Geely вновь №1 в Молдове по итогам июня Ⓟ

Уже второй месяц подряд Geely уверенно сохраняет статус самой продаваемой автомобильной марки в Республике Молдова.

Стабильный рост спроса подтверждает высокий уровень доверия покупателей, а в ответ на интерес к бренду головной офис GEELY подготовил для клиентов в Молдове специальные условия приобретения наиболее востребованных кроссоверов.

Сегодня действуют следующие предложения:

Cityray — с выгодой 4 000 $, по спеццене 20 880 $;

Atlas (4WD) — с выгодой 5 000 $, по спеццене 26 880 $;

Monjaro (4WD) — с выгодой 6 000 $, по спеццене 32 880 $, а также лизинг 0%.

Лидерство бренда на рынке — результат последовательного формирования линейки, способной удовлетворить запросы самых разных категорий автомобилистов. Независимо от того, ищет ли покупатель компактный городской электромобиль, современный гибрид, практичный семейный кроссовер или автомобиль флагманского класса, сегодня GEELY предлагает наиболее сбалансированное модельное предложение на рынке Молдовы.

В актуальную линейку входят компактный электрический EX2, динамичный кроссовер Coolray, инновационный подключаемый гибрид EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, полностью электрический EX5, а также семейные кроссоверы Cityray, Atlas и флагман Monjaro. Каждая модель создана для различных сценариев эксплуатации, воплощая при этом общие принципы бренда — современные технологии, высокий уровень оснащения, безопасность и комфорт повседневной эксплуатации.

Однако выбор автомобиля сегодня выходит далеко за рамки сравнения технических характеристик. Для большинства покупателей не менее важно понимать, каким будет владение автомобилем спустя несколько лет после покупки.

Именно поэтому всё большее значение приобретают развитая сервисная инфраструктура, квалификация технических специалистов, современное диагностическое оборудование, постоянное наличие оригинальных запасных частей и соблюдение технологий производителя при выполнении регламентных работ. Такой подход позволяет поддерживать автомобиль в оптимальном техническом состоянии, обеспечивая его надёжность, безопасность и сохранение эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы.

Стабильное лидерство GEELY на рынке Молдовы свидетельствует о том, что всё больше покупателей оценивают автомобиль комплексно — как долгосрочную инвестицию в комфорт, безопасность и уверенность в ежедневной эксплуатации.

Ознакомиться с модельным рядом, узнать о действующих специальных предложениях и наличии автомобилей можно в дилерском центре GEELY Moldova.

📞 022 809 350

📍 Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

🌐 www.geely.md