Maximum лучшие предложения, рассрочка и кэшбэк на экосистему Apple Ⓟ

С 24 июля по 23 августа в магазинах Maximum действует специальное предложение на технику Apple.

Выбирайте любимые устройства по выгодным ценам, оформляйте рассрочку на 12 месяцев без переплат или получайте кэшбэк до 2 800 леев на покупку устройств Apple в одном чеке и собирайте собственную экосистему. Чем больше устройств Apple работают вместе, тем удобнее становятся повседневные задачи — от работы и учебы до общения и развлечений.

Ниже представлены лишь некоторые модели, доступные на специальных условиях. Полный список товаров доступен по ссылке в конце статьи.

Apple iPhone 16e 512GB

Доступные цвета: Black, White

Новый iPhone 16e — отличный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества экосистемы Apple по привлекательной цене. Мощный процессор обеспечивает быструю работу приложений, плавную многозадачность и поддержку современных возможностей Apple Intelligence.

Смартфон оснащен камерой высокого разрешения, которая позволяет получать детализированные фотографии, естественные портреты и качественное видео даже при недостаточном освещении. Большой объем памяти 512 ГБ позволит хранить тысячи фотографий, видео и приложений без необходимости освобождать место.

Рассрочка: всего 1 333 лея/месяц на 12 месяцев.

Apple iPhone 17 Pro 1TB

Доступные цвета: Cosmic Orange, Deep Blue

Флагманский iPhone 17 Pro создан для тех, кто хочет максимум возможностей. Новейший процессор A19 Pro обеспечивает невероятную производительность для игр, обработки фото и видео, работы с искусственным интеллектом и профессиональных задач.

Система камер 48 МП с несколькими объективами позволяет создавать фотографии профессионального уровня, записывать кинематографическое видео и использовать расширенные возможности зума. Яркий дисплей Super Retina XDR с ProMotion 120 Гц делает изображение максимально плавным и реалистичным.

🎁 Кэшбэк 2 400 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.

Apple MacBook Air 15" M4

Доступные цвета: Midnight, Silver, Sky Blue

Тонкий, легкий и невероятно производительный MacBook Air 15" с процессором Apple M4 отлично подходит как для работы, так и для творчества. Большой 15-дюймовый дисплей Liquid Retina обеспечивает яркое изображение и высокую детализацию, а аккумулятор позволяет работать весь день без подзарядки.

16 ГБ объединенной памяти обеспечивают комфортную работу сразу с несколькими приложениями, а macOS идеально взаимодействует с iPhone, iPad и Apple Watch, позволяя легко обмениваться файлами, принимать звонки и продолжать работу на разных устройствах.

Рассрочка: всего 2 083 лея/месяц на 12 месяцев.

Apple iPad 11" Wi-Fi + Cellular 128GB

Доступный цвет: Silver

Компактный и универсальный iPad 11" станет отличным помощником для учебы, работы и развлечений. Яркий дисплей отлично подходит для просмотра фильмов, чтения и рисования, а поддержка мобильной связи позволяет оставаться онлайн практически в любом месте.

Благодаря интеграции с другими устройствами Apple можно быстро переносить документы, фотографии и заметки между iPhone, MacBook и iPad буквально в несколько касаний.

🎁 Кэшбэк 600 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 мм

Доступные цвета корпуса: Black Titanium, Natural Titanium

Доступные ремешки: Black/Charcoal Trail Loop, Blue/Bright Blue Trail Loop, Light Blue Alpine Loop.

Apple Watch Ultra 3 — самые продвинутые часы Apple для спорта, путешествий и активного образа жизни. Прочный титановый корпус, большой яркий дисплей и поддержка GPS + Cellular позволяют оставаться на связи даже без iPhone рядом.

Часы помогают контролировать физическую активность, тренировки, сон и основные показатели здоровья, а также легко работают вместе с iPhone, AirPods и другими устройствами Apple.

🎁 Кэшбэк 2 800 леев на покупку устройств Apple в одном чеке.

Соберите свою экосистему Apple с дополнительной выгодой

Устройства Apple идеально дополняют друг друга. Начните звонок на iPhone, продолжите работу на MacBook, отвечайте на сообщения с Apple Watch, а фотографии и документы мгновенно синхронизируются между всеми устройствами через вашу учетную запись Apple.

В этот период покупка техники Apple становится еще выгоднее: при приобретении устройств Apple в одном чеке вы можете получить кэшбэк до 2 800 леев, который можно использовать для создания собственной экосистемы Apple.

Специальное предложение действует с 24 июля по 23 августа во всех магазинах сети MAXIMUM. Полный список моделей, доступных на специальных условиях, представлен по ссылке ниже.

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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