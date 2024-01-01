Maximum 30 лет — получите скидку 30% или кэшбэк 30% на технику Gorenje и Hisense Ⓟ

30 лет мы помогаем создавать уют в домах по всей Молдове, предлагая современную и надёжную бытовую технику.

В честь юбилея MAXIMUM мы подготовили для вас ещё больше выгодных предложений на технику Gorenje и Hisense.

📅 С 1 по 31 июля 2026 года воспользуйтесь одной из двух юбилейных акций и обновите свой дом с максимальной выгодой.

Получайте скидку 30% на второй товар в одном чеке!

Покупайте бытовую технику Gorenje и Hisense и получайте скидку 30% на второй товар в одном чеке. Это отличная возможность выбрать всё необходимое для дома и сделать покупку ещё выгоднее.

Получайте кэшбэк 30% на встраиваемую технику Gorenje и Hisense!

Выбирайте акционную встраиваемую технику Gorenje и Hisense и получайте кэшбэк 30% от стоимости покупки. Начисленный кэшбэк можно использовать при следующей покупке любой техники Gorenje или Hisense в магазинах MAXIMUM.

🧊 Холодильник с нижней морозильной камерой Gorenje NRK620EAW4 создан для того, чтобы продукты оставались свежими ещё дольше. Благодаря технологии NoFrost Plus вам больше не придётся размораживать морозильную камеру — система предотвращает образование льда и инея, поддерживая оптимальные условия хранения.

Технология MultiFlow 360° обеспечивает равномерную циркуляцию охлаждённого воздуха по всей холодильной камере, а специальная зона Convert FreshZone позволяет легко менять режим хранения: использовать её для овощей и фруктов или создать идеальные условия для мяса и рыбы.

Инверторный компрессор работает тихо, потребляет меньше электроэнергии и отличается увеличенным сроком службы. Вместительная нижняя морозильная камера делает использование холодильника максимально удобным для всей семьи.

🎁 При покупке действует скидка 30% на второй товар в одном чеке.

🧺 Стиральная машина с фронтальной загрузкой Hisense WF3S7021BW станет отличным помощником для ежедневного ухода за одеждой. Машина рассчитана на загрузку до 7 кг белья и оснащена современным инверторным двигателем, который обеспечивает тихую работу, уменьшает вибрацию и отличается высокой долговечностью.

Большой выбор программ позволяет подобрать оптимальный режим практически для любого типа ткани, а функция быстрой стирки поможет освежить одежду всего за короткое время. Интеллектуальная система автоматически оптимизирует расход воды и электроэнергии, сохраняя высокое качество стирки при минимальных затратах ресурсов.

Современный дизайн и удобное электронное управление делают эту модель практичным выбором для любого дома.

🎁 При покупке действует скидка 30% на второй товар в одном чеке.

🍕 Встраиваемая микроволновая печь Gorenje BMI251SG3BG сочетает современный дизайн и широкие возможности приготовления. Камера объёмом 25 литров позволяет с комфортом разогревать и готовить блюда для всей семьи.

Инверторная технология обеспечивает более равномерный нагрев продуктов, помогая сохранить их вкус и текстуру. Модель оснащена 15 автоматическими программами, функцией Grill для аппетитной золотистой корочки и имеет стандартную ширину 60 см, благодаря чему идеально сочетается с другой встраиваемой техникой Gorenje.

💰 Всего 6 999 леев.

🎁 Получайте кэшбэк 30% — 2 100 леев, который можно использовать при следующей покупке любой техники Gorenje или Hisense.

🍕 Встраиваемая микроволновая печь Gorenje BMI251SG3BG сочетает современный дизайн и широкие возможности приготовления. Камера объёмом 25 литров позволяет с комфортом разогревать и готовить блюда для всей семьи.

Инверторная технология обеспечивает более равномерный нагрев продуктов, помогая сохранить их вкус и текстуру. Модель оснащена 15 автоматическими программами, функцией Grill для аппетитной золотистой корочки и имеет стандартную ширину 60 см, благодаря чему идеально сочетается с другой встраиваемой техникой Gorenje.

💰 Всего 6 999 леев.

🎁 Получайте кэшбэк 30% — 2 100 леев, который можно использовать при следующей покупке любой техники Gorenje или Hisense.

🔥 Встраиваемый электрический духовой шкаф Gorenje BSA6747DGWI — современный духовой шкаф, который поможет воплотить любые кулинарные идеи. Вместительная камера объёмом 77 литров позволяет готовить сразу несколько блюд, а 23 автоматические программы делают процесс приготовления ещё проще.

Технология конвекции равномерно распределяет горячий воздух по всей камере, обеспечивая идеальный результат выпечки. Функция Grill помогает получить аппетитную румяную корочку, а режим приготовления с паром делает мясо сочным, а выпечку — особенно воздушной.

Современный дизайн и удобное управление делают эту модель прекрасным выбором для любой кухни.

💰 Всего 8 799 леев.

🎁 Получайте кэшбэк 30% — 2 600 леев, который можно использовать при следующей покупке любой техники Gorenje или Hisense.

🔥 Встраиваемая газовая варочная поверхность Gorenje GKTW642SYB изготовлена из прочного закалённого стекла, которое легко очищается и сохраняет привлекательный внешний вид долгие годы.

Модель шириной 60 см оснащена прочными чугунными решётками, обеспечивающими устойчивость любой посуды во время приготовления. Функция SimpleOff Timer автоматически отключает выбранную конфорку после окончания установленного времени, делая приготовление ещё удобнее и безопаснее.

Современный минималистичный дизайн позволяет поверхности гармонично вписаться в интерьер любой кухни.

💰 Всего 5 999 леев.

🎁 Получайте кэшбэк 30% — 1 800 леев, который можно использовать при следующей покупке любой техники Gorenje или Hisense.

30 лет вместе — 30% выгоды для вас!

Юбилей MAXIMUM — это ещё больше возможностей приобрести современную бытовую технику на выгодных условиях. Выбирайте надёжные решения от Gorenje и Hisense, обновляйте свой дом и получайте максимум преимуществ.

📅 Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

MAXIMUM — 30 лет вместе! 30 лет первые! 🎉



