Maximum лучшие предложения, рассрочка и кэшбэк на экосистему Apple Ⓟ
С 24 июля по 23 августа в магазинах Maximum действует специальное предложение на технику Apple.
Выбирайте любимые устройства по выгодным ценам, оформляйте рассрочку на 12 месяцев без переплат или получайте кэшбэк до 2 800 леев на покупку устройств Apple в одном чеке и собирайте собственную экосистему. Чем больше устройств Apple работают вместе, тем удобнее становятся повседневные задачи — от работы и учебы до общения и развлечений.
Ниже представлены лишь некоторые модели, доступные на специальных условиях. Полный список товаров доступен по ссылке в конце статьи.
Новый iPhone 16e — отличный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества экосистемы Apple по привлекательной цене. Мощный процессор обеспечивает быструю работу приложений, плавную многозадачность и поддержку современных возможностей Apple Intelligence.
Смартфон оснащен камерой высокого разрешения, которая позволяет получать детализированные фотографии, естественные портреты и качественное видео даже при недостаточном освещении. Большой объем памяти 512 ГБ позволит хранить тысячи фотографий, видео и приложений без необходимости освобождать место.
Рассрочка: всего 1 333 лея/месяц на 12 месяцев.
Доступные цвета: Cosmic Orange, Deep Blue
Флагманский iPhone 17 Pro создан для тех, кто хочет максимум возможностей. Новейший процессор A19 Pro обеспечивает невероятную производительность для игр, обработки фото и видео, работы с искусственным интеллектом и профессиональных задач.
Система камер 48 МП с несколькими объективами позволяет создавать фотографии профессионального уровня, записывать кинематографическое видео и использовать расширенные возможности зума. Яркий дисплей Super Retina XDR с ProMotion 120 Гц делает изображение максимально плавным и реалистичным.
🎁 Кэшбэк 2 400 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.
Доступные цвета: Midnight, Silver, Sky Blue
Тонкий, легкий и невероятно производительный MacBook Air 15" с процессором Apple M4 отлично подходит как для работы, так и для творчества. Большой 15-дюймовый дисплей Liquid Retina обеспечивает яркое изображение и высокую детализацию, а аккумулятор позволяет работать весь день без подзарядки.
16 ГБ объединенной памяти обеспечивают комфортную работу сразу с несколькими приложениями, а macOS идеально взаимодействует с iPhone, iPad и Apple Watch, позволяя легко обмениваться файлами, принимать звонки и продолжать работу на разных устройствах.
Рассрочка: всего 2 083 лея/месяц на 12 месяцев.
Apple iPad 11" Wi-Fi + Cellular 128GB
Доступный цвет: Silver
Компактный и универсальный iPad 11" станет отличным помощником для учебы, работы и развлечений. Яркий дисплей отлично подходит для просмотра фильмов, чтения и рисования, а поддержка мобильной связи позволяет оставаться онлайн практически в любом месте.
Благодаря интеграции с другими устройствами Apple можно быстро переносить документы, фотографии и заметки между iPhone, MacBook и iPad буквально в несколько касаний.
🎁 Кэшбэк 600 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 мм
Доступные цвета корпуса: Black Titanium, Natural Titanium
Доступные ремешки: Black/Charcoal Trail Loop, Blue/Bright Blue Trail Loop, Light Blue Alpine Loop.
Apple Watch Ultra 3 — самые продвинутые часы Apple для спорта, путешествий и активного образа жизни. Прочный титановый корпус, большой яркий дисплей и поддержка GPS + Cellular позволяют оставаться на связи даже без iPhone рядом.
Часы помогают контролировать физическую активность, тренировки, сон и основные показатели здоровья, а также легко работают вместе с iPhone, AirPods и другими устройствами Apple.
🎁 Кэшбэк 2 800 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.
Соберите свою экосистему Apple с дополнительной выгодой
Устройства Apple идеально дополняют друг друга. Начните звонок на iPhone, продолжите работу на MacBook, отвечайте на сообщения с Apple Watch, а фотографии и документы мгновенно синхронизируются между всеми устройствами через вашу учетную запись Apple.
В этот период покупка техники Apple становится еще выгоднее: при приобретении устройств Apple в одном чеке вы можете получить кэшбэк до 2 800 леев, который можно использовать для создания собственной экосистемы Apple.
Специальное предложение действует с 24 июля по 23 августа во всех магазинах сети MAXIMUM. Полный список моделей, доступных на специальных условиях, представлен по ссылке ниже.
Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54
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