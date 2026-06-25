MacBook Neo: Когда дизайн, мощность и магия встречаются Ⓟ

Для многих пользователей MacBook долго оставался устройством «не для всех»: одних смущал переход на macOS, другим казалась слишком высокой стоимость, поэтому выбор часто делался в пользу более доступных ноутбуков на Windows.

Для тех, кто давно хотел попробовать Mac, но откладывал этот шаг, компания Apple создала MacBook Neo - ноутбук, в котором фирменная магия Apple сочетается с простотой использования и удивительно привлекательной ценой. Это полноценный Mac в прочном корпусе из анодированного алюминия - с той же ДНК, что и у MacBook Air и MacBook Pro.

Корпус MacBook Neo отличается приятной металлической фактурой и высокой прочностью, надежно защищая внутренние компоненты устройства. При этом он эффективно отводит тепло, а пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу Mac.

Mac, с которого легко начать

MacBook Neo стал первым Mac, построенным на чипе серии A вместо привычной серии M. Внутри A18 Pro, тот самый процессор, который Apple установила в iPhone 16 Pro. Решение может показаться неожиданным: чип из смартфона в ноутбуке? Но именно здесь раскрывается ключевая идея MacBook Neo.

A18 Pro - это мощный и энергоэффективный процессор, который обеспечивает плавную работу MacBook Neo в повседневных сценариях и помогает устройству работать до 16 часов без подзарядки. Ноутбук легко справляется с учебой, документами, таблицами, браузером, видеозвонками, онлайн-обучением, редактированием фотографий и просмотром контента.

MacBook Neo выпускается в четырех выразительных цветах: Blush, Indigo, Silver и свежем Citrus, с клавиатурой в тон корпусу. Дополняют образ прочный алюминиевый корпус, яркий 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2408x1506 и поддержкой миллиарда цветов, камера 1080p и пространственный звук.

В отличие от MacBook Pro, созданного для профессиональных задач, и MacBook Air, который остается универсальным премиальным ноутбуком, MacBook Neo задуман как Mac для каждого дня. Он простой, легкий в освоении и доступный для тех, кто только открывает для себя экосистему Apple.

Это ноутбук для учебы, работы с документами, видеозвонков, онлайн-обучения, просмотра контента и других повседневных задач, с которыми пользователи сталкиваются каждый день.

Все интуитивно, просто чуть иначе

Многим пользователям переход с Windows на macOS кажется непростым шагом. Возникает ощущение, что придется заново осваивать компьютер, искать аналоги привычных программ и привыкать к другому подходу в работе.

Перед переходом на macOS многие задаются одними и теми же вопросами:

Будут ли работать привычные программы?

Легко ли перенести файлы и документы?

Насколько быстро получится привыкнуть к новой системе?

Есть ли на Mac аналоги привычных рабочих инструментов?

На практике переход на Mac оказывается гораздо проще, чем многие ожидают. Система устроена настолько логично, что большинство действий быстро становятся понятными без долгого обучения.

Кнопки управления окном расположены слева, и это оказывается удобно: не нужно тянуться через весь экран. А Dock, панель с приложениями, по умолчанию находится внизу, но ее можно легко переместить к левому или правому краю.

Большинство привычных горячих клавиш работают так же, как на Windows: вместо Ctrl используется Cmd (⌘). Поэтому базовые сочетания: копировать, вставить, отменить действие или сохранить файл осваиваются почти сразу.

Отдельного внимания заслуживает Spotlight - умный поиск, который быстро становится одним из самых любимых инструментов на Mac. Он находит файлы, открывает приложения, считает, конвертирует валюты и помогает получать нужную информацию буквально за секунды. Это тот случай, когда привычный поиск превращается в полноценный инструмент для работы каждый день.

В чем Mac особенно удобен?

Установка и удаление приложений. На Mac все устроено максимально просто: скачали приложение, перетащили иконку в папку Applications и можно пользоваться. Чтобы удалить программу, достаточно отправить ее в корзину. Без сложных мастеров установки и лишних системных следов.

Стабильность и режим сна. MacBook Neo просыпается почти мгновенно, как смартфон. Открыли крышку и он уже готов к работе. Закрыли и устройство сразу переходит в режим сна, сохраняя открытые документы, вкладки и приложения.

Безопасность из коробки. macOS изначально включает встроенные механизмы защиты, поэтому пользователю не нужно сразу устанавливать дополнительное защитное ПО с платной подпиской. Шифрование данных через FileVault помогает защитить файлы, а функция Find My Mac, если он потеряется.

Обновления системы. macOS обновляется быстро и ненавязчиво: система не отвлекает от работы и позволяет установить обновления тогда, когда вам удобно.

