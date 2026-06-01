Bomba: Выбери технику для кухни от 199 леев — всё для вкусного и сочного лета Ⓟ

Сезон сочных фруктов, ароматных ягод, освежающих напитков и домашних десертов уже в самом разгаре! Самое время обновить кухонную технику и превратить приготовление любимых летних блюд в настоящее удовольствие.

В BOMBA тебя ждут специальные летние предложения на блендеры, соковыжималки, кофемашины, электрогрили и другую технику для кухни. Готовь фреши, смузи, айс-кофе, домашнее мороженое и блюда на гриле легко, быстро и выгодно. 🍓🍑

☀️ Листай нашу летнюю подборку техники и вдохновляйся вкусными рецептами! Выбирай технику для кухни от 199 леев и превращай каждый день лета в настоящее гастрономическое удовольствие вместе с BOMBA.

🥤🍓 Освежающие смузи, молочные коктейли, крем-супы и фруктовые десерты — всё это легко приготовить с помощью блендера. Современные модели быстро справляются с ягодами, фруктами и даже льдом, позволяя создавать любимые летние рецепты за считанные минуты. Выбери своего помощника для вкусного и яркого лета.

Блендер Погружной Bosch MSM2650B — быстро измельчить ягоды для смузи, приготовить крем-суп или домашний соус — с этим блендером любые летние рецепты становятся проще. Компактная и лёгкая модель удобно лежит в руке и подходит для ежедневного использования. Мощность 600 Вт обеспечивает эффективное смешивание, а комплект насадок расширяет возможности приготовления. ☀️ Летняя промо-цена: 1099 леев | Скидка: 200 леев

Блендер Cтационарный Tefal BL438831 Black / 2 скоростей — освежающие смузи, молочные коктейли и фруктовые напитки со льдом будут готовы всего за несколько секунд. Благодаря мощности 800 Вт и вместительной чаше блендер легко справляется с ягодами, фруктами и другими ингредиентами для летних рецептов. Две скорости и импульсный режим позволяют подобрать оптимальный режим для идеальной текстуры напитков и десертов. ☀️ Летняя промо-цена: 1499 леев | Скидка: 500 леев

🍊🍏 Наполни лето яркими вкусами и натуральной свежестью! Соковыжималки помогут за считанные минуты приготовить фреши из любимых фруктов, ягод и овощей, сохранив их аромат и пользу. Идеальное решение для тех, кто хочет наслаждаться каждым солнечным днём со вкусом.



Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500 — начни день со стакана свежего сока из сезонных фруктов, ягод и овощей. Благодаря технологии медленного отжима сок сохраняет насыщенный вкус, натуральный аромат и больше полезных веществ. Компактная модель мощностью 150 Вт оснащена системой бережного шнекового отжима и подходит для ежедневного приготовления витаминных напитков. ☀️ Летняя цена: 3699 леев

Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M — готовь яркие фруктовые и овощные фреши, которые подарят заряд энергии на весь день. Эффективная шнековая технология позволяет получить максимум сока из ингредиентов, сохраняя их естественный вкус и текстуру. Модель оснащена мощным двигателем, несколькими фильтрами для разной консистенции напитков и удобной системой очистки. ☀️ Летняя цена: 5899 леев

☕🧊 Освежающий айс-латте утром, ароматный эспрессо днём или кофейный коктейль для гостей — летом кофе раскрывается по-новому. Кофемашины помогут приготовить любимые напитки быстро и без лишних усилий. Остаётся только добавить лёд и наслаждаться прохладой.

Кофемашина Капсульная Bosch TASSIMO STYLE TAS117E — подарит настоящее разнообразие вкусов для каждого члена семьи и поможет превратить обычный кофе-брейк в маленькое удовольствие. Технология Intellibrew автоматически распознаёт капсулу и подбирает оптимальные параметры приготовления для идеального результата. ☀️ Летняя цена: 1099 леев

Кофемашина Эспрессо Siemens TF301E19 / 15 бар / Эспрессо — насыщенный эспрессо, воздушный капучино или латте со льдом — создавай напитки как в любимой кофейне прямо у себя дома. Благодаря давлению 15 бар и системе iAroma каждый напиток получается насыщенным, ароматным и по-настоящему безупречным. ☀️ Летняя промо-цена: 7999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев, 8 платежей

🔥🥩 Сочные стейки, рыба, овощи-гриль и хрустящие закуски — всё, что нужно для вкусного летнего меню. Современные электрогрили и аэрофритюрницы позволяют готовить быстро, удобно и с минимальным количеством масла. Наслаждайся любимыми блюдами дома, на террасе или на даче.

