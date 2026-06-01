Лето возможностей: приобретай с выгодой самые востребованные кроссоверы Geely Ⓟ

По итогам мая Geely стала самой продаваемой автомобильной маркой в Республике Молдова.

Высокий интерес со стороны покупателей позволил бренду выйти в лидеры рынка, а в рамках летней кампании для клиентов подготовлены специальные условия приобретения трёх наиболее востребованных кроссоверов модельного ряда — Cityray, Atlas и Monjaro.

В рамках летней акции:

• GEELY Cityray доступен с выгодой 4 000 $ по специальной цене 20 880 $;

• GEELY Atlas — с выгодой 5 000 $ по специальной цене 26 880 $;

• GEELY Monjaro — с выгодой 6 000 $ по специальной цене 32 880 $.

GEELY Cityray — практичный и универсальный кроссовер на каждый день

За сравнительно короткое время GEELY Cityray сумел стать одной из самых востребованных моделей бренда. Его популярность объясняется просто: он идеально соответствует образу жизни современного человека, которому нужен автомобиль для работы, семьи, отдыха и путешествий одновременно.

Cityray одинаково уверенно чувствует себя в плотном городском трафике, на загородных трассах и во время спонтанных поездок за пределы привычных маршрутов. Компактные внешние размеры сочетаются с просторным салоном и вместительным багажником объёмом 571 литр, что делает модель практичным решением как для молодой семьи, так и для активных людей с насыщенным графиком.

Дополнительным преимуществом становятся клиренс 200 мм и продуманная организация пространства. В салоне предусмотрено 39 отделений для хранения различных вещей, а вместительный багажник легко справляется как с ежедневными покупками, так и с багажом для путешествий всей семьёй.

Водителя встречает современное цифровое пространство с вертикальным дисплеем 13,2 дюйма, поддержкой Apple CarPlay, системой кругового обзора 540°, интеллектуальными ассистентами безопасности и широким набором функций комфорта — от подогрева всех сидений и рулевого колеса до панорамной крыши и атмосферной подсветки.

Турбированный двигатель мощностью 174 л.с. обеспечивает уверенную динамику, а независимая многорычажная подвеска делает каждую поездку комфортной независимо от качества дорожного покрытия.

GEELY Atlas 4WD — для себя, семьи и любых планов

Atlas создан для тех, кто ценит комфорт всей семьи. Просторный салон, один из самых вместительных багажников в классе, премиальная аудиосистема Harman Infinity, вентиляция передних сидений, подогрев всех сидений, панорамная крыша и широкий набор современных технологий превращают каждую поездку в удовольствие.

Под капотом располагается мощный 2,0-литровый турбированный двигатель на 218 л.с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Интеллектуальная система полного привода 4WD автоматически распределяет тягу между осями, обеспечивая уверенное движение как на асфальте, так и за его пределами.

Особого внимания заслуживает комплекс систем безопасности и помощи водителю: интеллектуальный круиз-контроль, удержание в полосе движения, предотвращение столкновений, контроль слепых зон и множество других функций, которые делают управление более спокойным, безопасным и предсказуемым.

GEELY Monjaro 4WD — флагманский уровень комфорта и уверенности

Monjaro впечатляет ещё до начала движения. Внушительные размеры кузова, выразительный дизайн и солидное присутствие на дороге подчёркивают статус флагманской модели.

Однако главное достоинство Monjaro раскрывается внутри. Простор второго ряда сопоставим с автомобилями бизнес-класса, а уровень комфорта по праву можно назвать королевским как для водителя, так и для каждого пассажира.

Электрорегулировки кресел, память настроек, вентиляция и подогрев сидений, функция массажа, премиальная акустика Infinity с 12 динамиками, проекционный дисплей, три цифровых экрана по 12,3 дюйма и безупречная шумоизоляция создают атмосферу, в которой одинаково приятно проводить как короткие городские поездки, так и длительные путешествия.

За уверенное движение отвечает 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin и интеллектуальная система полного привода Real-Time AWD. Построенный на платформе CMA, разработанной при участии инженеров Volvo, Monjaro обеспечивает высокий уровень безопасности, управляемости и устойчивости на дороге.

Несмотря на разный характер и назначение, Cityray, Atlas и Monjaro объединяет одно — каждая из этих моделей внесла свой вклад в успех бренда, который сегодня занимает лидирующие позиции на автомобильном рынке Молдовы.

Узнать подробнее о наличии автомобилей и ближайших поставках можно по телефону:

📞 022 809 350

📍 Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

Больше информации о компании GEELY и её модельном ряде, представленном в Молдове, — на сайте www.geely.md.