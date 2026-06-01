Maximum 30 лет: Инновации LG по юбилейным ценам и в 0% рассрочку до 30 месяцев Ⓟ

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✨ От новейших телевизоров QNED и OLED модельного ряда 2026 года до современных холодильников с технологиями сохранения свежести — выбирайте технику мирового бренда LG на максимально выгодных условиях и наслаждайтесь комфортом каждый день.

📺 Телевизор LED 55" Smart LG 55QNED80B6B (новинка 2026 года) представляет новое поколение телевизоров QNED, объединяющее технологии Quantum Dot и NanoCell для максимально точной цветопередачи. Благодаря этому изображение выглядит ярким, насыщенным и реалистичным независимо от типа контента.

🎬 Новый процессор α7 AI Processor 4K Gen8 анализирует картинку в режиме реального времени и автоматически оптимизирует цвета, контрастность и детализацию. Искусственный интеллект улучшает качество изображения и звука, помогая получить максимум удовольствия от фильмов, спортивных трансляций и игр.

⚽ Для любителей спорта телевизор предлагает плавную передачу динамичных сцен, благодаря чему быстрые движения игроков и самые напряженные моменты матча отображаются четко и без размытия.

📱 Современная платформа webOS обеспечивает быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам, а удобный интерфейс делает управление телевизором максимально простым.

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📺 Телевизор LED 65" Smart LG 65QNED80B6B (новинка 2026 года) создан для тех, кто хочет превратить гостиную в настоящий домашний кинотеатр.

✨ Благодаря технологии QNED изображение отличается высокой яркостью, насыщенными цветами и улучшенной контрастностью. В отличие от традиционных LED-телевизоров, картинка выглядит более объемной и естественной даже в ярко освещенном помещении.

🎥 Процессор α7 AI Processor 4K Gen8 автоматически адаптирует изображение под тип контента, улучшая качество каждой сцены. Независимо от того, смотрите ли вы спортивный матч, фильм или сериал, телевизор обеспечивает максимально реалистичную картинку.

🎮 Поддержка современных игровых функций делает модель отличным выбором и для поклонников видеоигр, которым важны плавность изображения и быстрый отклик.

💰 Оформляйте покупку в рассрочку от 733 леев в месяц на 30 месяцев без комиссий и переплат.

📺 Телевизор OLED 55" Smart LG OLED55C64LA (новинка 2026 года) — одна из самых ожидаемых OLED-моделей нового поколения и прекрасный пример того, почему LG считается мировым лидером OLED-технологий.

✨ Главная особенность OLED заключается в том, что каждый пиксель светится самостоятельно. Это позволяет получать абсолютно глубокий черный цвет, бесконечную контрастность и потрясающую детализацию изображения без засветов.

🎬 Новый процессор Alpha 9 AI Processor Gen8 использует искусственный интеллект для анализа и улучшения изображения, обеспечивая еще более реалистичную цветопередачу и высокую четкость каждой сцены.

🌟 Технологии OLED позволяют наслаждаться идеальным качеством изображения практически под любым углом обзора, а поддержка современных HDR-форматов делает фильмы и сериалы максимально кинематографичными.

🎮 Для геймеров предусмотрены современные игровые технологии, высокая частота обновления и минимальная задержка сигнала, что обеспечивает комфортный игровой процесс даже в самых динамичных играх.

💰 В MAXIMUM телевизор доступен в 0% рассрочку от 1000 леев в месяц на 30 месяцев без комиссий и переплат.

❄️ Холодильник с нижней морозильной камерой LG GBV7270CPY создан для тех, кто хочет сохранить свежесть продуктов максимально долго.

✨ Одной из главных особенностей модели является технология DoorCooling+, которая обеспечивает более быстрое и равномерное охлаждение по всему объему холодильника. Благодаря дополнительным потокам холодного воздуха продукты получают оптимальные условия хранения независимо от того, на какой полке они находятся.

🥬 Технология Linear Cooling минимизирует перепады температуры, помогая фруктам, овощам, мясу и молочным продуктам дольше сохранять свежесть, вкус и полезные свойства.

📦 Вместительное внутреннее пространство и продуманная организация хранения делают холодильник удобным для большой семьи и крупных покупок.

🔇 Инверторный компрессор обеспечивает тихую работу, сниженное энергопотребление и высокую надежность на долгие годы эксплуатации.

💰 Приобретайте холодильник в рассрочку всего от 500 леев в месяц на 30 месяцев без комиссий и переплат.

❄️ Холодильник с нижней морозильной камерой LG GBV3100ESW сочетает современные технологии охлаждения, надежность и выгодную цену.

🌿 Благодаря технологиям Linear Cooling и Multi Air Flow внутри холодильной камеры поддерживается стабильная температура и равномерное распределение холодного воздуха. Это помогает продуктам дольше сохранять свежесть и аппетитный внешний вид.

✨ Современный инверторный компрессор обеспечивает тихую работу и снижает потребление электроэнергии, а продуманная организация внутреннего пространства делает ежедневное использование максимально комфортным.

📦 Удобные полки, вместительные контейнеры и эргономичная конструкция позволяют эффективно использовать каждый литр полезного объема.

💥 Сейчас модель доступна по специальной цене 9 599 леев вместо 11 299 леев. Ваша экономия — 1 700 леев, а скидка составляет 14%.

🧺 Стиральная машина с сушкой LG F4DR711S2H станет отличным решением для семьи, которой важны вместительность и комфорт в повседневном использовании. Модель рассчитана на 11 кг загрузки при стирке и 6 кг при сушке, позволяя за один цикл справляться с большим количеством одежды. Технология AI DD™ распознаёт тип ткани и автоматически подбирает оптимальные движения барабана для более бережного ухода за вещами, а функция Steam™ помогает уменьшить количество аллергенов и обеспечивает дополнительную гигиеническую обработку белья.

💰 Приобретайте стиральную машину с сушкой LG F4DR711S2H в рассрочку всего от 533 леев в месяц на 30 месяцев без комиссий и переплат.

👕 Стиральная машина с сушкой LG WT1210BBF сочетает большую вместительность и передовые технологии ухода за бельём. Благодаря загрузке до 12 кг при стирке и 10 кг при сушке модель идеально подходит для больших семей и стирки объёмных вещей. Одним из главных преимуществ является сушка с технологией Heat Pump, которая бережно высушивает одежду при более низких температурах, помогая сохранить структуру тканей, уменьшить энергопотребление и продлить срок службы любимых вещей. Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу, высокую надёжность и эффективность даже при интенсивной эксплуатации.

💰 Приобретайте стиральную машину с сушкой LG WT1210BBF в рассрочку всего от 1 333 леев в месяц на 30 месяцев без комиссий и переплат.

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