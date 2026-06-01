Maximum — 30 лет вместе с Молдовой! Празднуем грандиозный юбилей: суперцены, рассрочка до 30 месяцев, кэшбэк до 30% Ⓟ

В этом году Maximum отмечает особенную дату — 30 лет в Молдове. Тридцать лет — это не просто дата, это целая эпоха технологического прогресса, доверия и инноваций, которые мы вместе с вами внедряли в каждый дом.

📜 За три десятилетия мы прошли путь от первого магазина в далеком 1996 году до признанного лидера в области электроники и бытовой техники в Молдове сегодня. Мы вместе с вами следили за эволюцией гаджетов, от первых “пузатых” телевизоров до умных домов, всегда предлагая только лучшее. Всё это время нас объединяет главное — стремление предлагать покупателям современные технологии, качественный сервис и лучшие предложения на технику мировых брендов.

❤️ 30 лет на MAXIMUM'e — это 30 лет доверия наших дорогих клиентов и упорной работы всей нашей славной команды. Мы искренне признательны каждому из вас за то, что вы выбираете MAXIMUM. И, конечно, мы не можем оставить такой праздник без грандиозных подарков для вас — наших покупателей. Встречайте — юбилейная распродажа года!

🎉 В честь нашего Юбилея мы приготовили для вас:

💰 Технологии, о которых вы мечтали, теперь стали доступнее, чем когда-либо. Экономия будет просто колоссальной, а выгоды очевидны. Не упустите шанс обновить свою технику, так как мы подготовили много особенного: Скидки 10-20% / Скидки 20-30% / Скидки 30-50%

📱 Смартфоны и мобильные устройства

📱 Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 6/128GB получил большой AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, производительный процессор для комфортной многозадачности и основную камеру высокого разрешения для ярких снимков в любых условиях. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает длительную автономную работу, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восполнить запас энергии. Отличный выбор для общения, работы и развлечений каждый день. Сейчас смартфон можно приобрести со скидкой 16% всего за 3699 леев вместо 4399 леев. Ваша экономия составляет 700 леев.

📱 Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 128GB сочетает современный дизайн, поддержку сетей 5G и яркий Super AMOLED-дисплей, который обеспечивает насыщенные цвета и отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. Благодаря фирменной экосистеме Samsung устройство легко интегрируется с другими гаджетами Galaxy. Большой аккумулятор и длительная программная поддержка делают модель особенно привлекательной для долгосрочного использования. Специальная цена — 4999 леев вместо 5499 леев. Ваша экономия — 500 леев.

📱 Смартфон Motorola G57 Power 8/256GB создан для пользователей, которым важно максимум автономности и памяти. Большой дисплей обеспечивает комфортный просмотр видео и работу с приложениями, а объём памяти 8 ГБ + 256 ГБ позволяет хранить тысячи фотографий, видео и документов. Усиленный аккумулятор серии Power помогает оставаться на связи значительно дольше без подзарядки. Только сейчас — 3699 леев вместо 4799 леев. Ваша экономия составляет 1100 леев, а размер скидки — 23%.

🍎 Apple iPhone 17 Pro 256GB — один из самых технологичных смартфонов Apple. Титановый корпус, мощный процессор нового поколения, профессиональная система камер и великолепный дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion делают его идеальным инструментом для работы, фото- и видеосъёмки. Смартфон поддерживает новейшие функции Apple Intelligence и обеспечивает максимальную производительность на годы вперёд. Сейчас модель доступна за 27499 леев, а дополнительно Вы получаете 1500 леев кэшбэка.

💻 Ноутбуки для отдыха, учебы и работы на максимум

💻 Ноутбук Dell Pro 15 Essential PV15250 с Windows 11 на борту станет надёжным помощником для учёбы, офиса и повседневной работы. Большой 15,6-дюймовый Full HD-дисплей обеспечивает комфортную работу с документами и таблицами, а быстрый SSD-накопитель ускоряет запуск системы и приложений. Практичный корпус и современная аппаратная платформа делают модель отличным выбором для ежедневных задач. Специальная цена — 7499 леев вместо 9999 леев. Ваша экономия составляет 2500 леев и скидка 25%.

💻 Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-21PT-R5GQ с Windows 11 из коробки сочетает современный дизайн, энергоэффективную платформу AMD Ryzen и качественный Full HD-экран диагональю 15,6 дюйма. Благодаря быстрому SSD и достаточному объёму оперативной памяти ноутбук отлично подходит как для работы, так и для дистанционного обучения. Лёгкий корпус делает его удобным спутником в поездках. Сейчас модель можно приобрести всего за 7999 леев вместо 9999 леев. Ваша выгода — 2000 леев, а размер скидки достигает 20%.

