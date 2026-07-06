Лови волну скидок Bosch и сэкономь до 7 000 леев Ⓟ

Лето — идеальное время для перемен, которые сделают твою жизнь проще. А если ты задумываешься о модернизации своего жилья, сейчас для этого самый подходящий момент.

В компании Tehno Trend SRL, официальном партнере Bosch в Молдове, акция «Волна скидок» позволяет сэкономить до 7 000 леев на ассортименте высококачественной бытовой техники, созданной для комфорта, эффективности и безупречных результатов каждый день.

Готовь с удовольствием с бытовой техникой Bosch

Независимо от того, готовишь ли ты повседневные блюда или особые рецепты для близких, хорошо оборудованная кухня играет решающую роль. Если ты предпочитаешь традиционную плиту, эта модель — идеальный выбор. Газовая плита Bosch POP6B6K30, которая сейчас стоит всего 3999 леев, обеспечивает точное регулирование пламени и оснащена прочными чугунными решетками, а духовка Bosch HBF512BB1T гарантирует равномерное пропекание благодаря технологии 3D Hotair. Доступна по цене 5999 леев.

Для тех, кто ценит эффективность и современные технологии, эта комбинация станет идеальным выбором. Индукционная варочная панель Bosch PUG61KAA5E за 6999 леев быстро нагревается, обеспечивает точное регулирование температуры и низкое энергопотребление, а духовой шкаф Bosch HBJ559YB6R оснащён интеллектуальными функциями, которые гарантируют равномерное пропекание блюд и отличный результат каждый раз. Сейчас со скидкой 3000 леев.

Кухня премиум-класса начинается с Bosch

Преврати свою кухню в пространство премиум-класса с помощью двух самых высокотехнологичных бытовых приборов Bosch. Встраиваемый духовой шкаф HBG7741B1DE со скидкой 7000 леев впечатляет интеллектуальными функциями, автоматическими программами и точным приготовлением, а встраиваемая кофемашина CTL7181B0 готовит любимый кофе одним касанием, предлагая индивидуальные напитки и впечатления, сравнимые с посещением специализированных кофеен. Сейчас на эту кофемашину действует скидка в размере 20 000 леев.

Чистая посуда с меньшими усилиями

Посудомоечные машины Bosch созданы для экономии времени, воды и энергии, обеспечивая при этом безупречные результаты при каждом мытье. Компактная и эффективная модель Bosch SPV2HMX03K всего за 9999 леев — идеальное решение для кухонь, где важна экономия места. Благодаря вместительной камере и интеллектуальным функциям модель Bosch SMV4HVX07E обеспечивает отличную производительность для всей семьи. Сейчас по цене 10 999 леев — экономия 2000 леев.

Эффективная стирка и сушка каждый день

Bosch разрабатывает бытовую технику, которая бережно относится к одежде и упрощает повседневную рутину. Отличное сочетание для семей, которые ценят эффективность и комфорт. Стиральная машина WGE02200BY всего за 8999 леев обеспечивает отличные результаты при низком энергопотреблении, а сушильная машина WTH86277PL, оснащенная технологией теплового насоса, бережно сушит одежду и способствует экономии энергии. Сейчас со скидкой 3000 леев.

Для комплексного ухода за одеждой Bosch предлагает комбинировать стиральную машину WGA244Z0UA за 11999 леев и сушильную машину WQG14210UA со скидкой 5000 леев. Обе модели серии 4 разработаны для слаженной работы, обеспечивая отличные результаты, защищая ткани и снижая энергопотребление. Стиральная машина имеет загрузку 9 кг, скорость отжима до 1 400 об/мин и класс энергоэффективности A, что делает её подходящей для семей и частого использования.

Если вы ищете комплексное решение для ухода за одеждой, набор, состоящий из стиральной машины Bosch WGB24401UA и сушильной машины Bosch WQB245B0UA, станет идеальным выбором. Эти два бытовых прибора, разработанные для идеальной совместной работы, отличаются высокой производительностью, энергоэффективностью и интеллектуальными программами, которые бережно относятся к любому типу ткани. При покупке промо-набора вы сэкономите до 10 999 леев.

Эффективная уборка в каждом уголке дома

Независимо от того, предпочитаете ли ты классический пылесос с контейнером или беспроводную вертикальную модель, Bosch предлагает эффективные решения для быстрой и удобной уборки. Пылесос с контейнером Bosch BGC21X200 всего за 2299 леев — эта компактная и простая в использовании модель обеспечивает высокую мощность всасывания и простоту обслуживания благодаря контейнеру без мешка. Вертикальный пылесос Bosch BBS711W идеально подходит для уборки всего дома: он легко маневрирует и подходит как для полов, так и для труднодоступных мест. Сейчас со скидкой 2000 леев.

Свежесть и простор для всей семьи

Холодильники Bosch разработаны для более длительного сохранения свежести продуктов благодаря современным технологиям охлаждения и равномерному распределению температуры. Холодильник Bosch KGN36VL326 — это вместительная модель, оснащенная технологией No Frost, которая избавляет от необходимости ручной разморозки и способствует оптимальному хранению продуктов. Теперь доступен всего за 10999 леев.

Встраиваемый холодильник Bosch KIR81ADD0 со скидкой 3000 леев — вместительный, бесшумный и эффективный; эта модель обеспечивает оптимальные условия для хранения продуктов и идеально вписывается в кухонную мебель. А встраиваемый холодильник Bosch KIN96VFD0 — отличный выбор для тех, кто хочет, чтобы и холодильник, и морозильник были незаметно встроены в мебель. Удобная планировка отсеков и технологии Bosch обеспечивают длительную свежесть продуктов и комфорт в использовании. Также со скидкой 3000 леев.

🔎 Почему стоит выбрать технику Bosch?

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✅ Современный и функциональный дизайн — идеально вписывается в любой интерьер.

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