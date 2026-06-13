Bomba: Телевизоры для зрелищных матчей: скидки до -35% и рассрочка 0%

Яркая картинка, мощный звук, напряжение до последней секунды и ощущение, будто ты находишься на трибунах вместе с тысячами болельщиков.

В BOMBA ты найдёшь всё для идеального футбольного сезона: телевизоры со скидками до -35%, проекторы для просмотра на большом экране, саундбары с объёмным звучанием, PlayStation 5 и Xbox для собственных чемпионатов, профессиональные мячи и эксклюзивные наборы LEGO для фанатов футбола. 🔥

Не просто смотри футбол — проживай каждый матч. Выбирай технику и гаджеты в BOMBA и наслаждайся яркими моментами FIFA 2026. ⚽🏆

🎬 Телевизор Sakura 40SA26SM / 40" / LED — доступный Smart TV с экраном 40" HD Ready, операционной системой Android TV и поддержкой Smart TV. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение при просмотре спортивных трансляций, а порты HDMI и USB позволяют легко подключить игровую консоль, приставку или внешние накопители. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 200 леев

🎬 Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED — впечатляет насыщенными цветами, высокой детализацией и реалистичной картинкой. Smart TV на базе Tizen открывает доступ к популярным стриминговым сервисам, а технология QLED делает просмотр футбольных матчей и фильмов по-настоящему захватывающим. Промо-цена: 7949 леев | Скидка: 1050 леев | Рассрочка 0%: 1325 леев в месяц, 6 месяцев



🎬 Телевизор Samsung UE55U7000FUXUA / 55" / LED — яркое, детализированное изображение и поддержка Smart TV для комфортного доступа к любимым приложениям и стриминговым сервисам. Большой экран и реалистичная цветопередача делают его отличным выбором для просмотра футбольных матчей, фильмов и сериалов. Промо-цена: 7949 леев | Скидка: 750 леев

🎬 Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXUA / 55" / QLED — впечатляет яркими цветами, высокой детализацией и реалистичным изображением. Благодаря технологии QLED и Smart TV на базе Tizen он идеально подходит для просмотра футбольных матчей, фильмов и любимого контента в превосходном качестве. Промо-цена: 9999 леев | Скидка: 600 леев | Рассрочка 0%: 1667 леев в месяц, 6 месяцев

🎬 Телевизор LG 55QNED86A6A / 55" / QNED — сочетает яркие цвета, высокую контрастность и впечатляющую детализацию изображения. Благодаря технологии QNED и Smart TV на базе webOS он станет отличным выбором для просмотра футбольных матчей, фильмов и любимого контента в премиальном качестве. Промо-цена: 14999 леев | Скидка: 2300 леев | Рассрочка 0%: 1500 леев в месяц, 10 месяцев

🎬 Телевизор Philips 55OLED770 / 55" / OLED с Ambilight — премиальный 55-дюймовый OLED-телевизор с глубоким чёрным цветом, высокой контрастностью и невероятно реалистичным изображением. Технология Ambilight усиливает эффект погружения, превращая просмотр футбольных матчей, фильмов и сериалов в настоящее событие. Промо-цена: 16999 леев | Скидка: 7000 леев | Рассрочка 0%: 1700 леев в месяц, 10 месяцев



🎬 Телевизор Samsung QE55QN90FAUXUA / 55" / QLED — флагманский телевизор, который обеспечивает впечатляющую яркость, глубокую контрастность и максимальную детализацию изображения. Идеальный выбор для просмотра спортивных трансляций, где важна каждая деталь. Промо-цена: 24949 леев | Скидка: 6700 леев | Рассрочка 0%: 2080 леев в месяц, 12 месяцев



🎬 Телевизор Samsung QE55S90FAEXUA / 55" / OLED — премиальный OLED-телевизор с безупречной передачей чёрного цвета, высокой контрастностью и реалистичной 4K-картинкой. Благодаря технологии OLED и мощному процессору он обеспечивает максимальное погружение в спортивные трансляции, фильмы и игры. Промо-цена: 27949 леев | Скидка: 3710 леев | Рассрочка 0%: 2330 леев в месяц, 12 месяцев

🎬 Телевизор Hisense 65E7QPRO / 65" / QLED — обеспечивает яркую, насыщенную картинку и высокую детализацию даже в самых динамичных сценах. Большой экран и современные технологии изображения делают его отличным выбором для просмотра футбольных матчей с эффектом присутствия. Промо-цена: 11949 леев | Скидка: 7040 леев | Рассрочка 0%: 996 леев в месяц, 12 месяцев



🎬 Телевизор Samsung QE65Q7FAAUXUA / 65" / Edge LED — реалистичная цветопередача, высокая яркость и отличная детализация изображения. Технология Quantum Dot отображает 100% цветового объёма, а платформа Smart TV на базе Tizen открывает быстрый доступ к стриминговым сервисам, спортивным трансляциям и любимым приложениям на большом экране. Промо-цена: 13949 леев | Скидка: 1950 леев | Рассрочка 0%: 2325 леев в месяц, 6 месяцев



🎬 Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXUA / 65" / Edge LED — телевизор с технологией Quantum Dot, обеспечивающий яркие, насыщенные цвета и высокую детализацию изображения. Благодаря большому экрану, мощному процессору обработки изображения и Smart TV на базе Tizen он создаёт эффект полного погружения в спортивные трансляции, фильмы и игры. Промо-цена: 16949 леев | Скидка: 2650 леев | Рассрочка 0%: 1413 леев в месяц, 12 месяцев



🎬 Телевизор Samsung QE77S85FAEXUA / 77" / OLED — топовый OLED-телевизор, который обеспечивает безупречный чёрный цвет, высокую контрастность и невероятную детализацию изображения. Огромный экран, технология OLED и интеллектуальная платформа Smart TV создают эффект настоящего стадиона, позволяя полностью погрузиться в атмосферу футбольных матчей, фильмов и игр. Промо-цена: 42949 леев | Скидка: 9000 леев | Рассрочка 0%: 3580 леев в месяц, 12 месяцев

📽️ Проектор LED Samsung SP-LFF3CLAXXUA — компактный и стильный Smart-проектор, который превращает любую комнату в мини-кинотеатр и идеально подходит для фильмов, FIFA и вечеров с друзьями. Благодаря Tizen Smart TV, Wi-Fi и Bluetooth можно легко запускать стримы, игры и любимый контент без лишних устройств. Он поддерживает Full HD с HDR и яркой цветопередачей PurColor, а встроенный процессор Crystal Engine делает картинку более чёткой и живой даже на большой диагонали до ~100 дюймов. Цена: 14999 леев

📽️ Проектор DLP Hisense C2 Pro — это настоящий домашний стадион для FIFA и кино, который превращает любую стену в огромный стадион с эффектом полного погружения. 4K Ultra HD с тройным лазерным источником Trichroma обеспечивают невероятно яркие, живые и точные цвета, поддержка Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced усиливает глубину и контраст, а яркость до 2600 ANSI люмен позволяет наслаждаться картинкой даже при включенном свете. Огромная диагональ до 300 дюймов, мгновенная автонастройка, Smart TV (VIDAA) и мощный кинематографический звук создают потрясающий эффект полного присутствия прямо на любимом матче. Цена: 39999 леев

🎶 Саундбар Samsung HW-Q600F / 360 Вт | 3.1.2 CH — 3.1.2-канальный саундбар с мощным беспроводным сабвуфером, созданный для полного погружения в фильмы, игры и чемпионат FIFA 2026. Он поддерживает Dolby Atmos и DTS Virtual:X, формируя объёмный звук, где эффекты и шум стадиона ощущаются со всех сторон. Технологии Q-Symphony и Adaptive Sound синхронизируют саундбар с телевизором Samsung и автоматически подстраивают звук под контент — от спокойных сцен до взрывных голов в FIFA. Цена: 7999 леев



🎶 Саундбар Samsung HW-S800D / 330 Вт / 3.1.2 CH — ультратонкая премиальная акустика. Саундбар выполнен в ультра-Slim дизайне (менее 4 см толщиной) и оснащён 3.1.2-канальной системой с беспроводным сабвуфером, создавая объёмное звучание с эффектом присутствия. Благодаря технологии Q-Symphony саундбар работает в синхронизации с телевизором Samsung, усиливая общую звуковую сцену, а система SpaceFit Sound Pro автоматически адаптирует звук под помещение, делая его максимально чистым и сбалансированным. Промо-цена: 8299 леев | Скидка: 2000 леев

🎮 Игровая приставка Microsoft Xbox Series S 512 GB — высокая производительность, молниеносная загрузка и плавный игровой процесс делают каждую игровую сессию максимально захватывающей. Благодаря быстрому SSD-накопителю и поддержке современных футбольных симуляторов консоль станет отличным выбором для виртуальных чемпионатов, напряжённых матчей и ярких побед. Цена: 7999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 2000 леев в месяц, 4 месяца

🎮 Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition — консоль нового поколения, которая превращает FIFA и другие игры в максимально быстрый, плавный и реалистичный процесс. Благодаря ультрабыстрому SSD на 1 TB, загрузки происходят мгновенно, а поддержка до 120 FPS, 4K HDR и Ray Tracing делает картинку живой, глубокой и невероятно детализированной. Это идеальная приставка для вечеров с друзьями: включаешь игру — и ты уже не в комнате, а в центре футбольного матча мирового уровня. Цена: 9999 леев | Рассрочка 0%: 1667 леев в месяц, 6 месяцев

⚽ Конструктор LEGO Soccer Ball 43019 — коллекционный набор, созданный для настоящих ценителей футбола и культовой символики игры. Реалистичная форма мяча в масштабе почти 1:1 превращает модель в выразительный арт-объект, который выглядит невероятно эффектно. Внутри конструкции скрыта миниатюрная стадионная сцена с элементами празднования победы. Механизм продуман так, что при нажатии активируется эффект движения и создаётся ощущение живого финального момента матча — будто ты за секунду переносишься прямо на трибуны чемпионского стадиона. Цена: 2999 леев



⚽ Футбольные мячи Adidas FIFA WORLD CUP от 599 леев — профессиональный уровень игры, созданный для тех, кто хочет чувствовать разницу между обычным мячом и тем, которым играют на мировой арене. Они обеспечивают точный контроль, стабильный отскок и предсказуемую траекторию полёта, чтобы каждый пас, удар и гол ощущались максимально уверенно и точно. Цена: от 599 леев

Легенды футбола, культовые моменты и главный трофей мирового чемпионата — теперь в формате LEGO. Эти эксклюзивные наборы созданы для тех, кто хочет сохранить самые яркие страницы футбольной истории не только в памяти, но и в своей коллекции.

🏆 Конструктор LEGO FIFA World Cup™ Official Trophy — коллекционный набор премиум-класса, вдохновлённый главным футбольным трофеем мира. Детализированная миниатюра FIFA World Cup™ станет стильным украшением интерьера и достойным экспонатом любой коллекции. Особенность модели — скрытая внутри композиция «момент славы», которая открывается с помощью выдвижного механизма, превращая набор в эффектный символ победы и футбольного величия. Цена: 🔥 3999 леев



⚽ LEGO Soccer Highlights — серия эксклюзивных коллекционных наборов, посвящённых самым ярким победам, рекордам и легендарным моментам в карьере величайших футболистов современности — Месси, Роналду и Мбаппе. Детализированные модели позволяют по-новому пережить знаковые эпизоды футбольной истории и станут эффектным подарком для каждого поклонника футбола.

Для фанатов Лионеля Месси 👉 Конструктор Lionel Messi – Soccer Highlights — 🔥 599 леев.

Для фанатов Криштиану Роналду 👉 Конструктор Cristiano Ronaldo – Soccer Highlights — 🔥 599 леев.

Для фанатов Килиана Мбаппе 👉 Конструктор Kylian Mbappé – Soccer Highlights — 🔥 599 леев.

⚽ LEGO Soccer Legend — коллекционная серия, посвящённая величайшим футболистам современности. Детализированные портреты легенд превращают эти наборы в настоящие арт-объекты для поклонников футбола, дизайна и коллекционирования.

Для фанатов Лионеля Месси 👉 Конструктор Lionel Messi – Soccer Legend — 🔥 1799 леев.

Для фанатов Криштиану Роналду 👉 Конструктор Cristiano Ronaldo – Soccer Legend — 🔥 1799 леев.

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