Абсолютный лидер продаж 2026 года — Super Plug-in Hybrid Geely EX5 EM-i теперь с увеличенной батареей и по спеццене Ⓟ
Geely EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, ставший самым продаваемым новым автомобилем Молдовы по итогам первого полугодия 2026 года, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса благодаря выдающейся топливной экономичности.
Согласно внутренней статистике регистраций новых автомобилей в Республике Молдова, по итогам первого полугодия 2026 года GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid стал самой продаваемой моделью на рынке страны.
На данный момент кроссовер доступен по специальной цене — от 22 880 $.
Одновременно модельный ряд пополнила новая комплектация FLAGSHIP+, оснащённая батареей ёмкостью 29,8 кВт·ч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 185 км, а также функцией массажа передних сидений.
Новейшие технологии
GEELY EX5 EM-i построен на глобальной модульной архитектуре GEA и оснащён интеллектуальной гибридной системой NordThor EM-i.
Силовая установка объединяет атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, специализированную гибридную трансмиссию E-DHT и электродвигатель мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 262 Н·м.
Электропривод обеспечивает мягкий и стремительный разгон, а бензиновый двигатель поддерживает длительное движение без привязки к зарядной инфраструктуре.
Высоковольтная батарея Short Blade ёмкостью 29,8 кВт·ч поддерживает быструю зарядку постоянным током. Восполнение энергии с 30 до 80% занимает менее 20 минут. Функции V2L и V2V позволяют питать внешние электрические приборы и передавать заряд другому электрифицированному автомобилю.
Безопасность, превосходящая международные стандарты
GEELY EX5 EM-i стал первой моделью, продемонстрировавшей в Европе прохождение уникального краш-теста, сложность которого превысила действующие требования Euro NCAP.
Экстремальный тест прошёл во Франции на территории испытательного комплекса UTAC, работающего с европейскими программами оценки автомобильной безопасности. Сценарий воспроизводил одно из наиболее тяжёлых цепных столкновений с двумя последовательными боковыми ударами.
Сначала в боковую часть неподвижного автомобиля на скорости 60 км/ч врезался подвижный деформируемый барьер. Сила первого столкновения отбросила кроссовер на жёсткий столб, установленный с противоположной стороны. Кузов, пассажирская капсула, удерживающие устройства и высоковольтная система подверглись двум почти одновременным ударным воздействиям с разных сторон.
Подобный сценарий предъявляет исключительно высокие требования к несущей структуре кузова, зонам программируемой деформации, алгоритмам раскрытия подушек безопасности и защите высоковольтной батареи.
После завершения испытания:
- пассажирская капсула сохранила структурную целостность;
- жизненное пространство водителя и пассажиров осталось защищённым;
- подушки безопасности сработали своевременно;
- высоковольтная батарея и электрические компоненты сохранили безопасность;
- двери автоматически разблокировались для беспрепятственного доступа спасательных служб.
Инженерную основу защиты составляет усиленная архитектура платформы GEA с фирменной системой распределения энергии удара Cloverleaf Energy Dissipation.
Автомобиль также оснащён комплексом электронных помощников уровня L2:
- системой автоматического экстренного торможения;
- интеллектуальным круиз-контролем;
- ассистентом удержания в полосе;
- системой контроля слепых зон;
- системой предупреждения об опасности столкновения;
- системой предотвращения столкновений при движении вперёд и задним ходом.
Премиальный комфорт
Салон GEELY EX5 EM-i создан как тщательно продуманное пространство для водителя и пассажиров. При колёсной базе 2 755 мм, продуманная посадка и ровная архитектура пола обеспечивают простор на обоих рядах сидений.
Центром цифровой среды служит крупный 15,4-дюймовый HD-дисплей, дополненный цифровой приборной панелью диагональю 10,2 дюйма. Интеллектуальная мультимедийная система Flyme Auto объединяет управление основными функциями автомобиля, навигацией, связью и развлекательными возможностями.
В комплектации FLAGSHIP предусмотрены панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, память положения водительского кресла, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка салона и премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.
Международный триумф дизайна
Облик и внутренняя архитектура GEELY EX5 EM-i отмечены четырьмя престижными международными наградами:
- Red Dot Design Award, Германия — за сбалансированную архитектуру кузова, тщательно выверенную эргономику интерьера, практичность и аэродинамику с коэффициентом сопротивления 0,288.
- MUSE Design Award, США — Platinum Winner — за самобытную художественную концепцию, органичное соединение современных форм с мотивами китайской культуры и человекоцентричное устройство салона.
- A’ Design Award, Италия — Gold Award — за цельность промышленного дизайна, выразительную световую подпись и головную оптику, освещающую дорогу на расстоянии до 181 метра.
- Good Design Award, Япония — за удобство повседневного использования, стройность дизайнерского языка, практичность и гармоничное объединение цифровых технологий с гибридной архитектурой автомобиля.
Надёжная инвестиция
На сегодняшний день вместе с преимуществами самого автомобиля владелец получает исчерпывающий комплекс официального сопровождения.
1. Официальная гарантия производителя
Гарантия на автомобиль составляет 6 лет или 150 000 км, а на высоковольтную батарею — 8 лет или 150 000 км.
2. Международная спецификация GEELY
Автомобиль полностью соответствует международным стандартам производителя и официальным требованиям, установленным для экспортных рынков GEELY.
3. Оригинальные комплектующие GEELY
Применение оригинальных деталей обеспечивает точную совместимость, сохранение заводских характеристик, исправную работу систем и долговечность автомобиля.
4. Сервис по стандартам производителя
Обслуживание выполняют квалифицированные специалисты с использованием специализированного диагностического оборудования, в строгом соответствии с техническими регламентами GEELY.
5. Официальное программное обеспечение
Владелец получает актуальные версии программного обеспечения, заводскую техническую поддержку и корректную работу электронных систем автомобиля в течение всего периода эксплуатации.
6. Более 30 лет профессионального опыта
DAAC Hermes — официальный дилер GEELY в Республике Молдова. Клиенту доступны прозрачные условия покупки, официальный статус автомобиля и комплексное сопровождение на каждом этапе владения.
Узнайте подробности и запишитесь на тест-драйв:
📞 022 809 350
📍 г. Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14