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8 Июня 2026, 21:28
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Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri

Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 27 с новым, значительно более «умным» и переработанным ИИ-ассистентом Siri.

Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri.
Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri.

Презентация транслировалась на сайте производителя, передает apple.com

Главные нововведения:

  • ИИ-помощник Siri будет использовать технологию Google Gemini и сможет понимать контекст и обрабатывать многоэтапные задачи. Кроме того, ассистент научится рисовать картинки по запросу пользователя, искать информацию в Интернете и показывать, где было сделано фото. На старте Siri AI будет доступна только на английском языке.
  • Обновление операционной системы для устройств Mac получило название Golden Gate. Оно также содержит в себе Siri AI — ассистент встроен в строку поиска. Он поможет работать с файлами и отправлять их через сообщения или почту. Переписка с Siri AI не отправляется на сервера и сохраняется на устройствах.
  • При открытии «Сообщений» система начнет предупреждать пользователя о наличии сомнительного контента.
  • Функция родительского контроля: родители смогут контролировать количество времени, которое ребенок проводит в приложениях.

Для всех желающих новая операционная система будет доступна осенью. Использовать ее смогут владельцы IPhone, начиная с 11-й серии

Источник
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