🎮 Геймерский ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E с Windows 11 в подарок разработан для игр, стриминга и ресурсоёмких приложений. Высокопроизводительный процессор Intel, дискретная графика NVIDIA GeForce RTX и экран с повышенной частотой обновления обеспечивают плавную картинку и высокий уровень производительности. Эффективная система охлаждения помогает сохранять стабильную работу даже под серьёзной нагрузкой. Сейчас ноутбук доступен по цене 13999 леев вместо 15499 леев. Ваша экономия составляет 1500 леев.

⌚ Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Active поможет контролировать физическую активность, качество сна и основные показатели здоровья. Яркий дисплей, десятки спортивных режимов и длительная автономность делают устройство отличным спутником для занятий спортом и активного образа жизни. Благодаря лёгкому корпусу браслет практически не ощущается на руке. Супер цена всего 299 леев вместо 499 леев. Ваша экономия — 200 леев, а размер скидки достигает впечатляющих 40%.

💻 Компьютерная техника и аксессуары

🖨️ МФУ HP LaserJet MFP M141W — одно из самых компактных лазерных многофункциональных устройств в своём классе. Оно объединяет функции печати, копирования и сканирования, поддерживает Wi-Fi и мобильную печать через смартфон. Идеально подходит для дома и небольшого офиса благодаря высокой надёжности и экономичности. Сейчас МФУ можно приобрести всего за 3139 леев вместо 3499 леев. Ваша экономия составляет 360 леев.

⌨️ Комплект Logitech MK270 Black включает полноразмерную клавиатуру и беспроводную мышь с надёжным радиоканалом 2,4 ГГц. Устройство отличается длительным временем работы от батареек и удобством для ежедневной работы. Отличный выбор для домашнего офиса или учебы. Специальная цена — 499 леев вместо 589 леев. Ваша экономия составляет 90 леев.

🖥️ Монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 оснащён качественной IPS-матрицей диагональю 23,8 дюйма, разрешением Full HD и высокой точностью цветопередачи. Тонкие рамки делают его отличным вариантом как для работы, так и для мультимедийных задач. Благодаря современному дизайну монитор гармонично впишется в любой интерьер. Сейчас его цена составляет 1699 леев вместо 1999 леев. Ваша экономия — 300 леев.

📺 Телевизоры для настоящих эмоций

📺 Телевизор Samsung UE43U7000F 43" Smart TV станет отличным выбором для спальни, гостиной или кухни. Модель оснащена экраном 43 дюйма с разрешением 4K Ultra HD, поддерживает технологию HDR для более реалистичной передачи цветов и работает на фирменной платформе Samsung Smart TV с быстрым доступом к YouTube, Netflix и другим популярным сервисам. Процессор обработки изображения автоматически улучшает качество контента, делая просмотр ещё более комфортным. Сейчас телевизор можно приобрести всего за 5449 леев вместо 6949 леев. Ваша экономия составляет 1500 леев, а размер скидки достигает 22%

📺 Телевизор Hisense 50A7Q QLED 50" Smart TV открывает мир ярких красок и насыщенного изображения благодаря технологии QLED. Большая диагональ 50 дюймов, разрешение 4K Ultra HD, поддержка HDR и современная платформа Smart TV делают его прекрасным выбором для фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Технология квантовых точек обеспечивает более широкий цветовой охват и высокую контрастность. Специальная цена — 6949 леев вместо 9989 леев. Ваша экономия составляет 3040 леев, а размер скидки достигает впечатляющих 30%.

📺 Телевизор LG 50QNED70A6A 50" Smart TV объединяет преимущества технологий Quantum Dot и NanoCell в фирменной системе QNED, обеспечивая насыщенные цвета и высокую детализацию изображения. Диагональ 50 дюймов, разрешение 4K Ultra HD, интеллектуальный процессор обработки изображения и современная платформа webOS превращают просмотр любимого контента в настоящее удовольствие. Телевизор поддерживает популярные стриминговые сервисы и голосовое управление. Сейчас его цена составляет всего 7499 леев вместо 11199 леев. Ваша выгода — 3700 леев, а размер скидки достигает 33%.

