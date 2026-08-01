Комфортное лето начинается в Maximum: кондиционеры, вентиляторы и климатическая техника по выгодным ценам Ⓟ

Лето вступило в свои права, а вместе с ним пришли жаркие солнечные дни, когда особенно хочется наслаждаться прохладой и комфортом дома, в офисе или на даче.

Именно сейчас самое время позаботиться о создании идеального микроклимата и выбрать надежную климатическую технику, которая поможет легко переносить высокие температуры и поддерживать свежий воздух в помещении.

В магазинах MAXIMUM вас ждет широкий выбор кондиционеров, вентиляторов, очистителей и охладителей воздуха от ведущих мировых производителей по привлекательным ценам.

❄️Кондиционер Whirlpool SPICR309W станет отличным решением для поддержания комфортной температуры в помещении в самые жаркие дни. Модель оснащена современным компрессором и поддерживает режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха, что делает ее универсальным помощником круглый год.

Среди преимуществ модели — эффективная фильтрация воздуха, тихая работа внутреннего блока и удобное управление с помощью пульта дистанционного управления. Кондиционер быстро достигает заданной температуры и поддерживает комфортный микроклимат без лишних затрат электроэнергии. Его цена 6 999 леев.

❄️Кондиционер Gorenje REA26 сочетает современный дизайн, высокую производительность и простоту эксплуатации. Устройство эффективно охлаждает помещение, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока и комфортную температуру даже в самые жаркие дни.

Модель оснащена несколькими режимами работы, функцией автоматического поддержания температуры и энергоэффективной системой охлаждения. Благодаря современным технологиям кондиционер работает стабильно и экономично. Стоимость модели составляет 7 999 леев.

❄️ Кондиционер Samsung AR09TXHQAS/EU создан для тех, кто ценит надежность и современные технологии. Благодаря фирменным разработкам Samsung устройство быстро охлаждает помещение и поддерживает комфортную температуру в течение всего дня.

Модель отличается эффективной системой фильтрации воздуха, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Компактный дизайн позволяет гармонично вписать кондиционер практически в любой интерьер.

Приобрести модель можно всего за 9 199 леев.

❄️Кондиционер Electrolux EACS-07HAL/N8 станет прекрасным выбором для квартир, небольших домов и офисов. Модель поддерживает функции охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха, обеспечивая комфортный микроклимат в любое время года.

Устройство отличается надежной работой, удобным управлением и современным дизайном. Дополнительным преимуществом является экономичное энергопотребление.

Сейчас кондиционер можно приобрести по специальной цене 3 999 леев вместо 4 999 леев, с экономией 1000 леев.

🌬️Вентилятор Magnum LEFS-40-01AW — практичное решение для дома или офиса. Благодаря регулируемой высоте, нескольким скоростям работы и широкому углу поворота он обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении.

Сейчас модель доступна всего за 299 леев вместо 449 леев. Ваша экономия составляет 150 леев, а скидка достигает впечатляющих 33%.

🌬️Потолочный вентилятор Ufesa Nepal Blanco станет не только полезным устройством для охлаждения помещения, но и стильным элементом интерьера. Большой диаметр лопастей обеспечивает эффективное перемещение воздуха даже в просторных комнатах.

Устройство работает тихо и помогает поддерживать комфортную температуру без значительных затрат электроэнергии.

Специальная цена модели составляет 2 299 леев вместо 2 999 леев. Экономия — 700 леев, скидка — 23%.

🌬️Ufesa Mist Fan Nevada Plus объединяет функции вентилятора и увлажнителя воздуха. Благодаря системе распыления воды устройство помогает не только создавать освежающий воздушный поток, но и повышать уровень влажности воздуха в помещении.

Это особенно актуально в жаркую погоду, когда кондиционеры и высокая температура делают воздух более сухим.

Сейчас модель можно приобрести по цене 1 999 леев вместо 2 399 леев. Ваша экономия составляет 400 леев, а скидка достигает 17%.

🌬️Настольный вентилятор Magnum LEFT-601CLW отлично подойдет для рабочего стола, кухни или небольшой комнаты. Компактные размеры позволяют легко разместить его практически в любом месте, а несколько режимов работы обеспечивают комфортное охлаждение.

Стоимость модели снижена до 199 леев вместо 299 леев. Вы экономите 100 леев, что соответствует скидке 33%.

🌬️Вентилятор Shark FA300EU 4in1 FlexBreeze Pro Mist — это универсальное решение для дома, террасы, балкона или сада. Модель поддерживает несколько вариантов установки и может использоваться как напольный, настольный или переносной вентилятор.

Особого внимания заслуживает функция мелкодисперсного распыления воды, которая помогает ощущать прохладу даже в самые жаркие дни. Устройство работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора, обеспечивая максимальную свободу использования.

Стоимость инновационной модели составляет 5 999 леев.

🌬️Вентилятор Dyson AM07 Cool Tower Fan сочетает футуристический дизайн и фирменную технологию Air Multiplier™, которая создает мощный и равномерный поток воздуха без использования традиционных лопастей.

Модель отличается безопасностью, низким уровнем шума и стильным внешним видом. Такой вентилятор станет украшением современного интерьера и обеспечит комфорт даже в самые жаркие дни.

Его цена 7 999 леев.

🌿Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite помогает эффективно бороться с пылью, аллергенами, шерстью домашних животных и другими загрязнениями воздуха. Многоступенчатая система фильтрации обеспечивает высокую эффективность очистки, а поддержка управления через мобильное приложение делает использование максимально удобным.

Особенно полезным устройство будет для семей с детьми, аллергиков и жителей крупных городов.

Сейчас модель доступна по цене 2 499 леев вместо 3 499 леев. Экономия составляет 1000 леев.

🌿Охладитель воздуха Ufesa Nuuk+ помогает создать приятную прохладу без сложного монтажа и больших затрат электроэнергии. Устройство охлаждает и освежает воздух благодаря испарительной технологии, создавая комфортную атмосферу в помещении.

Компактные размеры, удобное управление и мобильность делают модель отличным выбором для квартиры, дачи или офиса.

Специальная цена составляет 1 999 леев вместо 2 399 леев. Ваша экономия — 400 леев.

Создайте идеальный микроклимат вместе с MAXIMUM

Жаркая погода — не повод отказываться от комфорта. В MAXIMUM вы найдете климатическую технику для любых задач: от мощных кондиционеров и современных вентиляторов до очистителей и охладителей воздуха. Выбирайте подходящую модель уже сегодня и встречайте лето в атмосфере прохлады, свежести и максимального комфорта.

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