Geely по итогам мая впервые стала маркой №1 в Mолдове Ⓟ

GEELY входит в число крупнейших мировых автопроизводителей и активно инвестирует в исследования и разработку новых технологий. Использование современных платформ, включая архитектуру CMA, созданную совместно с Volvo, собственные гибридные и электрические решения, а также интеллектуальные системы безопасности позволили бренду укрепить позиции на мировом рынке и завоевать доверие миллионов владельцев.

Не менее важным фактором успеха GEELY является широкий модельный ряд, представленный на рынке Молдовы. Сегодня бренд предлагает автомобили для любых потребностей и образа жизни — от компактных городских электромобилей до современных гибридов и флагманских кроссоверов.

Актуальная линейка GEELY в Молдове включает:

GEELY EX2 — компактный электромобиль для повседневных нужд;

— GEELY Coolray — динамичный кроссовер с ярким дизайном и спортивным характером;

— GEELY Cityray — универсальный семейный кроссовер с просторным салоном и современными технологиями;

— GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — инновационный подключаемый гибрид нового поколения;

— GEELY Atlas — технологичный семейный кроссовер, построенный на платформе CMA;

— GEELY EX5 — премиальный электрический кроссовер нового поколения;

— GEELY Monjaro — флагманский кроссовер бренда с богатым уровнем оснащения.

Важной составляющей успеха GEELY является и высокий уровень послепродажного обслуживания. Официальный сервисный центр бренда в Молдове работает в соответствии со стандартами производителя, используя оригинальные запасные части и специализированное диагностическое оборудование.

Техническое обслуживание выполняют сертифицированные специалисты, регулярно повышающие квалификацию в рамках корпоративных программ GEELY. Такой подход обеспечивает качество каждой сервисной операции, надёжную эксплуатацию автомобилей и уверенность владельцев на протяжении всего срока службы.

GEELY EX2

Электромобиль GEELY EX2 сочетает компактные размеры, современное оснащение и экономичную эксплуатацию. Электродвигатель мощностью 116 л.с. обеспечивает запас хода до 325 км по циклу WLTP, что полностью покрывает ежедневные потребности водителей.

В оснащении — мультимедийный экран 14,6 дюйма, цифровой интерьер, электронные ассистенты и быстрая зарядка до 80% примерно за 25 минут.

Комплектации и цены:

Premium — 14 880 $

Flagship — 16 880 $

GEELY Coolray

Coolray оснащён турбированным двигателем 1.5 TD мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,6 секунды.

Модель получила систему кругового обзора 540°, платформу Flyme Auto, интеллектуальные ассистенты ADAS и четыре режима движения. Для первого владельца действует заводская гарантия 10 лет или 500 000 км на двигатель и трансмиссию.

Сегодня Coolray успешно продаётся более чем в 54 странах мира.

Комплектации и цены:

Luxury — 16 880 $

Flagship — 20 880 $

GEELY Cityray

Cityray оснащается турбированным двигателем 1.5 TD мощностью 174 л.с. с крутящим моментом 290 Н·м и независимой многорычажной подвеской.

Автомобиль предлагает багажник объёмом 571 литр, мультимедийную систему на платформе Qualcomm 8155, панорамную крышу, атмосферную подсветку, беспроводную зарядку и комплекс ассистентов уровня L2.

Модель входит в число лидеров рейтинга J.D. Power APEAL по удовлетворённости владельцев.

Комплектации и цены:

Flagship — 21 880 $

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid

EX5 EM-i стал первым подключаемым гибридом GEELY на рынке Молдовы. Автомобиль оснащён инновационной системой NordThor EM-i и аккумулятором Short Blade нового поколения.

Модель внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый экономичный гибридный кроссовер в мире и уже несколько месяцев остаётся одним из лидеров продаж в стране.

В оснащении — цифровой кокпит, качественные материалы отделки и расширенный пакет электронных систем помощи водителю.

Комплектации и цены:

Premium — 24 880 $

Flagship — 26 880 $

Flagship (+) — 28 880 $

GEELY Atlas

Atlas построен на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Модель сочетает высокий уровень безопасности, просторный салон и богатое оснащение.

В комплектацию входят аудиосистема Harman Infinity, вентиляция сидений, панорамная крыша и атмосферная подсветка салона.

Комплектации и цены:

Flagship — 28 880 $

GEELY EX5

Полностью электрический GEELY EX5 способен преодолевать до 430 км на одном заряде по стандарту WLTP.

Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд батареи до 80% примерно за 20 минут, а система рекуперации повышает эффективность эксплуатации в городском цикле.

Современный цифровой интерьер и качественные материалы отделки подчёркивают технологичный характер модели.

Комплектации и цены:

Flagship — 29 880 $

GEELY Monjaro

Monjaro оснащён турбированным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

В оснащение входят три цифровых дисплея, операционная система Galaxy OS 2.0, голосовое управление и адаптивная подвеска CCD. Автомобиль ориентирован на покупателей, которые ценят высокий уровень технологий, комфорта и безопасности.

Комплектации и цены:

Flagship — 34 880 $

Лидерство, подтверждённое выбором покупателей

Широкий модельный ряд, современные технологии, развитая сервисная сеть, квалифицированные специалисты и обслуживание в соответствии с международными стандартами производителя стали фундаментом успеха GEELY в Молдове.

Сегодня бренд предлагает решения практически для любого запроса: от доступного электрического EX2 стоимостью от 14 880 долларов до флагманского Monjaro за 34 880 долларов.

Узнать подробнее о действующих ценах, наличии автомобилей и ближайших поставках можно по телефону:

📞 022 809 350

📍 Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

Больше информации о компании GEELY и её модельном ряде, представленном в Молдове, — на сайте www.geely.md.