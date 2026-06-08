Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri.

Презентация транслировалась на сайте производителя, передает apple.com

Главные нововведения:

ИИ-помощник Siri будет использовать технологию Google Gemini и сможет понимать контекст и обрабатывать многоэтапные задачи. Кроме того, ассистент научится рисовать картинки по запросу пользователя, искать информацию в Интернете и показывать, где было сделано фото. На старте Siri AI будет доступна только на английском языке.

Обновление операционной системы для устройств Mac получило название Golden Gate. Оно также содержит в себе Siri AI — ассистент встроен в строку поиска. Он поможет работать с файлами и отправлять их через сообщения или почту. Переписка с Siri AI не отправляется на сервера и сохраняется на устройствах.

При открытии «Сообщений» система начнет предупреждать пользователя о наличии сомнительного контента.

Функция родительского контроля: родители смогут контролировать количество времени, которое ребенок проводит в приложениях.

Для всех желающих новая операционная система будет доступна осенью. Использовать ее смогут владельцы IPhone, начиная с 11-й серии