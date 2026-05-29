theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
gagadget
29 Мая 2026, 22:55
531
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Apple готовит обновление Siri в iOS 27: ИИ-ассистент интегрируют в Dynamic Island

Apple работает над большим обновлением Siri для iOS 27, которое может изменить взаимодействие пользователей с iPhone.

Apple готовит обновление Siri в iOS 27: ИИ-ассистент интегрируют в Dynamic Island.
Apple готовит обновление Siri в iOS 27: ИИ-ассистент интегрируют в Dynamic Island.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания планирует представить новую версию голосового ассистента во время WWDC 2026, а запуск для пользователей может состояться уже осенью этого года, передает gagadget.com со ссылкой на bloomberg.com

Что известно

Одним из главных изменений станет интеграция Siri в Dynamic Island. Ассистента можно будет вызывать голосовой командой или кнопкой питания, но Apple также тестирует новый жест — свайп вниз с верхней части экрана. Он будет открывать интерфейс "Search or Ask", который объединит функции поиска и чат-бота. Через него пользователи смогут запускать приложения, создавать сообщения, добавлять события в календарь, искать заметки и выполнять другие действия. Результаты будут отображаться в виде карточек с Dynamic Island.

Также Apple создает отдельное приложение Siri с поддержкой текстового и голосового общения, историей чатов, а также загрузкой фотографий и документов. По данным Bloomberg, компания рассматривает возможность интеграции сторонних ИИ-моделей, среди которых OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude и Google Gemini.

Обновление также коснется приложений Камера и Фото. Siri получит новый режим анализа изображений, который заменит функцию Visual Intelligence. Пользователи смогут фотографировать объекты и запускать поиск похожих изображений или анализ фото через сторонние ИИ-сервисы. В Photos появятся функции Reframe и Extend для изменения композиции кадра и генерации элементов за пределами фотографии.

Новая Siri также сможет использовать контекст экрана, личные данные пользователя и веб-поиск для выполнения задач. Например, ассистент сможет проверять календарь, находить свободное время для встреч и помогать с планированием событий. Ранее Apple подтверждала, что для работы новой Siri планирует использовать модели Gemini от Google.

Источник
gagadget
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте