Maximum: Подарки, скидки и рассрочка до 30 месяцев без переплат на технику LG Ⓟ

Период акции: 24 июля – 23 августа

Обновить технику для дома стало еще выгоднее! В MAXIMUM стартовала новая акция LG, в рамках которой вас ждут подарки к популярным моделям, специальные цены и рассрочка до 30 месяцев без переплат. Это отличная возможность приобрести современную технику для дома на максимально выгодных условиях.

Телевизор LG QNED 43" Smart TV 4K (43QNED70B6C). Компактный телевизор с диагональю 43 дюйма станет отличным выбором для спальни, кухни или небольшой гостиной. Технология QNED обеспечивает насыщенные цвета, высокую контрастность и детализированное изображение, а разрешение 4K Ultra HD позволяет наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в превосходном качестве. Интеллектуальный процессор α7 AI Processor 4K автоматически оптимизирует изображение и звук в зависимости от просматриваемого контента, а современная платформа webOS предоставляет быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам, приложениям и голосовому управлению. Поддержка технологий HDR делает изображение еще более реалистичным и выразительным.

Рассрочка — всего 243 лея в месяц на 30 месяцев.

Телевизор LG QNED 85" Smart TV 4K (85QNED70B6A). Модель с впечатляющей диагональю 85 дюймов создана для тех, кто мечтает о настоящем домашнем кинотеатре. Благодаря технологии QNED телевизор обеспечивает яркие цвета, высокую контрастность и превосходную детализацию изображения. Процессор α7 AI Processor 4K анализирует контент в режиме реального времени и автоматически улучшает качество изображения и звучания, а поддержка 4K Super Upscaling позволяет сделать более четкими даже материалы с более низким разрешением. Smart TV на платформе webOS открывает доступ к любимым онлайн-кинотеатрам, а современные игровые функции обеспечивают комфортный игровой процесс на большом экране.

Рассрочка — всего 1000 леев в месяц на 30 месяцев.

Телевизор LG OLED evo 65" Smart TV (OLED65G64LW). Флагманский телевизор серии LG OLED evo создан для тех, кто не готов идти на компромиссы в качестве изображения. Самоподсвечивающиеся пиксели OLED обеспечивают идеальный черный цвет, бесконечную контрастность и невероятную детализацию каждой сцены. Новый интеллектуальный процессор α11 AI Processor анализирует изображение и звук, улучшая их в режиме реального времени, а технологии Dolby Vision и Dolby Atmos создают эффект полного погружения при просмотре фильмов и сериалов. Частота обновления 120 Гц гарантирует максимально плавную картинку во время динамичных сцен и игр, а ультратонкий дизайн Gallery идеально смотрится на стене.

Рассрочка — всего 1500 леев в месяц на 30 месяцев.

Вместительный холодильник Side-by-Side LG GSBC40SWPE станет отличным выбором для большой семьи. Общий полезный объем 655 литров позволяет хранить большой запас продуктов, а система Total No Frost предотвращает образование инея и избавляет от необходимости ручной разморозки. Благодаря технологии Multi Air Flow холодный воздух равномерно распределяется по всему внутреннему пространству, помогая дольше сохранять свежесть продуктов. Инверторный компрессор Smart Inverter Compressor отличается тихой работой, надежностью и экономичным энергопотреблением, а современный минималистичный дизайн гармонично дополнит интерьер любой кухни.

🎁 В подарок — Аэрофритюрница Nutribullet NBA071B XXL

Современный двухкамерный холодильник LG GBV7280AEV сочетает вместительность и передовые технологии хранения продуктов. Технология DoorCooling+ обеспечивает более быстрое и равномерное охлаждение, включая дверные полки, а система LINEARCooling поддерживает стабильную температуру внутри камеры, помогая дольше сохранять свежесть овощей, фруктов и других продуктов. Система Total No Frost избавляет от образования льда, а инверторный компрессор гарантирует тихую и долговечную работу. Внутреннее LED-освещение и удобная организация пространства делают ежедневное использование максимально комфортным.

🎁 В подарок — Аэрофритюрница Nutribullet NBA0611DG.

Холодильник LG GBB72BM9DQ разработан для длительного хранения продуктов без потери их свежести. Технология LINEARCooling снижает температурные колебания, сохраняя естественный вкус и качество продуктов, а DoorCooling+ обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение по всему объему холодильной камеры. Система Total No Frost полностью исключает необходимость ручной разморозки, а инверторный компрессор обеспечивает тихую, надежную и экономичную работу устройства. Продуманная организация внутреннего пространства позволяет удобно разместить продукты разных размеров.

🎁 При покупке вы получаете сразу два подарка — Сушка для фруктов Vitek VT-5056 и Кухонная машина Vitek VT-4114

Стиральная машина LG F4X1008NWH сочетает вместительность, бережный уход за одеждой и современные технологии. Благодаря загрузке до 8 кг она отлично подойдет для ежедневного использования. Мотор Inverter Direct Drive™ снижает уровень шума и вибраций, повышая надежность и долговечность устройства. Технология 6 Motion Direct Drive использует шесть различных алгоритмов вращения барабана, обеспечивая эффективную и бережную стирку различных типов тканей, а функция Steam™ помогает уменьшить количество аллергенов и обеспечивает более гигиеничный уход за одеждой. Поддержка LG ThinQ™ позволяет управлять стиральной машиной со смартфона, получать уведомления и загружать дополнительные программы стирки.

Специальная цена — 7 799 леев вместо 8 699 леев.

В статье представлены лишь некоторые модели, участвующие в акции. Полный список акционных товаров, подарков, скидок и специальных предложений доступен по ссылке ниже.

Акция действует с 24 июля по 23 августа во всех магазинах MAXIMUM и в интернет-магазине. Количество подарков ограничено. Подробные условия акции и полный перечень моделей доступны по ссылке ниже.

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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