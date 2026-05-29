Apple готовит обновление Siri в iOS 27: ИИ-ассистент интегрируют в Dynamic Island.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания планирует представить новую версию голосового ассистента во время WWDC 2026, а запуск для пользователей может состояться уже осенью этого года.

Что известно

Одним из главных изменений станет интеграция Siri в Dynamic Island. Ассистента можно будет вызывать голосовой командой или кнопкой питания, но Apple также тестирует новый жест — свайп вниз с верхней части экрана. Он будет открывать интерфейс "Search or Ask", который объединит функции поиска и чат-бота. Через него пользователи смогут запускать приложения, создавать сообщения, добавлять события в календарь, искать заметки и выполнять другие действия. Результаты будут отображаться в виде карточек с Dynamic Island.

Также Apple создает отдельное приложение Siri с поддержкой текстового и голосового общения, историей чатов, а также загрузкой фотографий и документов. По данным Bloomberg, компания рассматривает возможность интеграции сторонних ИИ-моделей, среди которых OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude и Google Gemini.

Обновление также коснется приложений Камера и Фото. Siri получит новый режим анализа изображений, который заменит функцию Visual Intelligence. Пользователи смогут фотографировать объекты и запускать поиск похожих изображений или анализ фото через сторонние ИИ-сервисы. В Photos появятся функции Reframe и Extend для изменения композиции кадра и генерации элементов за пределами фотографии.

Новая Siri также сможет использовать контекст экрана, личные данные пользователя и веб-поиск для выполнения задач. Например, ассистент сможет проверять календарь, находить свободное время для встреч и помогать с планированием событий. Ранее Apple подтверждала, что для работы новой Siri планирует использовать модели Gemini от Google.