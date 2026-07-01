Maximum — 30 лет вместе с Молдовой: Празднуем грандиозный юбилей: суперцены, рассрочка до 30 месяцев, кэшбэк до 30% Ⓟ

В этом году Maximum отмечает особенную дату — 30 лет в Молдове. Тридцать лет — это не просто дата, это целая эпоха технологического прогресса, доверия и инноваций, которые мы вместе с вами внедряли в каждый дом.

📜 За три десятилетия мы прошли путь от первого магазина в далеком 1996 году до признанного лидера в области электроники и бытовой техники в Молдове сегодня. Мы вместе с вами следили за эволюцией гаджетов, от первых “пузатых” телевизоров до умных домов, всегда предлагая только лучшее. Всё это время нас объединяет главное — стремление предлагать покупателям современные технологии, качественный сервис и лучшие предложения на технику мировых брендов.

❤️ 30 лет на MAXIMUM'e — это 30 лет доверия наших дорогих клиентов и упорной работы всей нашей славной команды. Мы искренне признательны каждому из вас за то, что вы выбираете MAXIMUM. И, конечно, мы не можем оставить такой праздник без грандиозных подарков для вас — наших покупателей. Встречайте — юбилейная распродажа года!

🎉 В честь нашего Юбилея мы приготовили для вас:

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📅 рассрочку до 30 месяцев!

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💰 Технологии, о которых вы мечтали, теперь стали доступнее, чем когда-либо. Экономия будет просто колоссальной, а выгоды очевидны. Не упустите шанс обновить свою технику, так как мы подготовили много особенного: Скидки 10-20% / Скидки 20-30% / Скидки 30-50%

☕ Кофе и кухни техника для вкуса на максимум

☕ Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM223.61.GB позволит наслаждаться ароматным эспрессо, капучино и другими кофейными напитками одним нажатием кнопки. Встроенная кофемолка, автоматический капучинатор и персональные настройки делают приготовление кофе максимально удобным. Это отличный выбор для настоящих ценителей качественного кофе. Сейчас модель доступна всего за 7799 леев вместо 10999 леев. Ваша экономия составляет 3200 леев, а размер скидки достигает 29%.

🫖 Электрический чайник Gorenje K17GED сочетает стильный дизайн из стекла и металла с высокой мощностью для быстрого кипячения воды. Объём 1,7 литра позволяет приготовить напитки для всей семьи. Благодаря защите от перегрева и автоматическому отключению пользоваться чайником безопасно и удобно. Сейчас его цена составляет 499 леев вместо 799 леев. Ваша экономия — 300 леев, а размер скидки достигает 38%.

☕ Капсульная кофемашина Krups Piccolo XS KP1A3110 позволяет приготовить любимый напиток буквально за считанные секунды. Компактные размеры делают её идеальным вариантом даже для небольшой кухни. Высокое давление обеспечивает насыщенный вкус и аромат каждой чашки кофе. Специальная цена — 999 леев вместо 1199 леев. Выгода — 200 леев.

🥩 Электрогриль Tefal OptiGrill GC712D34 автоматически определяет толщину продукта и подбирает оптимальный режим приготовления. Несколько программ для мяса, рыбы и овощей помогают получать идеальный результат без лишних усилий. Благодаря антипригарным пластинам уход за устройством занимает минимум времени. Сейчас гриль можно приобрести всего за 2999 леев вместо 4999 леев. Ваша экономия составляет 2000 леев, а размер скидки достигает впечатляющих 40%.

🍟 Аэрофритюрница Braun MultiFry 3 HF3030 позволяет готовить любимые блюда с минимальным количеством масла. Вместительная чаша и широкий выбор программ делают её отличным помощником для всей семьи. Хрустящая картошка, мясо, рыба и десерты получаются вкусными и полезными. Сейчас модель доступна за 1799 леев вместо 2899 леев. Ваша экономия составляет 1100 леев, а размер скидки достигает 38%.

