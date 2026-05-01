Geely EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid теперь в наличии Ⓟ

GEELY EX5 EM-i доступен в автоцентре GEELY Moldova в версиях PREMIUM стоимостью 24 880 долларов США и FLAGSHIP стоимостью 26 880 долларов США.

Драйвер спроса

GEELY EX5 EM-i стал первой официально представленной в Молдове моделью с гибридной системой NordThor EM-i. Кроссовер построен на платформе GEA (Global Electric Architecture) и сочетает преимущества электромобиля со свободой передвижения, привычной для автомобилей с ДВС.

Система автоматически распределяет нагрузку между бензиновым двигателем и электромотором в зависимости от дорожных условий и стиля вождения, обеспечивая плавную динамику, низкий расход топлива и комфортную эксплуатацию как в городе, так и на трассе.

основе силовой установки — атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра с тепловым КПД 46,5 %, трансмиссия E-DHT 11-в-1 и электромотор мощностью 218 л. с. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды, сохраняя при этом высокую эффективность в повседневной эксплуатации.

Практичность

Модель оснащается батареей Short Blade ёмкостью 18,4 кВт·ч с заявленным ресурсом до 1 миллиона километров. Аккумулятор поддерживает быструю DC-зарядку и адаптирован к эксплуатации при низких температурах, что особенно важно в условиях местного климата.

Дополнительно доступны функции V2L и V2V, позволяющие использовать автомобиль в качестве внешнего источника питания или заряжать другие электромобили.

Оснащение

Уже в комплектации PREMIUM модель оснащается полностью LED-оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровой приборной панелью диагональю 10,2”, мультимедийным HD-дисплеем диагональю 15,4”, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, интеллектуальным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, системой камер 360° и задними парктрониками.

Версия FLAGSHIP дополнительно включает панорамную крышу с люком, 19-дюймовые диски с шинами Goodyear, проекционный дисплей HUD, вентиляцию передних сидений, память водительского кресла, атмосферную подсветку салона и аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером.

Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле с использованием мягких материалов отделки и премиальной экокожи.

Безопасность

EX5 EM-i получил максимальные оценки в международных краш-тестах Euro NCAP и ANCAP, подтвердив высокий уровень активной и пассивной безопасности.

Кроссовер оснащён полным комплексом электронных систем помощи водителю ADAS, включая автоматическое экстренное торможение, ассистент удержания в полосе движения, мониторинг слепых зон, интеллектуальный круиз-контроль и системы предотвращения столкновений.

Дополнительную защиту обеспечивает усиленная конструкция кузова и технология распределения энергии удара Cloverleaf Energy Dissipation.

