China Day в Кишинёве: Geely EX5 EM-i оказался в центре внимания гостей Ⓟ
В минувшую субботу парк «Штефан чел Маре» стал главной площадкой культурной жизни столицы.
China Day 2026 собрал тысячи жителей и гостей Кишинёва, объединив культуру, гастрономию, музыку и передовые технологии в масштабном городском событии.
Посетители знакомились с традициями Китая через национальную кухню, чайные церемонии, каллиграфию, концертную программу и интерактивные зоны. Формат мероприятия позволил каждому не просто познакомиться с культурой страны, а почувствовать её современный ритм и увидеть, как многовековые традиции гармонично сочетаются с инновациями.
Главной точкой притяжения технологической экспозиции стал GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — кроссовер №1 по продажам новых автомобилей в Молдове в последние месяцы.
Атмосферу экспозиции и интерес гостей к модели можно увидеть в видеоролике с мероприятия:
Сегодня покупатели всё чаще выбирают автомобиль по тому, насколько он способен сделать повседневную жизнь семьи проще, безопаснее и выгоднее.
GEELY EX5 EM-i отвечает этим ожиданиям по всем направлениям.
Экономичность, которая работает на семейный бюджет
Одним из главных преимуществ GEELY EX5 EM-i стала инновационная гибридная система NordThor EM-i нового поколения.
В её основе — атмосферный двигатель с рекордным тепловым КПД 46,5%, интеллектуальная трансмиссия E-DHT 11-в-1 и электромотор мощностью 218 л.с. Система в режиме реального времени анализирует дорожную ситуацию и самостоятельно выбирает наиболее эффективный алгоритм работы силовой установки, обеспечивая максимальную энергоэффективность и плавность движения.
Высокий уровень технологии подтверждён мировым признанием: GEELY EX5 EM-i официально внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый экономичный подключаемый гибридный кроссовер.
Безопасность, подтверждённая экстремальными испытаниями
GEELY EX5 EM-i получил максимальные оценки безопасности в международных программах Euro NCAP и ANCAP, подтвердив высокий уровень активной и пассивной защиты.
Дополнительным подтверждением прочности конструкции стало уникальное испытание, проведённое во Франции на полигоне UTAC. Автомобиль успешно выдержал экстремальный сценарий с двойным боковым ударом, превышающий требования действующих европейских стандартов: после столкновения с деформируемым барьером кузов по инерции ударялся о жёсткий столб.
По итогам испытания пассажирская капсула сохранила структурную целостность, системы удержания пассажиров сработали с высокой точностью, а двери автоматически разблокировались, обеспечив доступ экстренных служб к салону.
Высокий уровень безопасности дополняет комплекс электронных ассистентов ADAS, включающий автоматическое экстренное торможение, ассистента удержания в полосе движения, систему мониторинга слепых зон, интеллектуальный круиз-контроль и современные системы предотвращения столкновений.
Комфорт, продуманный до мелочей
Уже в базовой комплектации автомобиль предлагает двухзонный климат-контроль, позволяющий каждому выбрать комфортную температуру, систему кругового обзора 360°, существенно упрощающую маневрирование и парковку, а также 15,4-дюймовый HD-дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивающий быстрый и интуитивно понятный доступ к основным функциям автомобиля.
Версия FLAGSHIP дополнительно оснащается панорамной крышей с люком, проекционным дисплеем HUD, вентиляцией передних сидений, памятью водительского кресла, атмосферной подсветкой салона и премиальной аудиосистемой Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером.
Такое оснащение превращает ежедневные городские маршруты и длительные семейные путешествия в комфортные поездки, где каждая деталь работает на удобство водителя и удовольствие всех пассажиров.
Сегодня GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid доступен в автоцентре GEELY Moldova:
- PREMIUM — 24 880 $
- FLAGSHIP — 26 880 $
Сочетание рекордной экономичности, высокого уровня безопасности, современного оснащения и лучшей цены делает GEELY EX5 EM-i самым привлекательным предложением в сегменте гибридных кроссоверов на молдавском рынке.