🍗 Аэрофритюрница Ufesa Heron TTAF-760ASTT получила вместительную чашу и удобное сенсорное управление. Устройство помогает готовить блюда быстрее и с меньшим количеством жира. Идеальное решение для тех, кто придерживается здорового питания. Специальная цена — 1199 леев вместо 1599 леев. Выгода — 400 леев.

🥣 Погружной блендер Braun MultiQuick 3 MQ30202MWH оснащён мощным мотором и фирменной технологией PowerBell для быстрого измельчения продуктов. Он отлично подходит для приготовления супов-пюре, коктейлей и соусов. Компактность и удобство делают его незаменимым помощником на кухне. Сейчас его можно приобрести за 799 леев вместо 1199 леев. Ваша экономия составляет 400 леев, а размер скидки достигает 33%.

🥤 Стационарный блендер Nutribullet NB614DG поможет быстро приготовить смузи, коктейли и полезные напитки. Мощный двигатель эффективно измельчает фрукты, овощи и лёд. Простота использования и ухода делает его отличным выбором для активного образа жизни. Сейчас цена составляет 999 леев вместо 1199 леев. Ваша экономия — 200 леев.

🍳 Набор посуды Rondell Strike RDS-817 включает шесть предметов из качественной нержавеющей стали с многослойным дном для равномерного распределения тепла. Посуда подходит для большинства типов плит, включая индукционные. Отличное решение для новой кухни или обновления домашнего арсенала. Сейчас набор можно приобрести всего за 949 леев вместо 1649 леев. Ваша экономия составляет 700 леев, а размер скидки достигает 42%.

🧊 Термос Rondell Bottle 0,75 л сохраняет температуру напитков на протяжении многих часов благодаря качественной вакуумной изоляции. Он станет отличным спутником в путешествиях, на работе или во время прогулок. Компактный размер делает его удобным для ежедневного использования. Сейчас цена составляет всего 179 леев вместо 379 леев. Выгода — 200 леев, а скидка достигает впечатляющих 53%.

💧 Фильтр-кувшин Aquaphor Smile A5 эффективно очищает воду от примесей, улучшая её вкус и качество. Компактный размер позволяет легко разместить его даже в небольшом холодильнике. Благодаря сменному модулю ресурс фильтрации остаётся высоким на протяжении длительного времени. Сейчас фильтр доступен за 229 леев вместо ~~339 леев**. Ваша экономия составляет 110 леев.

🍽️ Встраиваемая техника для ваших кулинарных шедевров

🔥 Микроволновая печь Midea MM7P012MZ-B объёмом 20 литров станет удобным помощником для быстрого разогрева и приготовления пищи. Простое механическое управление обеспечивает надёжность и лёгкость эксплуатации. Сейчас её цена составляет 899 леев вместо 1299 леев. Ваша экономия составляет 400 леев, а размер скидки достигает 31%.

🔥 Газовая варочная поверхность Whirlpool GOR625/NB оснащена четырьмя конфорками и стильной чёрной поверхностью. Надёжные решётки и удобное управление обеспечивают комфорт в ежедневном использовании. Сейчас модель доступна за 4499 леев вместо 5199 леев. Выгода — 700 леев.

🔥 Электрический духовой шкаф Whirlpool OMR58HU1B получил вместительную камеру и несколько режимов приготовления для идеальных результатов выпечки и запекания. Современный дизайн позволит гармонично интегрировать его в любой интерьер кухни. Сейчас цена составляет 4999 леев вместо 5999 леев. Ваша экономия составляет 1000 леев.

🔥 Газовая поверхность Gorenje GT641KB сочетает стильное исполнение из закалённого стекла и удобную компоновку конфорок. Электроподжиг и системы безопасности делают эксплуатацию максимально комфортной. Сейчас её можно приобрести за 2999 леев вместо 3599 леев. Экономия — 600 леев.

🔥 Духовой шкаф Gorenje BOS6747A01BG оснащён технологией равномерного распределения горячего воздуха и увеличенным внутренним объёмом. Он прекрасно подойдёт для приготовления сложных блюд и выпечки. Специальная цена — 5999 леев вместо 7499 леев. Ваша экономия составляет 1500 леев, а размер скидки достигает 20%.