Экосистема, которая работает как единое целое

Если у вас уже есть iPhone, Mac быстро становится естественным продолжением привычной экосистемы. AirDrop мгновенно передает файлы между устройствами, Handoff позволяет начать задачу на Mac и продолжить на iPhone, а iMessage синхронизирует сообщения без лишних действий.

Даже звонки с iPhone можно принимать прямо на ноутбуке, не отвлекаясь на телефон. Это выглядит как небольшие детали, но именно из таких деталей складывается ощущение, что все устройства Apple работают как единое целое.

Как найти нужные программы на Mac?

Хорошая новость в том, что большинство привычных программ уже есть на Mac. Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, Telegram, Slack, Spotify, Chrome, Edge и другие популярные сервисы работают в macOS так же удобно, как и на Windows. Поэтому при переходе не нужно заново выстраивать рабочий процесс и основные инструменты остаются с вами.

А если для работы нужно что-то за пределами привычного набора приложений, на помощь приходит Setapp - сервис подписки на Mac-приложения от MacPaw. Его можно сравнить с Netflix или Spotify, только для приложений.

Принцип максимально простой: одна подписка открывает доступ к более чем 270 отобранным приложениям для работы, учебы и творчества. Здесь есть все, от офисных инструментов и приложений для продуктивности до профессиональных решений для разработки, дизайна и создания контента.

Преимущество такого подхода в том, что не нужно тратить время на поиск программ и сравнение десятков аналогов, вместо этого вы сразу получаете доступ к готовой библиотеке проверенных решений.

Например, одно из самых известных приложений для ухода за Mac - CleanMyMac. Оно помогает очищать лишние файлы, следить за состоянием устройства и поддерживать ноутбук в отличной форме без сложных ручных настроек.

Для сравнения: одна только подписка на CleanMyMac стоит около $40 в год, тогда как Setapp за $9,99 в месяц дает доступ к более чем 270 приложениям для macOS и iOS. Поэтому, если вам понадобится сразу несколько инструментов, подписка быстро начинает выглядеть более рациональным решением.

Попробовать Setapp можно в течение семи дней - без риска и без привязки карты. Особенно полезным сервис может стать для тех, кто переходит с Windows на Mac: внутри уже есть приложения для работы с документами, презентациями, файлами и другими повседневными задачами, которые помогают быстрее адаптироваться к новой системе.

Почему разработчики выбирают Setapp?

Setapp оказался полезен не только пользователям, но и разработчикам. Вместо зависимости только от App Store или собственных сайтов платформа предлагает альтернативную модель: пользователи получают доступ к каталогу приложений по подписке, а разработчики зарабатывают в зависимости от востребованности своих продуктов.

Для небольших студий и независимых разработчиков это означает более предсказуемый доход и прямой доступ к аудитории, которая уже ищет новые инструменты для работы, учебы и творчества. А для пользователей, более широкий выбор проверенных приложений в одном месте.

В 2026 году Setapp расширил модель, добавив возможность покупать или оформлять подписку на отдельные приложения через собственный маркетплейс. Это сделало платформу гибче как для пользователей, так и для разработчиков.

Для кого MacBook Neo станет удачным выбором?

Если еще несколько лет назад покупка первого Mac воспринималась как серьезный шаг, то сегодня переход стал гораздо проще. MacBook Neo предлагает полноценный опыт macOS по цене, которая делает экосистему Apple доступной для более широкой аудитории, а Setapp помогает быстро превратить его в готовую рабочую машину с первого дня.

В результате переход с Windows на Mac становится не переучиванием, а естественным шагом к более удобной, защищенной и продуманной цифровой среде. На первый план выходят именно те преимущества, за которые миллионы пользователей выбирают Apple: безопасность, яркий Retina-дисплей, удобная экосистема, плавная работа интерфейса и логика, к которой не нужно долго привыкать.

MacBook Neo быстро откликается на команды, уверенно справляется с повседневными задачами, мгновенно запускает приложения и легко переключается между рабочими сценариями. Тонкие рамки и лаконичный дизайн помогают сосредоточиться на содержимом экрана, а поддержка Apple Intelligence открывает доступ к ИИ-функциям macOS, многие из которых выполняются прямо на устройстве.

И вот момент для перехода действительно настал: у официальных авторизованных партнеров Apple в Молдове MacBook Neo доступен по цене от 13 499 леев. Кроме того, действует специальное предложение для студентов, а также доступны рассрочка и Trade-In*. В офлайн-магазинах MacBook Neo и другие модели представлены в открытой выкладке - их можно увидеть, протестировать и лично почувствовать, как работает магия Apple.

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*Наличие услуги Trade-In уточняйте у консультантов в магазинах