📺 Телевизор TCL 55P79K QLED 55" Smart TV создан для тех, кто хочет получить максимум технологий за разумные деньги. Большой экран диагональю 55 дюймов, технология QLED, разрешение 4K Ultra HD, поддержка HDR и операционная система Google TV обеспечивают великолепное качество изображения и удобный доступ к тысячам приложений. Поддержка голосового управления делает взаимодействие с телевизором ещё проще. Сейчас модель доступна по цене 7999 леев вместо 9299 леев. Ваша экономия составляет 1300 леев.

📺 Телевизор Blaupunkt 65UGC5500 65" Smart TV станет центром домашнего кинотеатра благодаря огромной диагонали 65 дюймов и разрешению 4K Ultra HD. Большой экран позволяет максимально погрузиться в просмотр фильмов, спортивных трансляций и игр. Функции Smart TV открывают доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и видеосервисам. Сейчас телевизор можно приобрести всего за 7999 леев вместо 11999 леев. Ваша выгода 4000 леев, а размер скидки достигает 33%.

🔊 Звук на максимум

🔊 Саундбар Samsung HW-Q600F/UA поможет раскрыть потенциал современного телевизора благодаря объёмному звучанию и поддержке технологий Dolby Atmos и DTS. Модель обеспечивает мощный многоканальный звук для фильмов, сериалов, концертов и игр. Беспроводной сабвуфер добавляет глубину басам и делает просмотр ещё более эмоциональным. Специальная цена — 5999 леев вместо 7999 леев. Ваша экономия составляет 2000 леев, а размер скидки достигает 25%.

🎵 Виниловый проигрыватель Aiwa APX-1200BT Negro сочетает классическое звучание винила с современными технологиями от легендарного японского бренда. Поддержка Bluetooth позволяет подключать беспроводные колонки и наушники, а качественный привод обеспечивает стабильное воспроизведение любимых пластинок. Отличный выбор для поклонников аналогового звука и коллекционеров винила. Сейчас проигрыватель доступен за 3999 леев вместо 5199 леев. Ваша экономия составляет 1200 леев.

🎉 Аудио гига-система Hisense Party Rocket 160 создана для праздников, вечеринок и семейных мероприятий. Высокая выходная мощность, глубокие басы, световые эффекты и поддержка Bluetooth позволяют организовать настоящее музыкальное шоу практически в любом месте. Благодаря удобной конструкции систему легко перемещать и использовать как дома, так и на открытом воздухе. Сейчас её цена составляет 2999 леев вместо 3999 леев. Ваша экономия — 1000 леев, а размер скидки достигает 25%.

🎧 Аксессуары и персональное аудио для звука на максимум

🔊 Портативная Bluetooth-колонка Yandex YNDX-00028 обеспечивает качественное звучание в компактном корпусе и отлично подходит для дома, офиса или отдыха на природе. Беспроводное подключение, удобное управление и продолжительная автономность делают её отличным спутником на каждый день. Сейчас колонка доступна по цене 1699 леев вместо 1999 леев. Ваша экономия составляет 300 леев.

🎧 Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active порадуют комфортной посадкой, качественным звучанием и длительным временем автономной работы. Поддержка Bluetooth обеспечивает быстрое подключение к смартфону, а встроенный микрофон позволяет удобно общаться по телефону. Сейчас модель можно приобрести всего за 249 леев вместо 349 леев. Ваша экономия составляет 100 леев, а размер скидки достигает 29%.

🕶️ Наушники JBL Soundgear Frames Round Onyx представляют собой уникальное сочетание стильных очков и фирменного звука JBL. Технология открытого звучания позволяет слушать музыку и одновременно оставаться в контакте с окружающим миром. Это идеальное решение для прогулок, путешествий и активного образа жизни. Сейчас модель доступна за 2199 леев вместо 2999 леев. Ваша экономия составляет 800 леев, а размер скидки достигает 27%.

🔊 Портативная Bluetooth-колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Mini удивляет насыщенным звуком при компактных размерах. Благодаря влагозащите и беспроводному подключению колонку удобно использовать дома, на пикнике или в путешествии. Аккумулятор обеспечивает длительное воспроизведение музыки без подзарядки. Только сейчас её можно приобрести за 499 леев вместо 749 леев. Ваша экономия составляет 250 леев, а размер скидки достигает 33%.

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🛡️ Надежность и гарантия: MAXIMUM - 30 лет на рынке Молдовы! Мы импортируем всю технику напрямую от мировых производителей, что гарантирует лучшие цены, высокое качество и надежность. Кроме того, мы предоставляем гарантию на всю технику минимум 2 года.

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