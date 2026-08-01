Geely продолжит развивать Atlas в классической бензиновой версии — с двигателем 2.0 и полным приводом Ⓟ

Надёжный полноприводный кроссовер с мощным двигателем на все случаи жизни всегда будет востребован, считают в Geely.

Именно такой вариант кроссовера сейчас предлагают в Молдове в топовой комплектации по специальной цене 26 880 $ США.

GEELY Atlas — это крупный полноприводный кроссовер с двигателем мощностью 218 л. с. и классической восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Пространство, которое чувствуется в каждой поездке

Длина GEELY Atlas составляет 4 677 мм, ширина — 1 900 мм, колёсная база — 2 777 мм. Благодаря таким пропорциям в салоне достаточно места как на переднем, так и на заднем ряду.

Это особенно важно в семейных поездках: пассажирам не приходится мириться с теснотой, детское кресло можно установить без ущерба для комфорта, а широкие дверные проёмы упрощают посадку.

Объём багажника составляет 650 литров и увеличивается до 1 610 литров при сложенных задних сиденьях. Этого пространства достаточно для коляски, чемоданов, спортивного снаряжения и крупных покупок — без необходимости каждый раз решать, что оставить дома.

Уверенность на дорогах Молдовы

Городской асфальт, региональные трассы, грунтовые участки, дождь, снег и зимняя наледь требуют от семейного автомобиля устойчивого и предсказуемого поведения.

GEELY Atlas оснащён интеллектуальной системой полного привода шестого поколения. При необходимости она автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней осями в соотношении до 50:50.

Водителю не требуется самостоятельно подключать полный привод: система реагирует на изменение уровня сцепления с дорогой и помогает сохранять контроль в сложных дорожных условиях.

Уверенная тяга и выверенная плавность

Двухлитровый турбированный двигатель развивает 218 л. с. и 325 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды.

Запаса мощности достаточно для уверенного движения по трассе, обгонов и поездок с полной загрузкой. Двигатель работает в сочетании с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, обеспечивающей плавное и предсказуемое переключение передач.

Такое сочетание делает GEELY Atlas универсальным автомобилем для городских маршрутов, региональных дорог и дальних поездок.

Пространство, настроенное под вас

Интерьер GEELY Atlas рассчитан на ежедневное использование в любое время года. Сиденье водителя оснащено электроприводом с шестью направлениями регулировки, регулируемой опорой для ног, поясничной поддержкой и функцией памяти настроек.

Предусмотрены подогрев рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, передних и задних сидений, а также вентиляция переднего ряда. Двухзонный климат-контроль позволяет водителю и пассажиру выбирать индивидуальную температуру.

Панорамная крыша с электролюком добавляет салону света, а атмосферная подсветка с выбором из 72 цветов формирует спокойную и современную обстановку во время вечерних поездок.

Цифровой комфорт водителя

В центре цифрового интерьера расположен вертикальный мультимедийный экран диагональю 13,2 дюйма. Его дополняют цифровая приборная панель 10,2 дюйма и проекционный дисплей, выводящий ключевую информацию в поле зрения водителя.

Система кругового обзора 360°, передние и задние парктроники упрощают маневрирование во дворах, на парковках и узких улицах. Для мобильных устройств предусмотрена беспроводная зарядка.

Аудиосистема Harman Infinity включает девять динамиков, в том числе встроенные в подголовник водителя, с возможностью локального воспроизведения уведомлений.

Безопасность водителя и всей семьи

Комплекс G-Pilot включает интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, распознавание автомобилей, пешеходов и велосипедистов, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков и удержание в полосе с корректировкой траектории.

Эти системы не заменяют водителя, но помогают снизить нагрузку в плотном потоке и во время продолжительных поездок.

Пассивная безопасность обеспечивается шестью подушками безопасности, креплениями ISOFIX, ремнями безопасности с преднатяжителями и прочной конструкцией кузова с применением высокопрочной и термоформованной стали.

GEELY Atlas построен на платформе CMA, разработанной с участием инженерных специалистов Volvo. По итогам 2025 года модель вошла в тройку наиболее востребованных кроссоверов на крупнейшем автомобильном рынке мира — в Китае.

Взвешенный выбор в классе крупных кроссоверов

GEELY Atlas объединяет просторный салон, интеллектуальный полный привод AWD, двигатель 2.0 Turbo мощностью 218 л. с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, цифровой интерьер, аудиосистему Harman Infinity и комплекс современных ассистентов водителя.

Сейчас GEELY Atlas доступен в наличии с выгодой 5 000 $ США — по специальной цене 26 880 $ США.

Оценить пространство салона, удобство посадки, динамику и поведение автомобиля на дороге можно во время бесплатного тест-драйва. Выберите удобное время и познакомьтесь с GEELY Atlas в реальных условиях.

Запись на тест-драйв

Телефон: 022 809 350

Адрес: г. Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

Подробная информация — на сайте www.geely.md.