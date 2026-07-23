Xiaomi дарит больше: смартфоны и планшеты с полезными подарками в Maximum Ⓟ

С 18 июля по 13 сентября 2026 года в магазинах Maximum и онлайн проходит специальная акция Xiaomi. При покупке смартфонов и планшетов вы получаете полезные фирменные подарки или можете оформить покупку в рассрочку до 12 месяцев.

В акции участвует множество моделей Xiaomi. Ниже представлены лишь некоторые из них, а полный список акционных товаров вы найдете по ссылке.

📸 Xiaomi 17 Ultra 512GB + подарок Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro

Флагманский Xiaomi 17 Ultra создан для тех, кто хочет получать максимум от мобильной фотографии и производительности. Смартфон оснащен большим AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления, мощным флагманским процессором, 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятором увеличенной емкости с поддержкой сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядки.

Особое внимание уделено системе камер, разработанной совместно с Leica. Она позволяет создавать профессиональные фотографии и видео практически в любых условиях освещения, а интеллектуальные алгоритмы обработки изображения помогают добиться впечатляющего результата одним нажатием.

В подарок вы получаете Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro — фирменный комплект для мобильной фотографии, который обеспечивает более удобный хват устройства, дополнительные элементы управления съемкой и делает процесс фотографирования еще комфортнее.

🎧 Redmi Note 15 5G 6/128GB + подарок Redmi Buds 6

Redmi Note 15 5G — современный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, который отлично подойдет для ежедневного использования. Яркий AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления обеспечивает плавную картинку, а производительный процессор легко справляется с повседневными задачами, играми и мультимедиа.

Основная камера позволяет получать качественные снимки днем и ночью, а аккумулятор большой емкости с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает длительное время автономной работы.

В подарок — Redmi Buds 6, беспроводные наушники с качественным звучанием, шумоподавлением и длительным временем работы без подзарядки.

🔊 Redmi Note 15 Pro 8/256GB + подарок Bluetooth Speaker Mini

Redmi Note 15 Pro предлагает еще больше возможностей благодаря увеличенному объему памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Смартфон оснащен качественным AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления, производительным процессором и поддержкой быстрой зарядки.

Продвинутая система камер позволяет получать детализированные фотографии и записывать видео высокого качества, а современный дизайн делает устройство стильным спутником на каждый день.

В подарок покупатели получают компактную Bluetooth Speaker Mini — беспроводную колонку, которую удобно брать с собой на прогулку, отдых или путешествия.

💻 Xiaomi Pad 8 Pro 512GB + подарок Pad 8 / 8 Pro Cover

Xiaomi Pad 8 Pro — мощный планшет для работы, учебы и развлечений. Большой дисплей с высоким разрешением обеспечивает комфортный просмотр фильмов, чтение и работу с документами, а современный производительный процессор позволяет без труда запускать несколько приложений одновременно.

Объем памяти 512 ГБ дает возможность хранить большое количество фотографий, видео, документов и приложений без необходимости постоянно освобождать место.

В подарок вы получаете фирменный Pad 8 / 8 Pro Cover, который защищает устройство от повреждений и делает использование планшета еще удобнее.

📚 Redmi Pad 2 Pro 6/128GB + подарок Redmi Pad 2 Pro Cover

Redmi Pad 2 Pro станет отличным выбором для всей семьи. Планшет получил большой экран с высоким разрешением, качественную аудиосистему с объемным звучанием и производительную аппаратную платформу, которая обеспечивает комфортную работу, просмотр видео и обучение.

Конфигурация 6/128 ГБ отлично подходит для хранения необходимых приложений, фотографий и файлов, а емкий аккумулятор позволяет пользоваться планшетом в течение всего дня.

В подарок — фирменный Redmi Pad 2 Pro Cover, который надежно защищает устройство и может использоваться как удобная подставка.

⚡ Redmi A7 Pro 4/64GB Blue + подарок зарядное устройство 20W Type-C

Redmi A7 Pro — доступный смартфон для повседневных задач. Большой дисплей обеспечивает комфортный просмотр контента, энергоэффективный процессор позволяет уверенно работать с основными приложениями, а аккумулятор большой емкости помогает оставаться на связи в течение всего дня.

Конфигурация памяти 4/64 ГБ отлично подходит для общения, социальных сетей, просмотра видео и других ежедневных задач.

В подарок покупатели получают фирменное зарядное устройство Xiaomi 20W Type-C AD201EU/BHR08M8EU, которое обеспечивает быструю и безопасную зарядку устройства.

Это лишь часть моделей, участвующих в акции. Полный список акционных смартфонов и планшетов Xiaomi вы найдете по ссылке.

🎉 В этом году MAXIMUM отмечает особенную дату — 30 лет в Молдове. Тридцать лет — это не просто дата, это целая эпоха технологического прогресса, доверия и инноваций, которые мы вместе с вами внедряли в каждый дом.

📜 За три десятилетия мы прошли путь от первого магазина в далеком 1996 году до признанного лидера в области электроники и бытовой техники в Молдове сегодня. Мы вместе с вами следили за эволюцией гаджетов, от первых “пузатых” телевизоров до умных домов, всегда предлагая только лучшее. Всё это время нас объединяет главное — стремление предлагать покупателям современные технологии, качественный сервис и лучшие предложения на технику мировых брендов.

❤️ 30 лет на MAXIMUM'e — это 30 лет доверия наших дорогих клиентов и упорной работы всей нашей славной команды. Мы искренне признательны каждому из вас за то, что вы выбираете MAXIMUM. И, конечно, мы не можем оставить такой праздник без грандиозных подарков для вас — наших покупателей. Встречайте — юбилейная распродажа года!

🎉 В честь нашего Юбилея мы приготовили для вас:

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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