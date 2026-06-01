Geely стала единственным автопроизводителем, проведшим в Европе краш-тест, превышающий требования Euro NCAP Ⓟ

Во Франции, на территории испытательного комплекса UTAC, аккредитованного организацией Euro NCAP, кроссовер GEELY EX5 EM-i успешно выдержал уникальное краш-испытание, существенно превосходящее действующие европейские стандарты оценки безопасности. Результаты теста стали убедительным свидетельством технологической зрелости бренда, прочности конструкции автомобиля и глубины инженерной школы GEELY.

Компания GEELY стала единственным автопроизводителем, которому доверили проведение демонстрационного испытания в рамках международного саммита «Глобализация технологий автомобильной безопасности и инновации в эпоху интеллектуального вождения», организованного Китайским научно-исследовательским институтом автомобильной инженерии (CAERI) совместно с французским центром UTAC.

Испытание представляло собой беспрецедентный по своей сложности сценарий, впервые реализованный в Европе. В отличие от традиционных процедур Euro NCAP, GEELY EX5 EM-i подвергался не одному, а двум последовательным воздействиям высокой интенсивности. После бокового удара подвижным деформируемым барьером на скорости 60 км/ч автомобиль по инерции смещался на жёсткий столб, расположенный с противоположной стороны кузова. Такой сценарий испытаний воспроизводит один из наиболее тяжёлых вариантов реальных ДТП — цепное столкновение с множественными ударными нагрузками.

Подобное испытание предъявляет исключительные требования к прочности силового каркаса кузова, точности работы электронных систем безопасности и способности автомобиля сохранять жизненное пространство для пассажиров даже в условиях экстремального воздействия.

Особому экзамену подверглись:

конструкционная жёсткость кузова и эффективность зон программируемой деформации;

алгоритмы управления подушками безопасности, обеспечивающие их срабатывание за доли секунды;

комплекс защиты высоковольтной тяговой батареи и электрических компонентов автомобиля.

По итогам испытания GEELY EX5 EM-i продемонстрировал образцовый уровень пассивной безопасности. Пассажирская капсула сохранила структурную целостность, системы удержания пассажиров сработали своевременно и с высокой точностью, а двери автоматически разблокировались после столкновения, обеспечивая беспрепятственный доступ экстренных служб к салону автомобиля.

На протяжении почти трёх десятилетий GEELY последовательно следует своему фундаментальному принципу — «Потребитель прежде всего, безопасность прежде всего». Для компании безопасность никогда не являлась формальным соответствием нормативам; напротив, она рассматривается как краеугольный камень инженерии и важнейшая ответственность перед владельцами.

Сегодня этот подход воплощён в комплексной системе безопасности Comprehensive Safety System 2.0, объединяющей достижения искусственного интеллекта, цифровых технологий и передовых разработок в области активной и пассивной безопасности. Современная философия GEELY выходит далеко за пределы самого автомобиля, формируя единую экосистему «Человек — Автомобиль — Дорога — Облако — Спутник», где каждая составляющая работает на предупреждение аварийных ситуаций и сохранение человеческой жизни.

Последовательные инвестиции в исследования и разработки позволили GEELY сформировать внушительный научно-технический задел и занять прочные позиции среди мировых лидеров в области автомобильной безопасности. Подтверждением этому служат высшие оценки, полученные более чем по 80 результатам независимых испытаний.

Различные модели бренда неоднократно удостаивались максимальных пятизвёздочных рейтингов в рамках ведущих мировых систем оценки безопасности, включая C-NCAP, Euro NCAP, ANCAP, ASEAN NCAP и C-IASI.

Следуя принципам открытого технологического сотрудничества, GEELY также предоставила отрасли доступ к ряду собственных разработок в сфере безопасности. Среди них — технологии аварийного разрушения бокового остекления одним нажатием, инновационные решения по защите тяговых батарей и инфраструктура собственного Центра безопасности, открытая для профессионального сообщества.

Проведённое во Франции испытание стало не просто демонстрацией технических возможностей отдельной модели. Оно подтвердило стремление GEELY развивать технологии безопасности, выходящие за рамки действующих отраслевых стандартов.