Geely Coolray с гарантией 10 лет/500 000 км - абсолютный лидер в сегменте Ⓟ

По данным внутренней статистики регистраций новых автомобилей в Республике Молдова, по итогам первого полугодия владельцами Geely Coolray стали 165 покупателей.

В настоящее время GEELY Coolray доступен в наличии в двух комплектациях:

LUXURY — по спеццене 16 880 $

по спеццене FLAGSHIP — по спеццене 20 880 $

Одним из ключевых преимуществ модели является уникальная для рынка гарантийная программа. Для первого владельца GEELY Coolray предусмотрена гарантия сроком 10 лет или 500 000 километров на двигатель и трансмиссию. Подобные обязательства выходят далеко за рамки привычных отраслевых стандартов и служат убедительным свидетельством надежности силового агрегата, обеспечивая владельцу долгосрочную уверенность в эксплуатации автомобиля.

В основе динамического характера GEELY Coolray лежит современный турбированный двигатель 1.5 TD мощностью 174 л.с. с крутящим моментом 290 Н·м, работающий в тандеме с высокоэффективной 7-ступенчатой трансмиссией DCT. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,6 секунды, а четыре предусмотренных режима движения — Eco, Comfort, Sport и Smart — позволяют адаптировать поведение автомобиля к интенсивности трафика, состоянию дорожного покрытия и индивидуальным предпочтениям водителя.

Компактные размеры кузова в сочетании с точным рулевым управлением и грамотно настроенной подвеской формируют уверенное и предсказуемое поведение автомобиля в самых разных дорожных условиях. В городском цикле Coolray отличается высокой маневренностью и легкостью управления, а на загородных магистралях демонстрирует устойчивость, точность реакций и комфорт даже при движении на высоких скоростях.

Интерьер автомобиля выполнен в современной цифровой концепции, где все ключевые функции сосредоточены вокруг 14,6-дюймового HD-дисплея мультимедийной системы Flyme Auto и полностью цифровой приборной панели. В зависимости от комплектации владельцу доступны панорамная крыша, беспроводная зарядка смартфона, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», а также комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения и автоматическое экстренное торможение.

В результате GEELY Coolray формирует наиболее рациональное предложение в классе компактных кроссоверов, сочетая преимущества, которые особенно ценятся современными автомобилистами:

спеццены: LUXURY – 16 880 $, FLAGSHIP – 20 880 $;

гарантия 10 лет или 500 000 км на двигатель и трансмиссию для первого владельца;

производительный турбированный двигатель 174 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией DCT;

широкий перечень цифровых технологий и интеллектуальных систем активной безопасности;

уверенная управляемость и высокий уровень комфорта как в городской эксплуатации, так и во время длительных поездок;

обслуживание в официальной дилерской сети GEELY Moldova в соответствии с заводскими регламентами.

Узнайте больше о GEELY Coolray, действующих специальных условиях приобретения и запишитесь на тест-драйв в официальном дилерском центре GEELY Moldova.

📍 г. Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

📞 022 809 350

Больше информации о компании GEELY и её модельном ряде, представленном в Молдове, — на сайте www.geely.md.