❄️ Холодильники для свежести и комфорта каждый день

❄️ Холодильник Side-by-Side Midea MDRF692FIE46 станет настоящим украшением современной кухни. Общий объём около 592 литров, система No Frost, инверторный компрессор и удобная конструкция Side-by-Side позволяют хранить большое количество продуктов без необходимости ручной разморозки. Электронное управление помогает точно контролировать температуру, а стильный дизайн отлично вписывается в современный интерьер. Сейчас холодильник доступен по цене 13999 леев вместо 15999 леев. Ваша экономия составляет 2000 леев.

❄️ Холодильник Arctic AD54280M40W — практичное решение для семьи, которая ценит надёжность и энергоэффективность. Верхнее расположение морозильной камеры обеспечивает удобный доступ к наиболее часто используемым продуктам, а полезный объём позволяет комфортно хранить недельный запас продуктов. Современная система охлаждения помогает сохранять свежесть овощей, фруктов и готовых блюд дольше. Специальная цена — 4999 леев вместо 5999 леев. Ваша выгода — 1000 леев.

❄️ Холодильник Hisense RB395N4BWE оснащён нижней морозильной камерой и системой Total No Frost, которая исключает образование льда и избавляет от необходимости размораживания. Общий объём около 300 литров, удобная организация внутреннего пространства и высокий класс энергоэффективности делают модель отличным выбором для современной семьи. Благодаря технологии Multi Air Flow продукты дольше сохраняют свежесть. Сейчас его цена составляет 7999 леев вместо 8999 леев. Ваша экономия — 1000 леев.

❄️ Холодильник LG GBV3100ESW сочетает стильный дизайн и современные технологии хранения продуктов. Система Door Cooling+, технология Multi Air Flow и инверторный компрессор обеспечивают стабильную температуру и экономичное энергопотребление. Общий объём более 340 литров позволяет удобно разместить продукты для всей семьи. Только сейчас — 9599 леев вместо 11199 леев. Ваша экономия составляет 1600 леев.

👕 Стирка и сушка для свежести на максимум

🧺 Стиральная машина Gorenje W3NGPI61SAS/PL с инверторным мотором, рассчитана на загрузку до 6 кг белья и оснащена современными программами для ежедневной стирки. Благодаря высокой скорости отжима вещи быстрее сохнут после завершения цикла. Простое управление и экономичное потребление ресурсов делают её отличным выбором для квартиры или дома. Сейчас модель доступна по цене 4499 леев вместо 5499 леев. Ваша экономия составляет 1000 леев, а размер скидки достигает 18%.

🧺 Стиральная машина LG F4X1008NWH предлагает загрузку до 8 кг, инверторный двигатель Direct Drive и интеллектуальные алгоритмы ухода за тканями. Большой набор программ помогает эффективно стирать как повседневную одежду, так и деликатные вещи. Надёжность техники LG делает эту модель выгодной инвестицией на долгие годы. Сейчас её можно приобрести за 7799 леев вместо 8699 леев. Ваша экономия — 900 леев.

🧺 Стиральная машина Bosch WAN24009 с инверторным мотором — это немецкое качество и проверенная надёжность. Максимальная загрузка до 9 кг, технология ActiveWater для оптимизации расхода воды и тихий двигатель EcoSilence Drive обеспечивают высокий уровень комфорта при эксплуатации. Машина отлично подходит для больших семей и интенсивного использования. Специальная цена — 9999 леев вместо 11999 леев. Ваша экономия составляет 2000 леев, а размер скидки 17%.

👔 Сушильная машина Whirlpool WPC9WBSEE поможет забыть о сушилках и верёвках для белья. Вместительная загрузка до 9 кг, технология теплового насоса и специальные программы для разных типов тканей обеспечивают бережную сушку одежды. Вещи становятся мягкими, аккуратными и готовы к использованию практически сразу после окончания цикла. Сейчас её цена составляет 9999 леев вместо 11499 леев. Ваша экономия — 1500 леев.

