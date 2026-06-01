Maximum: FIFA 2026 на большом экране - скидки до 30% на телевизоры мировых брендов Ⓟ

Яркие эмоции, напряженные моменты, невероятные голы и атмосфера стадиона становятся еще ближе, когда вы смотрите футбол на современном телевизоре с качественным изображением и мощным звуком.

В Maximum стартовала специальная акция в честь FIFA 2026 — скидки до 30% на телевизоры ведущих мировых брендов Samsung, LG, Hisense, TCL и Blaupunkt. А чтобы покупка была еще комфортнее, действует рассрочка до 30 месяцев без процентов и без комиссий.

⚽ Телевизор QLED 55" Smart Samsung QE55QN70FAUXUA создан для тех, кто хочет видеть каждый игровой момент максимально реалистично. Благодаря технологии Quantum Dot телевизор воспроизводит насыщенные цвета и высокий уровень яркости, а процессор с поддержкой искусственного интеллекта оптимизирует изображение в реальном времени. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает плавную передачу динамичных сцен, что особенно важно во время спортивных трансляций.

Сейчас модель доступна всего за 10 999 леев вместо 14 949 леев, а ваша экономия составит 3 950 леев. Скидка достигает 26%.

⚽ Телевизор QLED 43" Smart Samsung QE43Q7FAAUXUA сочетает фирменное качество изображения Samsung и удобный размер для спальни, кухни-гостиной или небольшой комнаты. Технология Quantum HDR помогает увидеть больше деталей как в ярких, так и в темных сценах, а современная Smart TV-платформа открывает доступ к любимым стриминговым сервисам и спортивным трансляциям.

В период акции приобрести эту модель можно за 5 999 леев, получив экономию 1 950 леев по сравнению с обычной ценой. Размер скидки составляет 25%.

⚽Телевизор LED 50" Smart LG 50QNED70A6A использует технологию QNED, объединяющую преимущества квантовых точек и современных решений обработки изображения. Благодаря поддержке HDR контент выглядит более реалистично, а интеллектуальный процессор автоматически улучшает качество картинки и звука. Удобная платформа webOS обеспечивает быстрый доступ к приложениям и онлайн-трансляциям.

Сейчас эта модель стала выгоднее на 3 200 леев. Вместо 11 199 леев телевизор можно приобрести всего за 7 999 леев, что соответствует скидке 29%.

⚽Телевизор LED 65" Smart LG 65QNED80B6B — одна из самых интересных новинок 2026 года. Большая диагональ 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в атмосферу футбольного матча, а технология QNED обеспечивает яркие цвета, глубокую контрастность и высокую детализацию изображения. Современный процессор LG анализирует контент и автоматически подстраивает параметры просмотра для достижения наилучшего результата.

Приобрести эту модель можно в рассрочку всего от 733 леев в месяц на 30 месяцев, без процентов и без комиссий.

⚽ Телевизор LED 55" Smart Hisense 55A6Q предлагает качественное 4K-изображение, поддержку современных HDR-форматов и удобную платформу Smart TV для просмотра фильмов, сериалов и спортивных событий. Технологии обработки изображения помогают сделать картинку более четкой и насыщенной даже в динамичных сценах.

По акции модель доступна за 6 449 леев вместо 7 789 леев. Покупатели экономят 1 340 леев, а скидка достигает 17%.

⚽Телевизор LED 65" Smart Hisense 65U7Q относится к премиальной линейке бренда и создан специально для любителей спорта и игр. Высокая яркость, улучшенная контрастность, современные технологии обработки движения и большой экран помогают не пропустить ни одного важного момента на поле.

Оформить покупку можно в удобную рассрочку от 750 леев в месяц на 24 месяца без процентов и дополнительных комиссий.

⚽ Телевизор QLED 32" Smart TCL 32S49K станет отличным выбором для кухни, детской комнаты или дачи. Несмотря на компактный размер, модель поддерживает современные Smart-функции и обеспечивает яркое изображение благодаря технологии QLED.

Сейчас телевизор предлагается по специальной цене 2 699 леев вместо 3 199 леев. Экономия составляет 500 леев, что соответствует скидке 16%.

⚽Телевизор LED 75" Smart TCL 75P69K способен превратить гостиную в настоящий домашний стадион. Диагональ 75 дюймов позволяет почувствовать себя в центре событий, а поддержка 4K-разрешения обеспечивает высокую детализацию изображения. Это отличный вариант для просмотра матчей FIFA 2026 большой компанией.

Оформляйте покупку в рассрочку всего от 533 леев в месяц на 30 месяцев без процентов и комиссий.

⚽Телевизор LED 32" Smart Blaupunkt 32WGC5500 сочетает компактные размеры, Smart-функции и привлекательную стоимость. Модель отлично подойдет для спальни, кухни или загородного дома, обеспечивая удобный доступ к онлайн-контенту и телевизионным каналам.

В рамках акции телевизор можно приобрести всего за 2 399 леев вместо 3 199 леев. Покупка позволит сэкономить 800 леев, а скидка составляет 25%.

⚽Телевизор LED 55" Smart Blaupunkt 55MCG8000 предлагает большую диагональ, современную Smart-платформу и качественное изображение для фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить максимум возможностей за разумный бюджет.

До окончания акции модель доступна по цене 7 499 леев вместо 9 499 леев. Ваша экономия составит 2 000 леев, а размер скидки достигает 21%.

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