирригатор для эффективного ухода за полостью рта и здоровьем десен. Благодаря нескольким режимам работы и направленной струе воды он помогает тщательно очищать межзубные промежутки и труднодоступные участки, куда не всегда может добраться обычная зубная щетка. Особенно полезен для людей с брекетами, имплантами или чувствительными деснами.

Сейчас действует скидка 20%, а ваша экономия составляет 300 леев. Специальная цена — всего 1 199 леев.

✨ Эпилятор Philips BRE228/00 Эффективный помощник для гладкой кожи и уверенности в себе.

Сейчас действует скидка 25%, а цена составляет 599 леев.

💆 Массажер электрический Naipo MGS-801 Поможет расслабиться после насыщенного рабочего дня, долгой поездки или тренировки. Отличный способ снять напряжение и подарить себе немного отдыха в любое время.

Воспользуйтесь скидкой 33% и приобретайте всего за 599 леев.

🧳 Весы багажные Ufesa BV0505 Travel Незаменимый аксессуар для путешествий. Помогут заранее проверить вес багажа и избежать неприятных сюрпризов в аэропорту.

Сейчас цена составляет всего 249 леев.

🍹 Вкусное и полезное лето начинается на кухне

Готовьте любимые блюда, полезные напитки и летние угощения с современной техникой по выгодным ценам.

🍓 Блендер Nutribullet NB614DG Создавайте полезные смузи, коктейли, крем-супы и соусы всего за несколько секунд. Мощный двигатель и удобная конструкция делают его отличным помощником для здорового образа жизни.

Специальная цена — 999 леев.

🥩 Вакуумный упаковщик Caso VC10 Продлите свежесть продуктов и экономьте место в холодильнике или морозильной камере. Вакуумная упаковка помогает дольше сохранять вкус и качество продуктов.

Сейчас действует скидка 33%, а ваша экономия составляет 400 леев. Цена снижена до 799 леев.

🍊 Шнековая соковыжималка Caso Juice Fit Наслаждайтесь свежевыжатыми соками из фруктов и овощей каждый день. Шнековая технология помогает сохранить больше полезных веществ и натуральный вкус ингредиентов.

Ваша экономия составляет 300 леев, а специальная цена — 1 499 леев.

🍟 Аэрофритюрница Hisense HAF2100DCD Готовьте любимые блюда с минимальным количеством масла. Хрустящий картофель, курица, овощи и множество других рецептов станут вкуснее и полезнее.

Сейчас действует скидка 17%, а цена составляет 1 899 леев.

MAXIMUM — ваше лето начинается здесь! ☀️🏖️

Путешествуйте, отдыхайте, занимайтесь спортом, наслаждайтесь музыкой, создавайте яркие фотографии и проводите время с близкими — а о технологиях позаботится Maximum.

Напоминаем, что только до 30 июня в магазинах MAXIMUM и на сайте maximum.md действуют специальные летние предложения со скидками до 50%, выгодным кэшбэком на популярные модели, а также возможностью оформить покупку в рассрочку 0% без переплат до 12 месяцев или в кредит до 36 месяцев.

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