Электрогриль Tefal GC271D10 — компактный электрогриль создаёт аппетитную румяную корочку и помогает наслаждаться любимыми блюдами в любую погоду. Мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а антипригарное покрытие облегчает приготовление и уход за устройством. Устрой настоящий праздник вкуса прямо у себя дома: сочные стейки, ароматные овощи-гриль, рыба и горячие сэндвичи будут готовы за считанные минуты. ☀️ Летняя промо-цена: 1499 леев | Скидка: 700 леев

Аэрофритюрница Bosch MAF671B0 7.2 л — хрустящий картофель, аппетитные куриные крылышки, запечённые овощи или сочный лосось — любимые блюда легко приготовить с минимальным количеством масла. Аэрофритюрница поможет разнообразить летнее меню и сэкономить время на кухне, сохраняя насыщенный вкус продуктов. Вместительная чаша объёмом 7,2 л и автоматические программы делают приготовление максимально удобным. ☀️ Летняя промо-цена: 3799 леев | Скидка: 200 леев

🧇🍓 Летние завтраки и семейные чаепития становятся ещё вкуснее с домашней выпечкой. Вафельницы, орешницы и бутербродницы помогут быстро приготовить ароматные десерты, которые идеально сочетаются со свежими ягодами, фруктами и мороженым. Простые рецепты и отличный результат каждый день.

Орешница Zokura Z1042 — приготовь легендарные домашние орешки, знакомые с детства. Хрустящие золотистые половинки с варёной сгущёнкой, шоколадным кремом или ягодной начинкой станут любимым десертом для всей семьи. Специальные формы позволяют выпекать сразу несколько орешков, а антипригарное покрытие делает приготовление простым и комфортным. ☀️ Летняя цена: 599 леев

Вафельница Camry CR3046 — пышные бельгийские вафли со свежими ягодами, фруктами и шариком мороженого легко превратят обычный завтрак в маленький праздник. Готовь сладкие десерты для всей семьи и наслаждайся вкусом лета в каждой порции. Мощность 1600 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а антипригарные пластины помогают получить идеально пропечённые вафли с аппетитной золотистой корочкой. ☀️ Летняя промо-цена: 699 леев

🍨🍦 Когда на улице жарко, особенно хочется лёгких и освежающих десертов. Мороженицы и йогуртницы помогут приготовить домашнее мороженое, замороженный йогурт и полезные молочные десерты из любимых ингредиентов. Вкусное лето начинается прямо у тебя на кухне.

Йогуртница Moulinex YG231E32 — начни день с натурального домашнего йогурта, дополненного свежими ягодами, фруктами или гранолой. Йогуртница поможет легко готовить полезные десерты и станет отличной основой замороженных лакомств. В комплект входят удобные порционные баночки, а электронное управление обеспечивает комфортное приготовление без лишних усилий. ☀️ Летняя промо-цена: 1399 леев | Скидка: 200 леев

Мороженица First FA5105 — порадуй себя домашним мороженым из свежих ягод, фруктов и любимых ингредиентов. Экспериментируй со вкусами, создавай сорбеты и охлаждающие десерты для жарких летних дней. Благодаря автоматическому приготовлению и чаше объёмом 1 литр любимое лакомство будет готово быстро и легко. ☀️ Летняя цена: 2659 леев

🍓🍑 Лето — лучшее время для домашних фруктовых чипсов, пастилы и полезных снеков. Дегидраторы позволяют бережно высушивать овощи, фрукты, ягоды и зелень, сохраняя их вкус и аромат. Идеальное решение для тех, кто любит натуральные заготовки без лишних добавок.



Дегидратор First FA51266 — превратите сезонные фрукты, ягоды и овощи в полезные домашние снеки, которые удобно брать с собой на прогулку, пикник или в дорогу. Готовь ароматные фруктовые чипсы, пастилу и натуральные заготовки без консервантов и лишнего сахара. Благодаря нескольким уровням сушки дегидратор позволяет одновременно обрабатывать разные продукты и экономить время. ☀️ Летняя цена: 1199 леев

Дегидратор Sencor SFD6600BK — сохрани вкус и аромат лета надолго. Вместительный дегидратор станет отличным помощником для сезонных заготовок и полезных перекусов для всей семьи. Большое количество поддонов и регулировка температуры обеспечивают равномерную сушку и отличный результат для самых разных продуктов. ☀️ Летняя цена: 3499 леев

❄️🍒 Сезон ягод и фруктов проходит быстро, а сохранить их вкус хочется надолго. Вакуумные упаковщики помогают делать удобные заготовки для смузи, выпечки и десертов, защищая продукты от обветривания и потери свежести. Выбирай подходящую модель и наслаждайся вкусом лета в любое время года.

