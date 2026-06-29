Bomba: Спасайся от жары - кондиционеры от 4499 леев и скидки до -25% Ⓟ

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*Бесплатная установка действует в Кишинёве и Бельцах. Для Единец, Хынчешт, Яловен, Страшен, Калараша, Дрокии, Унген, Новых Анен и Рышкан действует тариф 8 леев/км в одну сторону.

Кондиционер Candy AC-09HTA303/R2 9000 BTU / 25 м2 — прохлада и комфорт, которые чувствуются с первых минут. Компактный кондиционер для помещений до 25 м² быстро наполняет комнату приятной прохладой, помогая наслаждаться уютной атмосферой даже в самые жаркие дни. ❄️ Промо-цена: 4499 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 750 леев в месяц, 6 месяцев



Кондиционер Candy AC-12HTA303/R2 12000 BTU / 35 м2 — мощный кондиционер на 12000 BTU для тех, кто не готов мириться с летней жарой. Он быстро охлаждает помещения площадью до 35 м², создавая комфортную температуру для всей семьи. Это отличный выбор для просторной гостиной, студии или офиса. ❄️ Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1050 леев | Рассрочка 0%: 834 леев, 6 месяцев

Кондиционер Candy ACI-09HRR103/R3 9000 BTU / 20 м2 / Инверторный — инверторный кондиционер поддерживает комфортную температуру без резких перепадов и лишних затрат электроэнергии. Отличный вариант для ежедневного использования в помещениях до 20 м². Создай дома атмосферу свежести и уюта с Candy — надежным помощником для идеального климата в жаркий сезон. ❄️ Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев, 6 месяцев



Кондиционер Haier AS25RBAHRA3 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — идеальное решение для тех, кто ценит не только прохладу, но и тишину. Инверторный кондиционер быстро создает комфортный микроклимат в помещениях площадью до 25 м², а благодаря низкому уровню шума отлично подходит для спальни, детской комнаты или рабочего кабинета. ❄️ Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Бесплатная установка*

Кондиционер Samsung AR09TXHQASINEU 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — инверторный кондиционер, который обеспечивает комфортную прохладу без лишнего шума. Благодаря тихой работе и равномерному распределению воздуха он станет отличным выбором для спальни, детской комнаты или домашнего кабинета. Уровень шума внутреннего блока в тихом режиме составляет всего 22 дБ, поэтому кондиционер не помешает вашему отдыху или сну. ❄️ Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 650 леев



Кондиционер Bosch CL2000UW26E 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — сочетание немецкой надежности, энергоэффективности и комфортного микроклимата каждый день. Инверторная технология обеспечивает стабильное охлаждение без резких перепадов температуры, помогая поддерживать приятную атмосферу в помещении площадью до 25 м². Выбирай качество и прохладу, которые будут радовать тебя каждый день. ❄️ Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 1500 леев | Бесплатная установка*

Кондиционер Beko BRVPF095/BRVPF096 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — модель оснащена инверторной технологией, которая помогает снизить энергопотребление и обеспечивает плавную работу системы охлаждения. Подходит для помещений площадью до 25 м². Стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, дополняя пространство не только комфортом, но и эстетикой. ❄️ Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 900 леев, 10 месяцев | Бесплатная установка*

Кондиционер Bosch CL2000UW35E 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный — модель создана для эффективного охлаждения больших помещений даже в самые жаркие дни. Инверторная технология обеспечивает стабильную работу и высокий уровень энергоэффективности. Надежность Bosch, высокая производительность и идеальный климат каждый день — всё, что нужно для уютной атмосферы дома независимо от погоды за окном. ❄️ Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 3000 леев | Бесплатная установка*

Кондиционер Haier HSU-12HFM4W03/R3 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный — наслаждайся комфортной прохладой даже в самые жаркие дни. Производительная инверторная модель быстро охлаждает помещения площадью до 35 м², поддерживает стабильную температуру и помогает экономить электроэнергию. ❄️ Промо-цена: 12499 леев | Рассрочка 0%: 1250 леев, 10 месяцев | Бесплатная установка*



Кондиционер LG B09TS 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — комфортная прохлада без компромиссов! Быстро охлаждает воздух, поддерживает стабильную температуру и помогает экономить электроэнергию благодаря инверторной технологии. Тихая работа и высокая производительность делают его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, свежесть и спокойствие каждый день. ❄️ Промо-цена: 12999 леев | Бесплатная установка*



