Абсолютный лидер продаж 2026 года — Super Plug-in Hybrid Geely EX5 EM-i теперь с увеличенной батареей и по спеццене Ⓟ

Geely EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, ставший самым продаваемым новым автомобилем Молдовы по итогам первого полугодия 2026 года, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса благодаря выдающейся топливной экономичности.

Согласно внутренней статистике регистраций новых автомобилей в Республике Молдова, по итогам первого полугодия 2026 года GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid стал самой продаваемой моделью на рынке страны.

На данный момент кроссовер доступен по специальной цене — от 22 880 $.

Одновременно модельный ряд пополнила новая комплектация FLAGSHIP+, оснащённая батареей ёмкостью 29,8 кВт·ч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 185 км, а также функцией массажа передних сидений.

Новейшие технологии

GEELY EX5 EM-i построен на глобальной модульной архитектуре GEA и оснащён интеллектуальной гибридной системой NordThor EM-i.

Силовая установка объединяет атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, специализированную гибридную трансмиссию E-DHT и электродвигатель мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 262 Н·м.

Электропривод обеспечивает мягкий и стремительный разгон, а бензиновый двигатель поддерживает длительное движение без привязки к зарядной инфраструктуре.

Высоковольтная батарея Short Blade ёмкостью 29,8 кВт·ч поддерживает быструю зарядку постоянным током. Восполнение энергии с 30 до 80% занимает менее 20 минут. Функции V2L и V2V позволяют питать внешние электрические приборы и передавать заряд другому электрифицированному автомобилю.

Безопасность, превосходящая международные стандарты

GEELY EX5 EM-i стал первой моделью, продемонстрировавшей в Европе прохождение уникального краш-теста, сложность которого превысила действующие требования Euro NCAP.

Экстремальный тест прошёл во Франции на территории испытательного комплекса UTAC, работающего с европейскими программами оценки автомобильной безопасности. Сценарий воспроизводил одно из наиболее тяжёлых цепных столкновений с двумя последовательными боковыми ударами.

Сначала в боковую часть неподвижного автомобиля на скорости 60 км/ч врезался подвижный деформируемый барьер. Сила первого столкновения отбросила кроссовер на жёсткий столб, установленный с противоположной стороны. Кузов, пассажирская капсула, удерживающие устройства и высоковольтная система подверглись двум почти одновременным ударным воздействиям с разных сторон.

Подобный сценарий предъявляет исключительно высокие требования к несущей структуре кузова, зонам программируемой деформации, алгоритмам раскрытия подушек безопасности и защите высоковольтной батареи.

После завершения испытания:

пассажирская капсула сохранила структурную целостность;

жизненное пространство водителя и пассажиров осталось защищённым;

подушки безопасности сработали своевременно;

высоковольтная батарея и электрические компоненты сохранили безопасность;

двери автоматически разблокировались для беспрепятственного доступа спасательных служб.

Инженерную основу защиты составляет усиленная архитектура платформы GEA с фирменной системой распределения энергии удара Cloverleaf Energy Dissipation.

Автомобиль также оснащён комплексом электронных помощников уровня L2:

системой автоматического экстренного торможения;

интеллектуальным круиз-контролем;

ассистентом удержания в полосе;

системой контроля слепых зон;

системой предупреждения об опасности столкновения;

системой предотвращения столкновений при движении вперёд и задним ходом.

Премиальный комфорт

Салон GEELY EX5 EM-i создан как тщательно продуманное пространство для водителя и пассажиров. При колёсной базе 2 755 мм, продуманная посадка и ровная архитектура пола обеспечивают простор на обоих рядах сидений.

Центром цифровой среды служит крупный 15,4-дюймовый HD-дисплей, дополненный цифровой приборной панелью диагональю 10,2 дюйма. Интеллектуальная мультимедийная система Flyme Auto объединяет управление основными функциями автомобиля, навигацией, связью и развлекательными возможностями.

В комплектации FLAGSHIP предусмотрены панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, память положения водительского кресла, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка салона и премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.

Международный триумф дизайна

Облик и внутренняя архитектура GEELY EX5 EM-i отмечены четырьмя престижными международными наградами:

Red Dot Design Award, Германия — за сбалансированную архитектуру кузова, тщательно выверенную эргономику интерьера, практичность и аэродинамику с коэффициентом сопротивления 0,288. MUSE Design Award, США — Platinum Winner — за самобытную художественную концепцию, органичное соединение современных форм с мотивами китайской культуры и человекоцентричное устройство салона. A’ Design Award, Италия — Gold Award — за цельность промышленного дизайна, выразительную световую подпись и головную оптику, освещающую дорогу на расстоянии до 181 метра. Good Design Award, Япония — за удобство повседневного использования, стройность дизайнерского языка, практичность и гармоничное объединение цифровых технологий с гибридной архитектурой автомобиля.

Надёжная инвестиция

На сегодняшний день вместе с преимуществами самого автомобиля владелец получает исчерпывающий комплекс официального сопровождения.

1. Официальная гарантия производителя

Гарантия на автомобиль составляет 6 лет или 150 000 км, а на высоковольтную батарею — 8 лет или 150 000 км.

2. Международная спецификация GEELY

Автомобиль полностью соответствует международным стандартам производителя и официальным требованиям, установленным для экспортных рынков GEELY.

3. Оригинальные комплектующие GEELY

Применение оригинальных деталей обеспечивает точную совместимость, сохранение заводских характеристик, исправную работу систем и долговечность автомобиля.

4. Сервис по стандартам производителя

Обслуживание выполняют квалифицированные специалисты с использованием специализированного диагностического оборудования, в строгом соответствии с техническими регламентами GEELY.

5. Официальное программное обеспечение

Владелец получает актуальные версии программного обеспечения, заводскую техническую поддержку и корректную работу электронных систем автомобиля в течение всего периода эксплуатации.

6. Более 30 лет профессионального опыта

DAAC Hermes — официальный дилер GEELY в Республике Молдова. Клиенту доступны прозрачные условия покупки, официальный статус автомобиля и комплексное сопровождение на каждом этапе владения.

Узнайте подробности и запишитесь на тест-драйв:

📞 022 809 350

📍 г. Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

🌐 www.geely.md