Вакуумный упаковщик Heinner HAVE110BKSL — сохрани вкус и аромат сезонных ягод до самой зимы. Вакуумная упаковка помогает дольше сохранять свежесть продуктов и идеально подходит для заготовок смузи, десертов и выпечки. Компактная модель с простым управлением для быстрой и удобной домашней вакуумации. ☀️ Летняя цена: 999 леев

Вакуумный упаковщик Sencor SVS4010SS — любимые летние ягоды всегда будут под рукой. Надёжный вакууматор защитит продукты от обветривания и заморозки, сохраняя их свежесть и натуральный вкус.

Оснащён мощной системой вакуумирования и подходит для регулярных заготовок в большом объёме. ☀️ Летняя промо-цена: 1999 леев | Скидка: 200 леев

👩‍🍳🥧 Ароматная выпечка, запечённые овощи, домашняя пицца и любимые семейные блюда — всё это легко приготовить в современной электрической печи. Компактные и функциональные модели станут отличным решением для дачи, летней кухни или небольшой квартиры. Готовьте с удовольствием и радуйте близких вкусными блюдами каждый день.

Электрическая печь Ferre 37 литров 37300 — порадуй семью ароматной домашней выпечкой, запечённым мясом или сочными овощами с аппетитной корочкой. Компактная, но вместительная печь станет незаменимым помощником на кухне и поможет легко радовать близких вкусными угощениями каждый день. Камера объёмом 37 литров и несколько режимов нагрева открывают широкие возможности для кулинарных экспериментов. ☀️ Летняя промо-цена: 899 леев | Скидка: 300 леев

Электрическая печь Ferre 65 литров BASIC 65300 — готовь любимые блюда для всей семьи — от румяных пирогов до запечённой курицы и овощей. Практичная электрическая печь поможет легко организовать вкусный обед или ужин даже в жаркие летние дни, когда не хочется включать большую духовку. Вместительная камера объёмом 65 литров идеально подойдёт для приготовления аппетитных семейных обедов, праздничной выпечки и блюд для большой компании. ☀️ Летняя промо-цена: 1399 леев | Скидка: 400 леев

⏱️✨ Разогреть завтрак за пару минут, быстро приготовить перекус или растопить ингредиенты для любимого десерта — микроволновые печи незаменимы в повседневной жизни, помогают экономить время на кухне и делают приготовление любимых блюд ещё удобнее. Практичное решение для быстрого ритма жизни и комфортного лета.

Микроволновая печь с грилем Hisense H25MOBS4HGI 900 Вт / 25 л — современный помощник для тех, кто ценит комфорт, скорость и безупречный результат. Быстро разогревайте любимые блюда, готовьте лёгкие закуски и экономьте время для отдыха и общения с близкими. Модель оснащена камерой объёмом 25 литров, мощностью 900 Вт, инверторной технологией для равномерного приготовления, грилем и удобным сенсорным управлением Touch Control. ☀️ Летняя промо-цена: 1099 леев | Скидка: 500 леев

Микроволновая печь Lustar LEF20UXP07-E70 700 Вт / 20 л — быстрый завтрак, лёгкий перекус или разогрев любимого блюда займут всего несколько минут. Компактная и стильная модель станет надёжным помощником на каждый день и отлично впишется в современную кухню. Электронное управление и удобный дисплей обеспечивают комфортную настройку режимов и полный контроль процесса приготовления. ☀️ Летняя промо-цена: 1899 леев | Скидка: 1500 леев

🧊🍋 Холодные напитки, свежие фрукты и любимые закуски всегда будут под рукой, где бы вы ни отдыхали. Сумки-холодильники Polarbox — это не только практичность, но и настоящий летний аксессуар, который хочется брать с собой на каждый пикник, пляжную вечеринку или прогулку. Стильный ретродизайн, трендовые цвета и атмосферный вайб делают их идеальным дополнением для самых красивых летних фото, а надёжная термоизоляция помогает сохранить прохладу напитков даже в самый жаркий день.

Cумка-холодильник Polarbox 9238/ 12 литров — компактный формат для прогулок, поездок на пляж и небольших пикников. Сохраняйте прохладу любимых напитков, фруктов и лёгких закусок, наслаждаясь отдыхом без лишних забот. Объём 12 литров позволяет удобно разместить всё необходимое для отдыха вдвоём или небольшой компании. ☀️ Летняя цена: 799 леев

Cумка-холодильник Polarbox 9218/ 20 литров — идеальный выбор для семейных выездов на природу, дачу или длительных летних прогулок. Вместительная модель поможет надолго сохранить свежесть продуктов и прохладу напитков. Большой объём 20 литров позволяет взять с собой всё необходимое для комфортного отдыха всей семьи или компании друзей. ☀️ Летняя цена: 999 леев

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