🏠 Пылесосы и уборка для чистоты на максимум

🧹 Пылесос Gorenje VCEB11CXRII с классической системой мешковой фильтрации обеспечивает высокую мощность всасывания и качественную уборку различных напольных покрытий. Компактный корпус и удобное хранение делают его отличным помощником для ежедневной уборки. Сейчас модель доступна всего за 699 леев вместо 1199 леев. Ваша экономия составляет 500 леев, супер скидка — 42%.

🧹 Пылесос Rowenta RO2913EA использует современную циклонную систему фильтрации без мешков для сбора пыли. Высокая мощность всасывания позволяет эффективно очищать ковры, ламинат и плитку. Контейнер легко очищается после уборки, обеспечивая дополнительный комфорт использования. Только сейчас — 1499 леев вместо 1999 леев. Ваша экономия составляет 500 леев, а размер скидки — 25%.

🤖 Робот-пылесос Xiaomi H40 EU поможет поддерживать чистоту дома практически без участия пользователя. Устройство автоматически строит маршруты уборки, эффективно собирает пыль и мусор, а также управляется через мобильное приложение. Это отличное решение для занятых людей и семей с детьми. Сейчас робот-пылесос можно приобрести за 4499 леев вместо 5499 леев. Ваша экономия составляет 1000 леев.

Благодаря автоматизации ежедневная уборка становится практически незаметной для владельца. Сейчас его цена составляет 9999 леев вместо 11999 леев. Ваша экономия — 2000 леев, а размер скидки достигает 17%.

💇 Красота и уход за собой на максимум

✨ Парогенератор Braun IS5249BK CareStyle 5 обеспечивает мощную подачу пара для быстрого разглаживания даже плотных тканей. Технология iCare автоматически подбирает оптимальную температуру для различных материалов, снижая риск повреждения одежды. Это отличное решение для больших объёмов глажки дома. Сейчас модель доступна за 3999 леев вместо 4999 леев. Ваша экономия составляет 1000 леев.

✂️ Машинка для стрижки Xiaomi Grooming Kit Pro объединяет несколько насадок для ухода за волосами, бородой и усами. Влагозащищённый корпус и длительная автономная работа делают устройство удобным как дома, так и в поездках. Благодаря высокой точности лезвий можно легко создавать аккуратный образ самостоятельно. Только сейчас — 659 леев вместо 1099 леев. Ваша выгода составляет 440 леев, а размер скидки — 40%.

💁‍♀️ Выпрямитель для волос Remington S3500 оснащён керамическими пластинами с быстрым нагревом и помогает создавать идеально гладкие укладки за считанные минуты. Температура до 230°C позволяет эффективно работать даже с густыми волосами. Компактные размеры делают модель удобной для путешествий. Сейчас его цена составляет 339 леев вместо 599 леев. Ваша экономия — 260 леев, а супер скидка — 43%.

🌬️ Климатическая техника для комфортного лета

🌬️ Напольный вентилятор Magnum LEFS-40-01AB поможет создать комфортную атмосферу дома или в офисе в жаркие дни. Диаметр лопастей 40 см, несколько скоростей работы и регулировка направления воздушного потока обеспечивают эффективное охлаждение помещения. Сейчас его можно приобрести всего за 299 леев вместо 449 леев. Cкидка — 33%.

❄️ Сплит-система Electrolux EACS-07HAL/N8 обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещений, помогая поддерживать комфортный микроклимат круглый год. Инверторные технологии и высокий класс энергоэффективности позволяют экономить электроэнергию без ущерба для производительности. Это отличный выбор для квартиры, спальни или небольшого офиса. Сейчас кондиционер доступен по цене 4499 леев вместо 4999 леев. Выгода — 500 леев.

🌪️ Вентилятор Ufesa Ottawa 3 in 1 отличается универсальной конструкцией и возможностью использования в нескольких конфигурациях. Несколько скоростей работы и современный дизайн делают его удобным решением для дома. Благодаря компактным размерам вентилятор легко разместить даже в небольшом помещении. Только сейчас его цена составляет 999 леев вместо 1399 леев. Ваша экономия составляет 400 леев, а размер скидки достигает 29%.

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