Кондиционер Grundig GEEPDH 125/GEEPDH 126 / 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный — благодаря тихой работе кондиционер не помешает отдыху или сну, а современные режимы работы помогут создать идеальный микроклимат в любое время суток. Стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, а высокая производительность сделает пребывание дома по-настоящему комфортным. ❄️ Промо-цена: 13499 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1125 леев, 12 месяцев | Бесплатная установка*



Кондиционер Samsung AR70F09C1BBNUA 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — премиальный кондиционер для тех, кто ценит комфорт в каждой детали. Технология WindFree™ мягко распределяет прохладный воздух через тысячи микроотверстий, создавая приятную свежесть без сквозняков. Интеллектуальное AI-управление автоматически подбирает оптимальный режим работы, а Wi-Fi позволяет контролировать климат в доме прямо со смартфона. ❄️ Промо-цена: 17129 леев | Скидка: 220 леев | Рассрочка 0%: 2855 леев, 6 месяцев

Настольный вентилятор Adler AD7317 — благодаря удобному креплению-прищепке этот вентилятор можно легко зафиксировать на краю стола, полке или другой подходящей поверхности. Это позволяет экономить место и направлять поток воздуха именно туда, где он нужен больше всего. Компактный размер и надежное крепление делают его отличным выбором для рабочего места, спальни или детской комнаты. 🌀 Промо-цена: всего 199 леев | Скидка: 100 леев



Напольный вентилятор Kumtel KTF-214 — поможет легко справиться с летней жарой и создать комфортную атмосферу дома или в офисе. Благодаря устойчивой конструкции и мощному воздушному потоку вентилятор эффективно охлаждает помещение, а регулируемая высота, поворотный механизм и несколько режимов обдува позволяют настроить прохладу именно так, как тебе нужно. 🌀 Лучшая цена в Молдове: всего 249 леев | Скидка: 150 леев Вентилятор 3-в-1 Kumtel KTF310 — один вентилятор — множество возможностей для безупречной прохлады. Благодаря конструкции 3-в-1 его можно установить на пол, разместить на столе или закрепить на стене, выбирая наиболее удобный вариант для каждого помещения. Большой диаметр лопастей создает мощный поток воздуха, который быстро дарит ощущение свежести и помогает поддерживать комфортную температуру в жаркие дни. Регулируемая конструкция и несколько режимов работы позволяют создать идеальные условия для отдыха, работы или сна. 🌀 Промо-цена: 799 леев | Скидка: 100 леев

Напольный вентилятор Camry CR7306 — мощный поток воздуха быстро освежает помещение, а функция поворота помогает равномерно распределять прохладу по всей комнате. Выбирай подходящую скорость обдува и наслаждайся свежестью дома или в офисе в течение всего дня. Стильный, практичный и удобный в использовании — отличный выбор для летнего сезона и ежедневного комфорта. 🌀 Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 200 леев

Напольный вентилятор Adler AD 7344 — стильный напольный вентилятор с несколькими скоростными режимами, который поможет создать приятную атмосферу даже в самые жаркие летние дни. Безлопастная конструкция занимает минимум места и отлично вписывается в любой интерьер, а функция поворота помогает равномерно распределять воздушный поток по комнате. Управляй настройками с помощью пульта дистанционного управления, а таймер до 12 часов позволит настроить работу вентилятора именно так, как тебе удобно. Освежающая прохлада, современный дизайн и удобное управление — всё для комфортной атмосферы дома или в офисе. 🌀 Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 100 леев

Колонный вентилятор Dreo TF609 — элегантный колонный вентилятор для тех, кто ценит не только прохладу, но и комфорт в каждой детали. Стильный корпус занимает минимум места, а мощный воздушный поток помогает быстро охладить помещение. Благодаря широкому выбору режимов и скоростей работы ты легко подберешь оптимальный уровень обдува для любого времени суток. А тихая работа позволяет наслаждаться свежестью во время отдыха или сна, не отвлекаясь на лишний шум. Идеальное сочетание производительности, удобства и стиля для уютной атмосферы в твоём доме или офисе. 🌀 Промо-цена: 1999 леев | Скидка: 200 леев

Когда дома комфортно, каждый день становится еще приятнее. Кондиционеры и вентиляторы создают идеальный микроклимат для отдыха, работы и сна, наполняя пространство свежестью и уютом независимо от погоды за окном.



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